Εμπορεύσιμα «Γλαύκος» και «Πήγασος», ανοίγει ο δρόμος για εκμετάλλευση 7 τρισ. κυβικών ποδών φυσικού αερίου

Σε επίσημη δήλωση εμπορευσιμότητας των κοιτασμάτων «Γλαύκος» και «Πήγασος» στο Τεμάχιο 10 προχώρησε η κοινοπραξία ExxonMobil-QatarEnergy, ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Ενέργειας, Μιχάλης Δαμιανός.

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για την εμπορική εκμετάλλευση σημαντικών ποσοτήτων φυσικού αερίου, οι οποίες εκτιμώνται συνολικά σε περίπου 7 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Πλέον η κυπριακή ΑΟΖ έχει τέσσερα εμπορεύσιμα κοιτάσματα (τα άλλα δύο είναι τα κοιτάσματα «Αφροδίτη» και «Κρόνος»), ωστόσο ο χρόνος της εξόρυξης είναι ασαφής.

Μιλώντας στο πλαίσιο παρουσίασης του απολογισμού του 2025 και των στόχων για το 2026, ο κ. Δαμιανός χαρακτήρισε σημαντική τη δήλωση εμπορευσιμότητας για τα κοιτάσματα «Γλαύκος» και «Πήγασος». Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, εντός του επόμενου έτους η κοινοπραξία θα πρέπει να καταθέσει σχέδιο ανάπτυξης, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η λήψη τελικής επενδυτικής απόφασης. Εφόσον τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, τα κοιτάσματα «Γλαύκος» και «Πήγασος» αναμένεται να ενταχθούν στην παραγωγή μετά το 2030, με πιθανό ορόσημο το 2033.

Ο κ. Δαμιανός εμφανίστηκε αισιόδοξος και για τα άλλα δύο κοιτάσματα. Για το κοίτασμα «Αφροδίτη», ο υπουργός ανέφερε ότι οι διαδικασίες προχωρούν βάσει των συμφωνιών που υπογράφηκαν στην Αίγυπτο τις 30 Μαρτίου κατά τη διάρκεια του EGYPES, με την τελική επενδυτική απόφαση να τοποθετείται χρονικά έως τις αρχές του 2027. Η έναρξη εξαγωγών φυσικού αερίου προς την Αίγυπτο εκτιμάται ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός 4-5 ετών από τη λήψη της επενδυτικής απόφασης.

Σε ό,τι αφορά το κοίτασμα «Κρόνος», οι διαβουλεύσεις με τις εταιρείες ENI και TotalEnergies βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με στόχο τη λήψη τελικής επενδυτικής απόφασης το επόμενο διάστημα, ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη παραγωγής φυσικού αερίου στα τέλη του 2027 ή στις αρχές του 2028.

Στόχος είναι εντός του 2026 να εγκριθεί το πλάνο ανάπτυξης για το «Κρόνος» και να ληφθούν οι επενδυτικές αποφάσεις σε συνδυασμό με την υπογραφή διακρατικής συμφωνίας με το Ισραήλ για το «Αφροδίτη».

Βασιλικό και ΦΑ

Σε ό,τι αφορά την εισαγωγή του καυσίμου στο ενεργειακό μίγμα της Κύπρου και την εξέλιξη του έργου στο Βασιλικό, ο κ. Δαμιανός απέδωσε σε πολιτικές αποφάσεις του παρελθόντος την καθυστέρηση έλευσης φυσικού αερίου στην Κύπρο. Όπως ανέφερε, από το 2007 είχε τεθεί πρόταση για δημιουργία τερματικού υποδοχής φυσικού αερίου, η οποία δεν προχώρησε λόγω πολιτικών διαφωνιών του ΑΚΕΛ και του ΔΗΣΥ.

Επιπλέον, σημείωσε ότι το έργο στο Βασιλικό, το οποίο ξεκίνησε ουσιαστικά την περίοδο 2018-2019, βρίσκεται σήμερα σε διαδικασία διαιτησίας στο Λονδίνο με την κινεζική κοινοπραξία, γεγονός που έχει συμβάλει σε περαιτέρω καθυστερήσεις.

Ο υπουργός χαρακτήρισε την έλευση φυσικού αερίου «μονόδρομο» για τη μείωση του κόστους ηλεκτρισμού, προειδοποιώντας ότι κάθε καθυστέρηση μεταθέτει αντίστοιχα και τα οφέλη για τους καταναλωτές. Τόνισε, ωστόσο, ότι οι πολιτικές αποφάσεις έχουν ληφθεί και η προώθηση του έργου αφορά κυρίως τεχνικές και διαδικαστικές πτυχές.

Παράλληλα, είπε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την ADNOC, οι οποίες ενδέχεται να επιταχύνουν τη διαδικασία ολοκλήρωσης των έργων στο Βασιλικό.