Συνάντηση Μάκη Κεραυνού με Μιχάλη Περσιάνη- Τα τελευταία λόγια πριν την αποχώρηση

Ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός είχε σήμερα συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών με τον αποχωρών Πρόεδρο του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, Μιχάλη Περσιάνη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, κατά τη συνάντηση ανταλλάγησαν απόψεις για θέματα οικονομίας και θέματα που άπτονται της ομαλής διαδοχής του κ. Περσιάνη στην προεδρία του Συμβουλίου.

Ο κ. Περσιάνης ευχαρίστησε τον Υπουργό Οικονομικών για την εξαιρετική, όπως τόνισε, συνεργασία που είχαν κατά την διάρκεια της θητείας του και συνεχάρη τον Υπουργό και το Υπουργείο για τις αποφάσεις πολιτικής και την ευρύτερη στάση που τηρεί στη σωστή διαχείριση των θεμάτων της οικονομίας του τόπου.

Από πλευράς του ο Υπουργός Οικονομικών, εξήρε το πολύ σημαντικό έργο του κ. Περσιάνη στη θέση του Προέδρου του Δημοσιονομικού Συμβουλίου και τόνισε ότι, ο τρόπος εργασίας του, το πνεύμα στενής συνεργασίας που επέδειξε, καθώς και οι πάντα καίριες και έγκυρες παρεμβάσεις και εισηγήσεις του διευκολύναν αποφασιστικά το έργο της κυβέρνησης και του Υπουργού στα πλαίσια της κοινής τους επιδίωξης για την τήρηση μιας ορθής κατεύθυνσης των δημοσιονομικών θεμάτων προς όφελος της οικονομίας και τη διασφάλιση των δημοσίων οικονομικών.

Ευχαριστώντας θερμά τον κ. Περσιάνη ο Υπουργός του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά του βήματα και εξέφρασε την ευαρέσκεια του για την άψογη συνεργασία που είχαν οι δυο άντρες κατά τη διάρκεια της θητείας του.