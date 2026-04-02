Εφόδια στην ΑΗΚ για να προσφέρει ηλεκτρισμό σε χαμηλότερο κόστος ζητά η ΑΣΤΕΠΑΗΚ

Να δοθούν στην ΑΗΚ τα εφόδια και ταυτόχρονα να της επιτρέψουν να λειτουργήσει με ευελιξία εκεί και όπου χρειάζεται για να μπορέσει να προσφέρει ηλεκτρισμό σε χαμηλότερο κόστος προς όφελος των καταναλωτών, της κοινωνίας και της οικονομίας, σε μια πραγματική ισότιμη «Ελεύθερη Αγορά Ενέργειας», ζητά η ΑΣΤΕΠΑΗΚ, από Κυβέρνηση, πολιτεία, κόμματα, ΡΑΕΚ, Διοικητικό Συμβούλιο Αρχής και από όλους τους αρμόδιους φορείς.

Σε ανακοίνωση, με την οποία σχολιάζει την έγκριση την περασμένη Πέμπτη από την Ολομέλεια της Βουλής του κυβερνητικού νομοσχεδίου, ώστε να μπορεί η ΑΤΗΚ (CYTA), να δραστηριοποιείται και στον τομέα της ενέργειας, η ΑΣΤΕΠΑΗΚ αναφέρει ότι αντιλαμβάνεται «πλήρως, τη θέση της Κυβέρνησης και των κομμάτων, αναλογιζόμενοι την πίεση των πολιτών με στόχο τη μείωση της τιμής του ρεύματος προς όφελος της κοινωνίας και ειδικά ενόψει εκλογών».

Προσθέτει, ωστόσο, ότι αυτό που δεν μπορεί να αντιληφθεί και να κατανοήσει είναι «το γιατί πέραν της μιας δεκαπενταετίας τα σοβαρά θέματα της ενέργειας, που ταλανίζουν την κοινωνία και την πολιτεία έχουν παραμείνει σε σκέψεις και εικασίες, όπου οι αρμόδιοι φορείς εντός και εκτός ΑΗΚ, δεν επέτρεψαν στον Οργανισμό να εκσυγχρονιστεί και να λειτουργήσει προς όφελος της Κοινωνίας, αλλά προσπάθησαν και να τον εμποδίσουν».

Αναφέρει επίσης ότι τελικά «δεν ευσταθεί η άποψη ότι η ΑΗΚ κατέχει δεσπόζουσα θέση στα ενεργειακά», προσθέτοντας ότι «με τα σημερινά δεδομένα βρίσκεται σε δυσμενέστερη θέση από οποιονδήποτε άλλον Οργανισμό που ασχολείται – εμπλέκεται ή θέλει να εμπλακεί στα ενεργειακά, αφού οι αρμόδιοι την έχουν παραλύσει κυριολεκτικά».

Επιπλέον, η ΑΣΤΕΠΑΗΚ διερωτάται γιατί εγκαταστάθηκε γεννήτρια αξίας 160 εκατομμυρίων ευρώ στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού που λειτουργεί μόνο με Φυσικό Αέριο, χωρίς να παράγει, γιατί υπάρχει καθυστέρηση στον εκσυγχρονισμό του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Δεκέλειας, αντικαθιστώντας σταδιακά τις απαρχαιωμένες ρυπογόνες μονάδες με ντίζελ, γιατί υπήρξε περιορισμός της ΑΗΚ στην εμπλοκή της σε ΑΠΕ και γιατί υπήρξε αδειοδότηση και εγκρίσεις για ΑΠΕ χωρίς αποθήκευση ενέργειας.

Τέλος, η συντεχνία διερωτάται τι σημαίνει ο όρος «Ελεύθερη Αγορά Ενέργειας», όταν «η ΑΗΚ υπόκειται σε ρυθμιστικό πλαίσιο με περιορισμούς, ενώ οι υπόλοιποι ανταγωνιστές της όχι».

Πηγή: ΚΥΠΕ