Θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο: Κλήση για νεκρό σκύλο τρία λεπτά πριν το μοιραίο – Γιατί συνελήφθη ο 58χρονος

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το χρονικό της θανατηφόρας σύγκρουσης που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, με θύμα τον 61χρονο Χρίστο Σιάηλο, καθώς η Αστυνομία φέρεται να έλαβε γύρω στις 8:17 π.μ. πληροφορία από διερχόμενο οδηγό για την παρουσία νεκρού σκύλου στον αυτοκινητόδρομο.

Η πληροφορία διαβιβάστηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας, η οποία στη συνέχεια ενημέρωσε την Τροχαία Αρχηγείου. Ακολούθως, άρχισαν να γίνονται άμεσες ενέργειες ώστε να υπάρξει παρέμβαση και να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγα λεπτά αργότερα, γύρω στις 8:20 π.μ., προτού καταστεί δυνατή η απομάκρυνση του κινδύνου από το οδόστρωμα. Η χρονική απόσταση ανάμεσα στην πρώτη ενημέρωση και στη μοιραία σύγκρουση αποτελεί ένα από τα κρίσιμα σημεία που εξετάζονται στο πλαίσιο των ερευνών.

Η παρουσία του νεκρού σκύλου στη σκηνή αποτελεί πλέον αντικείμενο διερεύνησης, ώστε να διαφανεί κατά πόσο συνδέεται αιτιωδώς με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θανάσιμος τραυματισμός του 61χρονου Χρίστου Σιάηλου.

Η ανείπωτη τραγωδία επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της παρουσίας ζώων, ζωντανών ή νεκρών, στο οδικό δίκτυο και ειδικότερα στους αυτοκινητόδρομους, καθώς τέτοια περιστατικά δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για τους διερχόμενους οδηγούς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 61χρονος πορευόταν με τη μοτοσικλέτα του στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, στο πλαίσιο πορείας που πραγματοποιούσε κλαμπ μοτοσικλετιστών, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, εξετράπη της πορείας του και έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του.

Ως αποτέλεσμα, έπεσε στο οδόστρωμα και στη συνέχεια χτυπήθηκε από άλλη μοτοσικλέτα που ακολουθούσε. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 61χρονος έφερε προστατευτικό κράνος και στολή.

Γιατί συνελήφθη ο 58χρονος

Στο πλαίσιο των εξετάσεων, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εναντίον 58χρονου μοτοσικλετιστή, ο οποίος φέρεται να ήταν ο οδηγός της μοτοσικλέτας που ακολουθούσε.

Ο 58χρονος, αφού έτυχε ιατρικής φροντίδας, μεταφέρθηκε στον Κλάδο Τροχαίας Λάρνακας, όπου ανακρίθηκε γραπτώς και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης και δεν συνεπάγεται απόδοση ευθύνης. Όπως αναφέρεται αρμοδίως, για την έκδοση εντάλματος σύλληψης λαμβάνονται υπόψη διάφορα δεδομένα και απαιτείται η ύπαρξη εύλογης υποψίας για διάπραξη αδικήματος.

Στην προκειμένη περίπτωση, οι εξετάσεις φαίνεται να στρέφονται και προς πιθανά αδικήματα που σχετίζονται με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως η τήρηση απόστασης ασφαλείας και η αμελής οδήγηση.

Στο επίκεντρο η ασφάλεια των αυτοκινητόδρομων

Το περιστατικό ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση για την παρουσία ζώων στους αυτοκινητόδρομους, αλλά και για τον χρόνο αντίδρασης των αρμόδιων υπηρεσιών όταν εντοπίζεται επικίνδυνο σημείο στο οδόστρωμα.

Από πλευράς Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει, λαμβάνονται μέτρα για αποτροπή εισόδου ζώων στους αυτοκινητόδρομους, κυρίως μέσω περιφράξεων. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, ανά πάσα στιγμή μπορεί να δημιουργηθεί νέο προβληματικό σημείο, είτε λόγω φθοράς στην περίφραξη είτε λόγω πρόσβασης ζώων από άλλα σημεία.

Το ζήτημα δημιουργεί καίρια ερωτήματα ως προς τον τρόπο με τον οποίο ζώα καταλήγουν στους αυτοκινητόδρομους, παρά τα μέτρα που λαμβάνονται. Σε σχέση με το ενδεχόμενο επιτήδειας εγκατάλειψης ζώων στον αυτοκινητόδρομο, η Αστυνομία δεν διαθέτει μέχρι στιγμής πληροφορίες που να το τεκμηριώνουν.

Αρμόδιες πηγές σημειώνουν ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι περιφράξεις των αυτοκινητόδρομων να διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Τονίζουν, ωστόσο, ότι ο κίνδυνος δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως, καθώς ζώα ενδέχεται να εισέλθουν στο οδικό δίκτυο από διάφορα σημεία.

Στο ίδιο πλαίσιο, απευθύνεται έκκληση προς τους πολίτες να ενημερώνουν άμεσα τις Αρχές όταν εντοπίζουν ζώα, νεκρά ζώα, φθορές σε περιφράξεις ή οποιοδήποτε άλλο επικίνδυνο στοιχείο στο οδικό δίκτυο. Η έγκαιρη ενημέρωση μπορεί να αποβεί καθοριστική για την αποτροπή νέων τραγωδιών.

Οι έρευνες συνεχίζονται

Οι εξετάσεις της Τροχαίας συνεχίζονται, με στόχο να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ο ρόλος που διαδραμάτισε η παρουσία του νεκρού σκύλου στο οδόστρωμα, καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 61χρονος έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών παραμένουν οι μαρτυρίες οδηγών και μοτοσικλετιστών που βρίσκονταν στην περιοχή, τα ευρήματα από τη σκηνή, καθώς και το κατά πόσο υπάρχουν διαθέσιμες καταγραφές από κάμερες ελέγχου της τροχαίας ή άλλα συστήματα επιτήρησης του αυτοκινητόδρομου.