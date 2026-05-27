Μη βιώσιμο το κόστος κοινωνικής πρόνοιας στη Γερμανία, προειδοποιούν ειδικοί

Ομάδα Γερμανών οικονομολόγων ζήτησε την Τετάρτη την ανάληψη επείγουσας δράσης για τον έλεγχο των αυξανόμενων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, προειδοποιώντας ότι η γήρανση του γερμανικού πληθυσμού σημαίνει ότι το κόστος σύντομα θα παραλύσει την ανάπτυξη.

Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για την Οικονομία, που αποτελεί ένα ανεξάρτητο φορέα ο οποίος συμβουλεύει την γερμανική Κυβέρνηση, προειδοποίησε ότι οι εισφορές θα καταναλώσουν σχεδόν το ήμισυ των μισθών ενός εργαζομένου έως το 2040, από περίπου 42% που είναι σήμερα.

«Αυτό είναι υπερβολικό», δήλωσε η επικεφαλής του συμβουλίου, Μόνικα Σνίτσερ, σε συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο. «Η πίεση για δράση είναι τεράστια», είπε.

«Σημαίνει λιγότερο καθαρό εισόδημα, λιγότερο κίνητρο για εργασία, αυξανόμενο κόστος για τις εταιρείες, είναι κακό για την οικονομία», ανέφερε.

Οι δαπάνες για υγειονομική περίθαλψη έχουν αυξηθεί ταχύτερα από τις εισφορές από το 2005 και οι δαπάνες για τη φροντίδα των ηλικιωμένων έχουν αυξηθεί από το 2017.

Το κόστος προβλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω καθώς ο πληθυσμός γερνάει και οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι εισέρχονται στη σύνταξη εν μέσω χαμηλού ποσοστού γεννήσεων.

Η Κυβέρνηση υπό τον Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, που αποτελεί συνασπισμό του κεντροαριστερού SPD και του κεντροδεξιού CDU, έχει υποσχεθεί επώδυνες μεταρρυθμίσεις για τις συντάξεις, καθώς και για την υγεία και τη φροντίδα ηλικιωμένων, σε μια προσπάθεια να μειωθεί το κόστος.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο ειδικός σε θέματα συμβουλίων Μάρτιν Βέρντινγκ κατηγόρησε την Κυβέρνηση ότι αποφεύγει δύσκολες αποφάσεις, αναφερόμενος σε μια υπόσχεση του Μερτς πέρσι για ένα «φθινόπωρο μεταρρυθμίσεων».

«Το ωραίο είναι ότι το φθινόπωρο έρχεται κάθε χρόνο», είπε ο Βέρντινγκ. «Ένα φθινόπωρο μεταρρυθμίσεων θα μπορούσε να είναι καθ' οδόν. Απλώς δεν έχουμε δει τόσες πολλές μεταρρυθμίσεις μέχρι στιγμής», πρόσθεσε.

Το Βερολίνο έπρεπε να διασφαλίσει ότι η φροντίδα ηλικιωμένων θα διδόταν μόνο σε όσους την χρειάζονταν πραγματικά, είπε η Σνίτσερ, ζητώντας την αναγκαστική αποταμίευση.

«Δεν πρέπει μόνο να αντιμετωπίσουμε τη δημογραφική γήρανση τώρα, αλλά πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε τα λάθη που κάναμε στο παρελθόν, όταν ήμασταν πολύ γενναιόδωροι», ανέφερε.

Για το 2026, το Συμβούλιο υποβάθμισε την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της γερμανικής οικονομίας στο 0,5%, από την πρόβλεψη του περασμένου Νοεμβρίου για ανάπτυξη 0,9%, λόγω των υψηλότερων τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και του σχεδόν πλήρους κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν.

ΚΥΠΕ