Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα – Ρεκόρ τριετίας μέσα σε μια μέρα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σήμερα Πέμπτη τα πρατήρια άνοιξαν και μέχρι το μεσημέρι είχαν στις τιμές αύξηση 2 σεντ το λίτρο στη βενζίνη, 3,5 σεντ το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και 3,55 σεντ στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυξήσεις που συνιστούν τη μεγαλύτερη αύξηση στα καύσιμα των τελευταίων τριών ετών, μέσα σε μία ημέρα.

Μέσα σε μια ημέρα, την Πέμπτη 26 Μαρτίου σημειώθηκε η μεγαλύτερη αύξηση των 3 τελευταίων ετών στα καύσιμα κίνησης, που ανέβασαν τις τιμές, στα 20,3 σεντ το λίτρο τη βενζίνη, στα 35 σεντ το λίτρο το πετρέλαιο κίνησης και 28 σεντ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών (ΚΣΚ) Μάριος Δρουσιώτης.

Σε δήλωση στο ΚΥΠΕ, είπε επίσης ότι οι μικρές αυξήσεις, 0,5%, 1%, 1,5% που διαπιστώθηκαν στα είδη πρώτης ανάγκης μέσα από την παρακολούθηση των τιμών που περιλαμβάνονται στο  e-kalathi δεν εκτιμάται ότι οφείλονται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Πρόσθεσε ότι ενδεχόμενες αυξήσεις στα προϊόντα πρώτης ανάγκης μπορεί να υπάρξουν τον Μάιο.

Σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις στο υγραέριο, ο κ. Δρουσιώτης ανέφερε ότι ακολουθούν τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, σημειώνοντας ότι ο κύλινδρος των 10kg  από 18,5 ευρώ που ήταν πριν την έναρξη του πολέμου αυξήθηκε στα 24,5 -25 ευρώ.

Αναφερόμενος στην ανακοίνωση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης, σημείωσε ότι από 1η Απριλίου θα αφαιρούνται 8,3 σεντ το λίτρο από την τιμή που θα έχει διαμορφωθεί μέχρι τότε. Πρόσθεσε ότι στο πετρέλαιο θέρμανσης η μείωση θα είναι 6,2 σεντ το λίτρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

Tags

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΚΑΥΣΙΜΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα