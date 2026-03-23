Με κέρδη έκλεισε τη Δευτέρα το ΧΑΚ

Με κέρδη έκλεισε την πρώτη συνεδρία της βδομάδας το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου τη Δευτέρα. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 265,68 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 1,08%.

Άνοδο σημείωσε και ο Δείκτης FTSE/CySE 20 κλείνοντας στις 162,28 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη σε ποσοστό 2%. Ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε στις €634.187,51.

Από τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια και Εναλλακτική Αγορά έκλεισαν με άνοδο 1,47% και 0,48% αντοίστιχα και οι Επενδυτικές Εταιρείες με κέρδη 1,39%. Από την άλλη, τα Ξενοδοχεία έκλεισαν με απώλειες 4,97%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €279.253,84 (τιμή κλεισίματος €8,64 - άνοδος 1,89%), της Πανδώρα Επενδύσεις με €208.600,33 (τιμή κλεισίματος €0,25 - άνοδος 7,76%), της Logicom με €57.303,74 (τιμή κλεισίματος €2,92 - άνοδος 8,96%), της Demetra με €33.475,67 (τιμή κλεισίματος €1,405 - άνοδος 1,44%) και της Atlantic Insurance με €17.824 (τιμή κλεισίματος €2,26 - πτώση 0,88%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, εφτά κινήθηκαν ανοδικά, εννιά πτωτικά και τρεις παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 284.

Πηγή: ΚΥΠΕ