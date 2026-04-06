Κατασκευές: Αύξηση 5,2% στην παραγωγή και 4,1% στις τιμές το 2025

Μικρή αύξηση παρουσίασε το 2025 ο δείκτης παραγωγής καθώς και ο δείκτης τιμών παραγωγού στις κατασκευές, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025 ανήλθε στις 135,02 μονάδες (με βάση 2021=100,00), σημειώνοντας αύξηση 9,0% έναντι του τέταρτου τριμήνου του 2024.

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Κατασκευές για το τέταρτο τρίμηνο του 2025 ανήλθε στις 125,72 μονάδες (με βάση 2021=100,00), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,6% έναντι του τρίτου τριμήνου του 2025. Σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, ο Δείκτης αυξήθηκε κατά 3,0%.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025, αυξήσεις σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 καταγράφηκαν, τόσο στoν Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές (5,2%) όσο και στον Δείκτη Τιμών Παραγωγού στις Κατασκευές (4,1%).