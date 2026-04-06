Μελέτη ΑνΑΔ: Αύξηση απασχόλησης και κατάρτισης, μείωση ανεργίας από 2018

Στην εκπόνηση της μελέτης «Διαχρονικές τάσεις δεικτών ανθρώπινου δυναμικού στην Κύπρο 2018-2024, προχώρησε η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ο βασικός σκοπός της μελέτης είναι η ολοκληρωμένη ανάλυση και εξέταση των διαχρονικών τάσεων που διαμορφώνονται αναφορικά με τους δείκτες ανθρώπινου δυναμικού στην Κύπρο κατά την περίοδο 2018-2024.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, το γενικό ποσοστό απασχόλησης πληθυσμού 20-64 χρονών στην Κύπρο, παρουσίασε διαχρονικά ανοδική τάση, με το ποσοστό να βρίσκεται πάνω από το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθόλη τη διάρκεια της περιόδου 2018-2024. Το ποσοστό σημείωσε σημαντική άνοδο από 73,9% το 2018 σε 75,8% το 2019. Η ανοδική τάση ανακόπηκε το 2020 με την εμφάνιση της πανδημίας της νόσου COVID-19, η οποία επηρέασε δυσμενώς την οικονομία και κατ’ επέκταση την αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα τη μείωση του ποσοστού απασχόλησης στο 75,2%.

Στη συνέχεια, η σταδιακή επαναδραστηριοποίηση των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης οδήγησαν το ποσοστό απασχόλησης σε πλήρη ανάκαμψη φτάνοντας στο 79,8% το 2024. Σε υψηλότερα επίπεδα κυμαίνεται το ποσοστό απασχόλησης των ανδρών στην Κύπρο καθώς και στον πληθυσμό 25-54 χρονών.

Ανεργία

Το ποσοστό ανεργίας πληθυσμού 15+ χρονών μειώθηκε σημαντικά από 7,1% το 2021 σε 4,9% το 2024. Η ανεργία το 2024 επηρέασε περισσότερο τις γυναίκες (5,1%) συγκριτικά με τους άνδρες (4,6%), και τα νεαρά άτομα ηλικίας 15-24 χρονών (13,0%).

Κατάρτιση

Το γενικό ποσοστό συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού 25-64 χρονών στην Κύπρο, ακολούθησε ανοδική τάση από το 2020 και μετά, φτάνοντας στο 11,2% το 2024. Το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση παρατηρείται στους ανέργους, ενώ σημειώνεται ότι το ποσοστό μειώνεται όσο αυξάνεται η ηλικία των ατόμων.