Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην οικονομία η επιβεβαίωση αξιολόγησης από S&P λέει ο ΠτΔ

Μια ακόμη ισχυρή και έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης προς την οικονομία της χώρας μας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή συνιστά, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, η επιβεβαίωση της αξιολόγησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στη βαθμίδα Α, με θετική προοπτική, από τον οίκο S&P.

Σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα «Χ», ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρει ότι «σε ένα διεθνές περιβάλλον αβεβαιότητας, αναγνωρίζεται ότι η κυπριακή οικονομία στηρίζεται σε στέρεα και υγιή θεμέλια και διαθέτει την ανθεκτικότητα να διαχειρίζεται τις προκλήσεις, ως αποτέλεσμα της προσήλωσης στη δημοσιονομική υπευθυνότητα και της εφαρμογής ορθολογικής οικονομικής πολιτικής».

«Συνεχίζουμε με συνέπεια και την ίδια υπευθυνότητα, ενισχύοντας μια οικονομία που αντέχει, προσαρμόζεται και προχωρεί μπροστά πάντα προς όφελος των πολιτών», καταλήγει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ