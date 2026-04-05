ΟΕΒ: Βελτίωση στον τομέα υπηρεσιών το 2025

Ο τομέας των υπηρεσιών στην Κύπρο παρουσίασε βελτίωση κατά το 2025, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη συνολική οικονομική δραστηριότητα και ανθεκτικότητα της χώρας, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας που εκδόθηκε με την ευκαιρία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης την Τρίτη 28 Απριλίου 2026, οι σημαντικότερες βελτιώσεις καταγράφηκαν:

στις Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος και Εστίασης, με άνοδο 9,5%

στις Διοικητικές και Υποστηρικτικές δραστηριότητες, με 7,4%

στις Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες, με αύξηση 4,6%

στην Ενημέρωση και Επικοινωνία, με άνοδο της τάξης του 4,3%

στις Δραστηριότητες Μεταφοράς και Αποθήκευσης, με 2,8% και

στη Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας, με θετική μεταβολή 0,4%.

Τα στοιχεία, τονίζει, επιβεβαιώνουν τον καθοριστικό ρόλο του τομέα των υπηρεσιών ως βασικού πυλώνα της κυπριακής οικονομίας, ενισχύοντας τη συμβολή του στην ανάπτυξη, την απασχόληση και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας.

Τουρισμός

Ο τουρισμός στην Κύπρο κατέγραψε ισχυρή δυναμική και νέα ιστορικά ρεκόρ το 2025, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου.

Το 2025 οι συνολικές αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 4.534.073 επισκέπτες, παρουσιάζοντας αύξηση 12,2% σε σχέση με τις 4.040.200 αφίξεις του 2024, επιβεβαιώνοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα και την ισχυρή θέση της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού.

Κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου 2025, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 156.959, καταγράφοντας αξιοσημείωτη αύξηση 18,0% έναντι του Δεκεμβρίου 2024, ενισχύοντας τη γενικότερη θετική εικόνα στο τέλος του έτους.

Σύμφωνα με την ΟΕΒ, οι τάσεις μέσα στο έτος αναδεικνύουν επίσης ότι οι βασικές αγορές παρουσίασαν ισχυρή συνεισφορά στην αύξηση των συνολικών αφίξεων. Τον Δεκέμβριο 2025, οι κυριότερες χώρες προέλευσης ήταν:

• Το Ισραήλ ως η κύρια αγορά με 19,1% του συνόλου των αφίξεων

• Το Ηνωμένο Βασίλειο με 19,0% των αφίξεων

• Η Πολωνία με 11,3%

• Η Γερμανία με 7,4% και

• Η Ελλάδα με 7,3%.

Σε ό,τι αφορά τα έσοδα από τον τουρισμό, τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα συγκεντρωμένα στοιχεία για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025 δείχνουν ότι οι εισπράξεις ξεπέρασαν τα €3,6 δισ., αυξημένα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Η συνεχής αύξηση στις αφίξεις τουριστών καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, μαζί με την ενίσχυση των εσόδων, επισημαίνει, αντικατοπτρίζει την ισχυρή προοπτική του τουρισμού για την κυπριακή οικονομία και ενισχύει περαιτέρω την εικόνα της Κύπρου ως ελκυστικού, ανταγωνιστικού και τουριστικού προορισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Υγεία

Το 2025, ο τομέας της υγείας στην Κύπρο συνέχισε να βρίσκεται στο επίκεντρο των οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων, με το ΓεΣΥ να εισέρχεται σε φάση ωρίμανσης και εντατικοποίησης των συζητήσεων γύρω από τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και αποτελεσματικότητά του. Όπως τονίζεται, η ΟΕΒ ανέδειξε, μέσα από τεκμηριωμένες παρεμβάσεις την ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών ελέγχου δαπανών, περιορισμού των καταχρήσεων και περαιτέρω βελτίωσης της ποιότητας και αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Κατά το 2025, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δημοσιονομική διαχείριση των δαπανών υγείας, στη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, καθώς και στη διασύνδεση της υγείας με την παραγωγικότητα και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Παράλληλα, η ΟΕΒ ανέδειξε ως κρίσιμα ζητήματα τη συνεχιζόμενη έλλειψη νοσηλευτικού και εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού, την ανάγκη εκσυγχρονισμού των διαδικασιών και την αξιοποίηση της ψηφιακής υγείας και της καινοτομίας ως εργαλείων βελτίωσης της λειτουργίας του συστήματος.

Μέσα από τις δράσεις και τις προτάσεις της, η ΟΕΒ συνέχισε το 2025 να στηρίζει την πλήρη διοικητική και οικονομική αυτονόμηση του ΟΚΥΠΥ, τη διατήρηση του σφαιρικού προϋπολογισμού του ΟΑΥ, καθώς και τη σταθερότητα των εισφορών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προβλεψιμότητας για επιχειρήσεις και εργαζομένους. Ταυτόχρονα, σημειώνεται, συνέβαλε ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών και νομοθεσιών που αφορούν διάφορες υπηρεσίες υγείας, που ενισχύουν ένα ανθεκτικό, βιώσιμο και ποιοτικό σύστημα υγείας, το οποίο αντιμετωπίζεται πλέον όχι μόνο ως κοινωνική παροχή, αλλά και ως στρατηγικός πυλώνας οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Σε ό,τι αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό των κυπριακών επιχειρήσεων, η ΟΕΒ συνέχισε και το 2025 να διαδραματίζει ενεργό και ουσιαστικό ρόλο, υλοποιώντας μια σειρά από δράσεις και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης και στην ενίσχυση της καινοτομίας.

Σημαντική για την ΟΕΒ συνεχίζει να είναι η ενεργός συμμετοχή της στον Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας DiGiNN Cyprus, ένα καινοτόμο, συγχρηματοδοτούμενο έργο που αποσκοπεί στην ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών δεξιοτήτων.

Μέσα από στοχευμένες δράσεις εκπαίδευσης, καθοδήγησης και υποστήριξης, το έργο συμβάλλει στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και στην ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας των επιχειρήσεων. Η συμβολή της ΟΕΒ επικεντρώνεται στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και θεσμικών φορέων, καθώς και στην αξιοποίηση των ψηφιακών ευκαιριών που δημιουργεί η τεχνολογική εξέλιξη.

Στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής της για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, η ΟΕΒ προχώρησε το 2025 στις ακόλουθες ενδεικτικές δράσεις:

τη σύσταση Επιτροπής Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Καινοτομίας της ΟΕΒ, με τη συμμετοχή έμπειρων επαγγελματιών από όλους τους βασικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας,

τη συνεχή στήριξη του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής (CITEA) και του Συνδέσμου Εταιρειών Τηλεπικοινωνιών (ΣΕΤΗΛ), οι οποίοι ανήκουν στη δύναμη της ΟΕΒ,

τη διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής κυπριακών επιχειρήσεων πληροφορικής στο Κατάρ, με στόχο τη διερεύνηση νέων αγορών και συνεργασιών,

τη στήριξη του 4ου CITEA Digital Cyprus Conference, καθώς και της συμμετοχής του CITEA στη διεθνή έκθεση τεχνολογίας GITEX στο Ντουμπάι,

τη διοργάνωση εξειδικευμένου σεμιναρίου με θέμα «Εισαγωγή στη χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης για λειτουργική αποδοτικότητα», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος DiGiNN.

Μέσα από τις πιο πάνω παρεμβάσεις, επισημαίνεται, η ΟΕΒ συνέχισε να λειτουργεί ως καταλύτης ψηφιακής ωρίμανσης, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των κυπριακών επιχειρήσεων και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, ανθεκτικού και καινοτόμου παραγωγικού μοντέλου.

Ναυτιλία

Το 2025 αποτέλεσε έτος ισχυρής παρουσίας και ανθεκτικότητας για την κυπριακή ναυτιλία, με εξελίξεις που συνέχισαν να ενισχύουν τη θέση της Κύπρου στον διεθνή ναυτιλιακό χάρτη. Η ναυτιλία συνέβαλε κατά περίπου 7% στο ΑΕΠ της Κύπρου στη διάρκεια του έτους.

Η περαιτέρω ανάπτυξη του ναυτιλιακού οικοσυστήματος συνέβαλε και το 2025 στη στήριξη και διεύρυνση συναφών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών, όπως:

υπηρεσίες παροχής καυσίμων,

ναυτιλιακή τεχνολογία και ψηφιακές λύσεις,

νομικές, λογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες,

ενισχύοντας την προστιθέμενη αξία του τομέα στην κυπριακή οικονομία.

Παράλληλα, το κυπριακό νηολόγιο συνέχισε να καταγράφει σημαντική αύξηση στη συνολική χωρητικότητα των εγγεγραμμένων πλοίων, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο δεκαετιών, με αύξηση που πλησιάζει το 20% στη συνολική χωρητικότητα τα τελευταία χρόνια.

Ως αποτέλεσμα, αναφέρεται, η Κύπρος διατηρεί μια από τις ισχυρότερες θέσεις διεθνώς στον τομέα της ναυτιλίας, με τον κυπριακό στόλο να συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων στον κόσμο και στις κορυφαίες σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αντιλαμβανόμενη τη σημαντική συμβολή του τομέα υπηρεσιών στην κυπριακή οικονομία, η ΟΕΒ προχώρησε σε μια σειρά πρωτοβουλιών το 2025: