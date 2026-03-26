Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία από το ΙδΕΚ φέρνουν πιο κοντά έρευνα και επιχειρήσεις

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει δύο νέες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας (Proof of Concept)» και «Έρευνα στις Επιχειρήσεις (Research in Enterprises)».

Το πρόγραμμα Proof of Concept αφορά την προκαταρκτική διερεύνηση των πιθανών βιομηχανικών εφαρμογών μιας τεχνολογίας ή τεχνογνωσίας, ενώ το πρόγραμμα Research in Enterprises εστιάζει στη δημιουργία νέων ή στην ουσιαστική βελτίωση προϊόντων, υπηρεσιών και μεθόδων παραγωγής από κυπριακές επιχειρήσεις.

Τα προγράμματα Proof of Concept και Research in Enterprises στηρίζουν την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και προωθούν την εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων από οργανισμούς έρευνας. Παράλληλα, στοχεύουν να φέρουν πιο κοντά την ερευνητική κοινότητα και τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, το ΙδΕΚ παρουσιάζει και το νέο εργαλείο MatchMe, το οποίο διευκολύνει την αναζήτηση συνεργατών και τη δημιουργία νέων συνεργασιών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος Proof of Concept ανέρχεται σε €1.000.000 με μέγιστη χρηματοδότηση έως €40.000 / έργο. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 26η Ιουνίου 2026.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος Research in Enterprises ανέρχεται σε €2.400.000 με μέγιστη χρηματοδότηση έως €150.000 / έργο. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 30η Ιουνίου 2026.

Το εργαλείο MatchMe αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο που βοηθά επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανισμούς να εντοπίσουν κοινά ενδιαφέροντα, να γνωριστούν και να εξετάσουν πιθανές συνεργασίες.

Σε δήλωσή του, ο Γενικός Διευθυντής του ΙδΕΚ, κ. Θεόδωρος Λουκαΐδης, σημείωσε ότι «η διασύνδεση της έρευνας με τις επιχειρήσεις της χώρας με σκοπό τη μετατροπή της γνώσης σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες αποτελεί κύρια στρατηγική επιδίωξη, καθώς συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας». Ανέφερε επίσης ότι «τα χρηματοδοτικά μας προγράμματα ενισχύονται πλέον και με το εργαλείο MatchMe, που βοηθά ερευνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις να έρθουν πιο κοντά και να αναπτύξουν συνεργασίες που δίνουν λύσεις σε πραγματικές προκλήσεις».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέσω της πύλης IRIS. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο 22 205000 ή μέσω email στο support@research.org.cy.