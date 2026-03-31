Νέος Γενικός Διευθυντής του ΣΕΛΚ ο Ανδρέας Παπαδάτος

Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) ανακοινώνει τον διορισμό του κ. Ανδρέα Παπαδάτου στη θέση του Γενικού Διευθυντή, με ισχύ από την 1η Μαΐου 2026. Ο κ. Παπαδάτος γεννήθηκε το 1977 και είναι απόφοιτος της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας. Σπούδασε Οικονομικά στο London School of Economics and Political Science στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι Εγκεκριμένος Λογιστής (Chartered Accountant, F.C.A.), μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales καθώς και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

Εκτενής εμπειρία σε διεθνείς και τοπικούς οργανισμούς

Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τομέα των ελεγκτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Υπηρέτησε ως Διευθυντής στους ελεγκτικούς οίκους Arthur Andersen και Deloitte στο Λονδίνο, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε στον ελεγκτικό οίκο KPMG στην Κύπρο ως Διευθυντής, με εξειδίκευση στους ελέγχους χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών εταιρειών.

Το 2006 εντάχθηκε στον Όμιλο της Ελληνικής Τράπεζας στην Οικονομική Διεύθυνση και το 2009 διορίστηκε Οικονομικός Διευθυντής της Hellenic Life Insurance Company Ltd. Το 2016 ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή και Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ίδιας εταιρείας.

Ανάληψη καθηκόντων

Ο κ. Παπαδάτος υπέγραψε το Συμβόλαιο Εργοδότησης με τον ΣΕΛΚ και αναλαμβάνει επισήμως τα νέα του καθήκοντα την 1η Μαΐου 2026.

Δήλωση Προέδρου ΣΕΛΚ

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος του ΣΕΛΚ κ. Οδυσσέας Χριστοδούλου ανέφερε:

«Εύχομαι στον αγαπητό Ανδρέα κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Είμαι βέβαιος ότι με την εμπειρία, τις γνώσεις και το ήθος του θα συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση του Συνδέσμου μας. Τον διαβεβαιώνω ότι θα έχει τόσο εμένα προσωπικά όσο και όλα τα Μέλη του Συμβουλίου στο πλευρό του, ως υποστηρικτές και συνεργάτες στο απαιτητικό αλλά ιδιαίτερα σημαντικό έργο που αναλαμβάνει.»

Ισχυρό μήνυμα για το μέλλον

Η ανάληψη της θέσης του Γενικού Διευθυντή από τον κ. Παπαδάτο σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τον ΣΕΛΚ, με έμφαση στη συνεχή αναβάθμιση του επαγγέλματος, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην αγορά και τη δυναμική ανταπόκριση στις προκλήσεις της σύγχρονης οικονομίας.

Ο ΣΕΛΚ εκφράζει τη βεβαιότητα ότι, με τη συλλογική προσπάθεια και την καθοδήγηση του νέου Γενικού Διευθυντή, θα συνεχίσει να ενισχύει τον ρόλο του ως θεσμικός πυλώνας αξιοπιστίας και επαγγελματικής αριστείας στην Κύπρο.