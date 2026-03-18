Με ρεκόρ συμμετοχών ο Δεύτερος Κυπριακός Διαγωνισμός για το Χρήμα

Με επιτυχία και συμμετοχή που ξεπέρασε κατά πολύ την προηγούμενη, πρώτη διοργάνωση, ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου ολοκλήρωσε τον Δεύτερο Κυπριακό Διαγωνισμό για το Χρήμα, στο πλαίσιο του European Money Quiz, ο τελικός του οποίου θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στις Βρυξέλλες.

Φέτος, το ενδιαφέρον των συμμετοχών εκτοξεύθηκε. Πιο ειδικά αναφέρεται ότι 243 μαθήτριες και μαθητές από 101 τμήματα και 11 Γυμνάσια (δημόσια και ιδιωτικά) έλαβαν μέρος, σημειώνοντας κατακόρυφη άνοδο σε σύγκριση με την περσινή διοργάνωση (117 συμμετέχοντες από 46 τμήματα).

Οι μεγάλοι νικητές

Η ομάδα που συνδύασε ταχύτητα και γνώσεις και πήρε την πρωτιά του διαγωνισμού είναι το τμήμα Γ3 του Περιφερειακού Γυμνασίου Ξυλοτύμπου στη Λάρνακα. Οι μαθητές του σχολείου κατάφεραν να επικρατήσουν στον διαδικτυακό διαγωνισμό χρηματοοικονομικών γνώσεων, κερδίζοντας επάξια το εισιτήριο για τον μεγάλο ευρωπαϊκό τελικό!

Τα βραβεία:

1η & 2η θέση: Οι δύο κορυφαίες ομάδες εξασφάλισαν από έναν σταθερό ηλεκτρονικό υπολογιστή για το σχολείο τους.

Επίσης, οι τρεις πρώτες ομάδες θα βραβευθούν με τιμητικές πλακέτες από τον Σύνδεσμο Τραπεζών.

Επόμενος σταθμός οι Βρυξέλλες

Η ομάδα από το τμήμα Γ3 του Γυμνασίου της Ξυλοτύμπου ετοιμάζει τώρα βαλίτσες για να εκπροσωπήσει την Κύπρο στον ευρωπαϊκό τελικό του European Money Quiz, που θα διεξαχθεί στις 18 και 19 Μαΐου 2026 με φυσική παρουσία στις Βρυξέλλες. Εκεί, οι νικητές μας θα αναμετρηθούν με ομάδες από 30 χώρες, διεκδικώντας την πρωτιά στην Ευρώπη.

Δέσμευση για το μέλλον

Ο διαγωνισμός τελεί υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, το οποίο ο Σύνδεσμος Τραπεζών ευχαριστεί θερμά για τη διαχρονική στήριξη στην ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού εγγραμματισμού των νέων μας.

Ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Τραπεζών, κ. Μάριος Σκανδάλης, δήλωσε σχετικά:

«Είναι πραγματικά συγκινητικό να βλέπουμε τη νέα γενιά να αγκαλιάζει με τόσο πάθος τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση. Η εκπροσώπηση της Κύπρου στις Βρυξέλλες μάς γεμίζει περηφάνια. Στο Σύνδεσμο Τραπεζών παραμένουμε προσηλωμένοι στη στρατηγική μας για συνεχή ενημέρωση και δράσεις που θωρακίζουν τις γνώσεις των παιδιών μας για το μέλλον και θέτουν τα θεμέλια για ένα βιώσιμο αύριο».