Showmethemoney: Τα όρια των μέτρων, η σημασία των πλεονασμάτων και η ανθεκτικότητα

Εχουμε εισέλθει στο δεύτερο μήνα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το σενάριο μιας σύρραξης μερικών εβδομάδων δεν επαληθεύεται. Αυτό σημαίνει ότι βγαίνουν από τα συρτάρια σενάρια μιας μεγαλύτερης αναταραχής για την παγκόσμια και φυσικά κυπριακή οικονομία τα οποία περιλαμβάνουν μια σημαντική αύξηση πληθωρισμού. Αυτό σημαίνει αυξημένα επιτόκια, μείωση κατανάλωσης και περιορισμό επενδύσεων. Δηλαδή επιστροφή στο 2022, αλλά με τις προοπτικές να είναι χειρότερες.

Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης πρέπει να προετοιμασθούν για «παρατεταμένη αναστάτωση» στις αγορές ενέργειας συνεπεία του πολέμου το Ιράν, προειδοποιεί σε επιστολή που απευθύνεται προς τους υπουργούς Ενέργειας ο ευρωπαίος επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν εν όψει της έκτακτης υπουργικής συνόδου με θέμα την κρίση.

Ο ευρωπαίος επίτροπος σημειώνει ότι, παρά το γεγονός ότι οι επιπτώσεις επί της ενεργειακής τροφοδοσίας έχουν περιορισθεί, οι κυβερνήσεις των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης καλούνται «να προχωρήσουν σε έγκαιρες προετοιμασίες εν όψει ενδεχόμενης παρατεταμένης αναταραχής».

Στην Κύπρο ο τουρισμός νοιώθει ήδη τις επιπτώσεις. Το πλήγμα είναι διπλό. Από τη μια η χώρα γειτνιάζει με την εμπόλεμη ζώνη και από την άλλη η άνοδος των τιμών της ενέργειας είναι λογικό στρέψει τους πελάτες του κυπριακού τουρισμού σε φθηνότερους προορισμούς.

Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση είναι πιθανό να έχουν συνέχεια.

Ωστόσο, κανένας προϋπολογισμός, όσα αποθέματα και περιθώρια ασφαλείας και αν διαθέτει, δεν μπορεί να καλύψει την τρύπα που ανοίγει σε κατανάλωση και επενδύσεις όταν "σκάνε" κρίσεις όπως η ενεργειακή, που βιώνουμε από τις 27 Φεβρουαρίου και την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η δεύτερη ενεργειακή κρίση από το 2022. Τι μπορούμε να κάνουμε; Να φροντίζουμε τις καλές εποχές να διορθώνουμε τις αδυναμίες μας για να ενισχύουμε την ανθεκτικότητα δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ώστε όταν προκύπτουν κρίσεις να μην μας πιάνει πανικός. Το δε κράτος, δηλαδή ο φορολογούμενος, να εστιάζει στοχευμένα στους ευάλωτους. Δυστυχώς οφείλουμε να πούμε ότι την τελευταία διετία τόσο ο δημόσιος, όσο και ο ιδιωτικός τομέας δεν είδαν μπροστά και χάσαμε χρόνο σπαταλώντας μεταρρυθμιστική δυναμική σε δευτερεύοντα θέματα, όπως η ΑΤΑ και η φορολογία των φυσικών προσώπων.

Προσοχή στα πλεονάσματα

Σε ό,τι αφορά το κράτος, είναι επικίνδυνο η καταγραφή υψηλών πλεονασμάτων (γύρω στο 2,8% του ΑΕΠ την περίοδο 2022-2025 με το δημόσιο χρέος να έχει μειωθεί περίπου 60% του ΑΕΠ) να παρασύρει κυβέρνηση και κόμματα σε μια λογική παροχών. Όποιος ρίξει μια ματιά στις εκθέσεις των οίκων αξιολόγησης θα διαπιστώσει ότι χωρίς υψηλά πλεονάσματα και χωρίς αντιμετώπιση των ΜΕΔ, το αφήγημα της ισχυρής οικονομίας σβήνει.



Το πακέτο των 8 μέτρων έχει κόστος €100 εκατ. και υποχρεωτικά πρέπει να μπει μια οροφή. Τώρα, επειδή δεν βρισκόμαστε σε συνθήκες covid, δηλαδή η οικονομία είναι ανοιχτή, οι ξενοδόχοι καλούνται να κάνουν και τις δικές τους κινήσεις. Τι σημαίνει αυτό; Να ρίξουν τις τιμές τους.

Αν μπορούμε να δώσουμε μια συμβουλή είναι να καταβληθεί προσπάθεια ο τομέας να παραμείνει σε λειτουργία και μόλις η κατάσταση εξομαλυνθεί να είναι σε θέση να περάσει την αντεπίθεση. Οι ταξιδιώτες όσο εύκολα πανικοβάλονται, τόσο εύκολα ξεχνάνε ειδικά αν έχουν μπροστά τους μια καλή προσφορά...

