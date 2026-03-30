Δίκαιη, αντικειμενική και εφαρμόσιμη μεθοδολογία στήριξης ζητούν τα κέντρα αναψυχής

Την ετοιμότητά του να συναντηθεί άμεσα με την Κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς, ώστε να συζητηθεί και να διαμορφωθεί μια δίκαιη, αντικειμενική και εφαρμόσιμη μεθοδολογία στήριξης για τα κέντρα αναψυχής που πλήττονται από την κρίση στη Μέση Ανατολή, εκφράζει σε σημερινή του ανακοίνωση ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, οι πρόσφατες εξαγγελίες του Προέδρου της Δημοκρατίας για μέτρα στήριξης του τομέα της φιλοξενίας, με αφορμή τις επιπτώσεις από τη σύρραξη στη Μέση Ανατολή, εύλογα αναμενόταν ότι θα προκαλούσαν αντιδράσεις, «ακριβώς επειδή από το σχετικό πλαίσιο στήριξης απουσιάζει παντελώς ένα εξίσου σημαντικό και αναπόσπαστο μέρος του ίδιου τομέα, τα Κέντρα Αναψυχής».

Όπως αναφέρεται, πρόκειται για έναν κλάδο που βιώνει τις ίδιες δυσκολίες, τις ίδιες οικονομικές πιέσεις και τις ίδιες αναταράξεις που προκαλεί η παρούσα κρίση, όπως ακριβώς και άλλοι κλάδοι της φιλοξενίας, προσθέτοντας ότι «η παράλειψη αυτή, συνεπώς, δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε τυχαία ούτε αμελητέα».

Το ζήτημα, μάλιστα, καθίσταται ακόμη σοβαρότερο, καθώς η επιλεκτική στήριξη συγκεκριμένων τμημάτων της φιλοξενίας δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου και αδικαιολόγητου ανταγωνισμού, συνεχίζει η ανακοίνωση, προσθέτοντας πως είναι γνωστό ότι πολλές ξενοδοχειακές μονάδες διατηρούν όχι μόνο χώρους εστίασης και αναψυχής εντός του κελύφους τους, αλλά και χώρους εκτός αυτού, οι οποίοι απευθύνονται άμεσα στο ίδιο κοινό με τα ανεξάρτητα Κέντρα Αναψυχής που σήμερα εξαιρούνται από κάθε στήριξη.

«Ως εκ τούτου, η εξαγγελθείσα πολιτική, όπως παρουσιάστηκε, δημιουργεί σοβαρό ζήτημα ίσης μεταχείρισης εντός του ίδιου παραγωγικού και τουριστικού πεδίου», σημειώνεται.

«Ενδεχομένως η Κυβέρνηση να μην είχε ενώπιόν της, κατά τον χρόνο των εξαγγελιών, μια σαφώς κωδικοποιημένη μεθοδολογία στήριξης για τα Κέντρα Αναψυχής. Όμως, ακόμη και υπό αυτές τις συνθήκες, όφειλε τουλάχιστον να αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο ένταξης του κλάδου σε αμέσως επόμενο στάδιο στήριξης», αναφέρεται.

Για τον λόγο αυτό, ο ΠΑΣΙΚΑ «δηλώνει έτοιμος να συναντηθεί άμεσα με την Κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς, ώστε να συζητηθεί και να διαμορφωθεί μια δίκαιη, αντικειμενική και εφαρμόσιμη μεθοδολογία στήριξης για τα Κέντρα Αναψυχής που πλήττονται από τη συγκεκριμένη κρίση. Ο Τομέας της Φιλοξενίας είναι ενιαίος και η στήριξή του δεν μπορεί να είναι επιλεκτική», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ