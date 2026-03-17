Σημαντικά κέρδη κατέγραψε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, αναστρέφοντας την αρνητική πορεία που παρουσίασε στην προηγούμενη συνάντηση. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 268,92 μονάδες, καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε ποσοστό 1,76%.

Άνοδο κατέγραψε και ο Δείκτης FTSE/CySE 20, ο οποίος έκλεισε στις 162,40 μονάδες, καταγράφοντας αύξηση σε ποσοστό 1,15%. Η συνολική αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €134.969,.

Αναφορικά με τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, άνοδο κατέγραψαν οι δείκτες της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 1,90%, των Επενδυτικών κατά 0,71% και της Εναλλακτικής Αγοράς κατά 0,72%. Αμετάβλητος παρέμεινε ο δείκτης των Ξενοδοχείων.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών €49.656 (τιμή κλεισίματος €8,74 – άνοδος 3,31%), της Logicom με €21.695 (τιμή κλεισίματος €2,94 - πτώση 2,00%), της Demetra Holdings με €19.137 (τιμή κλεισίματος €1,39 - άνοδος 0,72%), της Τσιμεντοποιία Βασιλικού με €11.866 (τιμή κλεισίματος €4,50 – χωρίς μεταβολή) και της Atlantic Insurance με €11.200 (τιμή κλεισίματος €2,24 – χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά, 2 πτωτικά και 7 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 79.

Πηγή: ΚΥΠΕ