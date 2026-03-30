Γενικό λογιστήριο: Οι χορηγίες και κατά χάριν δωρεές του κράτους το 2025

Τις χορηγίες και κατά χάριν δωρεές του κράτους για το 2025 δημοσίευσε τη Δευτέρα το Γενικό Λογιστήριο, εφαρμόζοντας, όπως αναφέρει, τις πρόνοιες του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας.

«Η λογοδοσία και η διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές του κράτους, αρχές που διέπουν το ρυθμιστικό πλαίσιο της δημόσιας χρηματοοικονομικής διαχείρισης, επιτρέπουν στον πολίτη να καθιστά τις κρατικές υπηρεσίες περισσότερο υπόλογες», αναφέρει το Γενικό Λογιστήριο.

Η δημοσιοποίηση αφορά σχετικές πληρωμές πέραν των €5.000, οι οποίες καταβλήθηκαν σε φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα κατά το έτος 2025 ανά άρθρο δαπανών για κάθε Υπουργείο / Υφυπουργείο / Τμήμα / Υπηρεσία της Κυβέρνησης.

Διευκρινίζεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στις καταστάσεις αυτές δεν περιλαμβάνουν πληρωμές που αφορούν δαπάνες ασφαλείας ή δημόσιου συμφέροντος, καθώς και με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Οι χορηγίες προς τα κόμματα

Σύμφωνα με τις καταστάσεις που δημοσιεύονται, το 2025 ο ΔΗΣΥ πήρε €1.980.176,63, γενική χορηγία και επιπλέον €1.193.755,12 για το κόστος εργοδότησης κοινοβουλευτικών συνεργατών.

Αντίστοιχα το ΑΚΕΛ πήρε γενική χορηγία €1.620.844,69 και επιπλέον €1.202.264,81 για το κόστος εργοδότησης κοινοβουλευτικών συνεργατών.

Το ΔΗΚΟ πήρε €889.607,50 γενική χορηγία και €661.993,78 για τους κοινοβουλευτικούς του συνεργάτες.

Το ΕΛΑΜ πήρε €591.156,85 γενική χορηγία και €209.968,40 για το κόστος εργοδότησης κοινοβουλευτικών συνεργατών.

Η ΕΔΕΚ πήρε €587.186,33 γενική χορηγία και €261.982,86 για το κόστος κάλυψης των κοινοβουλευτικών της συνεργατών.

Η ΔΗΠΑ πήρε €546.157,64 γενική χορηγία και €281.872,68 για τους κοινοβουλευτικούς της συνεργάτες.

Το Κίνημα Οικολόγων πήρε €434.321,36 και ακόμα €211.423,57 για τους κοινοβουλευτικούς του συνεργάτες.

Σημειώνεται ότι προς το ΔΗΣΥ (€11.826), το ΑΚΕΛ (€6.000), τη ΔΗΠΑ (€6.858), το Κίνημα Οικολόγων (€5.060) και την ΕΔΕΚ (€3.990) καταβλήθηκαν επιπλέον ποσά ως κάλυψη συνεισφοράς στα αντίστοιχα πολιτικά κόμματα της ΕΕ.

Επιπλέον, χορηγίες έλαβαν και οι κομματικές νεολαίες. Η ΝΕΔΗΣΥ πήρε €90.817,62, η ΕΔΟΝ €74.819,43, τη ΝΕΔΗΚ €42.263,27, το ΕΛΑΜ €28.975,64, η Νεολαία Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ €28.798,86, η ΝΕΟ ΔΗΠΑ €26.972,18 και το Κίνημα Οικολόγων €21.933.

Χορηγίες Υπουργείου Οικονομικών

Στις χορηγίες του Υπουργείου Οικονομικών ξεχωρίζει η χορηγία προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς €6 εκ., προς το Cyprus Investment Promotion Agency €3 εκ., προς την ΠΑΣΥΔΥ για €1,09 εκ., προς το Ίδρυμα Αρχ. Μακαρίου Γ’ €1,1 εκ., προς τον Οργανισμό Τυποποίησης €1,23 εκ., προς τον ΚΦΙΚΒ €11,2 εκ., προς την ΑΗΚ €9,5 εκ.

Επιπλέον, περιλαμβάνονται χορηγίες στο πλαίσιο του σχεδίου προώθησης οπτικοακουστικής βιομηχανίας που κυμαίνονται μεταξύ €231.000 και €1,12 εκ.

Στο πλαίσιο των σχεδίων στήριξης της πρώτης κατοικίας περιλαμβάνονται €482.842 προς την ΚΕΔΙΠΕΣ για την υλοποίηση του Σχεδίου «Ενοίκιο έναντι Δόσης» και €2,5 εκ. προς τον ΚΦΙΚΒ.

Επίσης, περιλαμβάνεται χορηγία €8,5 εκ. προς το Κεντρικό Εκκλησιαστικό Ταμείο για τη μισθοδοσία ιερέων και μικρότερα ποσά προς τις εκκλησίες των Μαρωνιτών, των Λατίνων, των Αρμενίων και της Ιεράς Μονής Αγ. Χρυσοστόμου που υπάγεται στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Επιπλέον, το Γενικό Λογιστήριο έδωσε προς τις τράπεζες ποσά για τα σχέδια επιδότησης επιτοκίων, προς όφελος των δικαιούχων δανειοληπτών, που ξεπερνούν συνολικά τα €12,5 εκ.

Υπουργείο Εσωτερικών

Η μεγαλύτερη χορηγία του Υπουργείου Εσωτερικών αφορά το ΡΙΚ με €33,5 εκ. και το Ταμείο Συντάξεων και χορηγημάτων του ΡΙΚ με €7,1 εκ. Επιπλέον, €2,8 εκ. δόθηκαν στο ΚΥΠΕ.

Χορηγίες από το ΥΠΕΣ δόθηκαν σε δήμους και κοινότητες, με το μεγαλύτερο ποσό (€1,3 εκ.) να παίρνει ο Δήμος Αμμοχώστου από τους κατεχόμενους δήμους, ενώ στις ελεύθερες περιοχές ο Δήμος Λευκωσίας πήρε €21,93 εκ., ο Δήμος Λεμεσού €16,46 εκ., ο Δήμος Στροβόλου €10,2 εκ., ο Δήμος Λάρνακας €9,8 εκ., και οι υπόλοιποι δήμοι, κοινότητες και συμπλέγματα μικρότερα ποσά.

Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

Στις χορηγίες που έδωσε το Γενικό Λογιστήριο που αφορούν το ΥΠΑΝ, περιλαμβάνεται χορηγία €52,57 εκ. προς τον ΚΟΑ και €1,2 εκ. προς την ΚΟΕ. Επιπλέον χορηγία ύψους €4 εκ. δόθηκε στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου.

Επίσης, περιλαμβάνονται χορηγίες προς τις σχολικές εφορείες, που κυμαίνονται μεταξύ €9,2 εκ. και €11.296, καθώς και χορηγίες προς ιδιωτικά σχολεία, από €403.523 μέχρι €6.648.

Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου δόθηκε χορηγία €118,2 εκ, και στο ΤΕΠΑΚ €57,8 εκ. Στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο δόθηκαν €10,6 εκ. Από €100.000 δόθηκαν σε τρία πανεπιστήμια, ενώ μικρότερα ποσά δόθηκαν ως χορηγίες σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Χορηγίες από άλλα Υπουργεία και Υφυπουργεία

Το Υπουργείο Υγείας έδωσε χορηγία €3 εκ. στην Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων και €1,12 στην Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας. Διάφοροι Σύνδεσμοι και οργανισμοί πήραν χορηγία που κυμαινόταν μεταξύ €550.000 και €7.000, ενώ ποσά μεταξύ €323.000-€5.630 δόθηκαν σε διάφορα ιδιωτικά νοσηλευτήρια για κέντρα για ιατρικές υπηρεσίες και υπηρεσίες δημόσιας υγείας.

Οι χορηγίες που δόθηκαν από το Υπουργείο Μεταφορών αφορούν κυρίως την απόσυρση παλαιών αυτοκινήτων και κυμαίνονται από €7.500-€97.500.

Από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής δόθηκε χορηγία €21,6 εκ. προς το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, χορηγία €8,5 εκ. προς το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, €8,4 εκ. προς το The Cyprus Institute.

Επιπλέον κονδύλια δόθηκαν για συμμετοχές σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, που κυμαίνονταν μεταξύ €250.000-€3,6 εκ.

Στην ΑΤΗΚ δόθηκε επίσης, επιχορήγηση €21,4 εκ., ενώ μικρότερα ποσά δόθηκαν στις ιδιωτικές εταιρείες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Από το Υφυπουργείο Τουρισμού δόθηκε χορηγία €2,5 εκ. προς την Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο, ενώ δόθηκαν και χορηγίες στο πλαίσιο σχεδίων προώθησης τουρισμού, που έφταναν τα €248.632.

Η μεγαλύτερη χορηγία του Υφυπουργείου Ναυτιλίας αφορούσε τη ναυτιλιακή σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας και ανερχόταν σε €5,17 εκ.

Η μεγαλύτερη χορηγία του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας αφορούσε το Ίδρυμα Χρίστου-Στέλιου Ιωάννου, ύψους €3,58 εκ. Επιπλέον, το Υφυπουργείο έδωσε χορηγίες σε εθελοντικούς οργανισμούς, με τις μεγαλύτερες να αφορούν το International Organization for Migration (€3.8 εκ.), το Hope for Children (€2,3 εκ.), τον ΣΠΑΒΟ (€2 εκ.), τον Παγκύπριο Σύνδεσμο για άτομα με αυτισμό (€1,68 εκ.), το Ίδρυμα Θεοτόκος (€1,56 εκ.), το Ίδρυμα Άγιος Στέφανος για άτομα με νοητική αναπηρία (€1,4 εκ).

Η μεγαλύτερη χορηγία του Υφυπουργείου Πολιτισμού αφορούσε τον ΘΟΚ (€5

26 εκ), τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου (€3,4 εκ.), και το σχέδιο κάρτας πολιτισμού νέων (€925.000).

Οι χορηγίες του Υπουργείου Γεωργίας αφορούσαν €14,46 εκ. προς τον ΚΟΑΓ, μέτρα στήριξης γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων €940.000 προς εγκλωβισμένους και επανεγκατσταθέντες δικαιούχους. Επιπλέον €1 εκ. δόθηκε στον Δήμο Κουρίου για εφαρμογή του περιβαλλοντικού κεκτημένου.

Η μεγαλύτερη χορηγία του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας αφορούσε τον ΚΟΔΑΠ €5,2 εκ. και ακολουθεί η Εταιρεία Υδρογονανθράκων με €2 εκ.

Πηγή: ΚΥΠΕ