Οικολόγοι: Στις 7 το απόγευμα θα συνεδριάσουν το Πολιτικό Γραφείο μετά την χθεσινή ήττα της κάλπης

Το βράδυ της Δευτέρας θα συνεδριάσει το Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών για να καθορίσει τα βήματά του μετά το εκλογικό αποτέλεσμα της Κυριακής. Στον αντίποδα, οι ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και Volt δεν έχουν αποφασίσει ακόμη πότε θα συγκαλέσουν τα συλλογικά τους όργανα.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΚΥΠΕ από το Γραφείο Τύπου του Κινήματος Οικολόγων, το Πολιτικό Γραφείο θα συνέλθει στις 19:30 της Δευτέρας και θα ετοιμάσει εισήγηση προς την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος για τον καθορισμό των επόμενων βημάτων.

Πηγές από την ΕΔΕΚ, τη ΔΗΠΑ και το Volt ανέφεραν στο ΚΥΠΕ ότι δεν έχουν καθορισθεί ακόμη ημερομηνίες σύγκλησης των συλλογικών τους οργάνων για αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος και χάραξη της μετεκλογικής τους πορείας.

Πηγή: ΚΥΠΕ