Αναστάτωση στα ξενοδοχεία- Το αίτημα για επιδότηση 50% των μισθών Απριλίου, το «όχι» που εισέπραξαν και ο κίνδυνος απολύσεων

Πρόσθετη στήριξη από το κράτος ζήτησαν χθες οι σύνδεσμοι των ξενοδόχων ΣΤΕΚ και ΠΑΣΥΞΕ λόγω των μειώσεων στις κρατήσεις που προκάλεσε η συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή. Στο πλαίσιο σύσκεψης στο Υφυπουργείο Τουρισμού, στην παρουσία των υπουργών Εργασίας και Οικονομικών, του κυβερνητικού εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη και της υφυπουργού παρά τω Προέδρω Ειρήνης Πική, έγινε ανασκόπηση των μέτρων που έχουν εξαγγελθεί για την ξενοδοχειακή βιομηχανία. Στη σύσκεψη παρακάθισαν και άλλοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι μεταξύ των οποίων οι διευθυντές των υπουργείων μεταφορών και οικονομικών. Σημειώνεται ότι στα μέτρα οικον...

