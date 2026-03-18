Άνοδο κατέγραψε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε κέρδη σε ποσοστό 0,04%, κλείνοντας στις 269,02 μονάδες.

Ζημιές 0,40% παρουσίασε ο Δείκτης FTSE/CySE 20, κλείνοντας στις 161,75 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε σε €203.158,43.

Κέρδη κατέγραψε μόνο ο δείκτης της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 0,03%.

Αντίθετα, πτώση κατέγραψαν οι δείκτες της Εναλλακτικής Αγοράς σε ποσοστό 0,11% και των Επενδυτικών Εταιρειών σε ποσοστό 0,70%.

Ο δείκτης των Ξενοδοχείων δεν παρουσίασε μεταβολή.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €92.907,42 (πτώση 0,69%– τιμή κλεισίματος €8,68), οι τίτλοι της ΠΑΝΔΩΡΑ με €56.400,00 (πτώση 1,96% – τιμή κλεισίματος €0,20), οι τίτλοι της Δήμητρα Επενδυτική με €27.530,90 (πτώση 0,72%– τιμή κλεισίματος €1,38), οι τίτλοι της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €8.550,00 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €4,50) και της EUROBANK με €5.325,00 (άνοδος 1,46% – τιμή κλεισίματος €3,55).

Από τις μετοχές, που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 2 κινήθηκαν ανοδικά, 4 καθοδικά και 6 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 68.

