Πράσινο Βουλής στα νομοσχέδια για εκποιήσεις- Οι προτάσεις νόμου που ψηφίστηκαν

Σε ψήφιση ενός ευρέος πακέτου νομοθετικών ρυθμίσεων για τα δάνεια και τις εκποιήσεις προχώρησε τη Δευτέρα η Ολομέλεια της Βουλής, εγκρίνοντας δύο κυβερνητικά νομοσχέδια και σειρά προτάσεων νόμου που στοχεύουν στην ενίσχυση της προστασίας των δανειοληπτών και των εγγυητών, τη ρύθμιση των εκποιήσεων και την αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου επίλυσης διαφορών.

Τα δύο κυβερνητικά νομοσχέδια, που τροποποιούν τη νομοθεσία για τον Ενιαίο Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως και τον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμο, εγκρίθηκαν με 32 ψήφους υπέρ 18 κατά και μια αποχή, και 37 ψήφους υπέρ και 15 κατά αντίστοιχα. Όσον αφορά το πρώτο νομοσχέδιο τήρησε αποχή κατά την ψηφοφορία ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους, ενώ καταψήφισαν ΑΚΕΛ, Οικολόγοι, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, Ζαχαρίας Κουλίας. Τον δεύτερο νόμο καταψήφισε το ΑΚΕΛ και η Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

Με τις ρυθμίσεις αυτές ενισχύεται ο ρόλος του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, παρέχεται δυνατότητα αναδιάρθρωσης οφειλών μέσω του μηχανισμού επιβεβαίωσης χρέους και καθίσταται δεσμευτική η απόφαση του Επιτρόπου για διαφορές έως €20.000. Ωστόσο παραμένει η δυνατότητα για τις τράπεζες να προσφεύγουν στο δικαστήριο για την απόφαση. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους δανειολήπτες να προσφεύγουν νωρίτερα στον Επίτροπο, ήδη από την παραλαβή της επιστολής Τύπου «Ι», ενώ εισάγεται και η επιλογή κατάρτισης Προσωπικού Σχεδίου Αποπληρωμής μέσω συμβούλου αφερεγγυότητας, ως ύστατο μέτρο για αποτροπή εκποίησης κύριας κατοικίας.

Σημαντικό μέρος του πακέτου αφορά προτάσεις νόμου που εγκρίθηκαν με διακομματικές συγκλίσεις.

Πρόταση του Προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, εγκρίθηκε με 29 ψήφους υπέρ, 18 κατά και 1 αποχή και προβλέπει τη δημιουργία εξειδικευμένων δικαστών για χρηματοοικονομικές διαφορές και τη δυνατότητα αναστολής εκποίησης εντός 45 ημερών από την ειδοποίηση για 12 μήνες με δυνατότητα επανάληψης της αναστολής.

Πρόταση νόμου του Προέδρου των Οικολόγων, Σταύρου Παπαδούρη, εγκρίθηκε ομόφωνα, με 49 ψήφους υπέρ και αφορά τη βελτίωση του πλαισίου αφερεγγυότητας, με στόχο την άρση στρεβλώσεων εις βάρος των δανειοληπτών και την ενίσχυση του ρόλου του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου.

Πρόταση του ΕΛΑΜ εγκρίθηκε με 38 ψήφους υπέρ και 14 κατά και προβλέπει ότι απαγορεύεται η απαίτηση πρόσθετων εξασφαλίσεων όταν το δάνειο καλύπτεται από την αξία του ενυπόθηκου ακινήτου.

Πρόταση των Βουλευτών του ΑΚΕΛ Γιώργου Λουκαΐδη, Άριστου Δαμιανού, Αντρέα Καυκαλιά και του Προέδρου των Οικολόγων, Σταύρου Παπαδούρη, εγκρίθηκε με 33 ψήφους υπέρ και 17 κατά και διασφαλίζει το δικαίωμα προσφυγής στο δικαστήριο για αναστολή εκποίησης σε περιπτώσεις αμφισβήτησης χρέους ή καταχρηστικών ρητρών.

Η πρόταση των Βουλευτών του ΑΚΕΛ Άριστου Δαμιανού, του ΔΗΚΟ Ζαχαρία Κουλία, Πανίκου Λεωνίδου και Χρίστου Ορφανίδη και της ΔΗΠΑ Αλέκου Τρυφωνίδη εγκρίθηκε με 30 ψήφους υπέρ και 18 κατά και προβλέπει τη διαγραφή του υπολοίπου χρέους όταν τα έσοδα από την εκποίηση δεν επαρκούν.

Η πρόταση των Άριστου Δαμιανού, Ζαχαρία Κουλία, Πανίκου Λεωνίδου, Χρίστου Ορφανίδη και Αλέκου Τρυφωνίδη εγκρίθηκε με 29 ψήφους υπέρ και 18 κατά και απαγορεύει την επιβολή πρόσθετων τόκων όταν το χρέος φτάσει στο διπλάσιο του αρχικού ποσού.

Η πρόταση των Βουλευτών Αβέρωφ Νεοφύτου (ΔΗΣΥ), Μαρίνος Σιζόπουλου και Ηλία Μυριάνθους (ΕΔΕΚ), Αλέκου Τρυφωνίδη (ΔΗΠΑ) και των ανεξάρτητων, Ανδρέα Θεμιστοκλέους, Κωστή Ευσταθίου και Αλεξάνδρας Ατταλίδου εγκρίθηκε ομόφωνα με 50 ψήφους υπέρ και περιορίζει την ευθύνη των εγγυητών στο ύψος του αρχικού δανείου, υποχρεώνοντας παράλληλα τον πιστωτή να αναμένει απόφαση δικαστηρίου πριν στραφεί εναντίον τους.

Πρόταση του Σταύρου Παπαδούρη εγκρίθηκε με 47 ψήφους υπέρ και 1 κατά και θέτει κατώτατη τιμή πώλησης στο 50% της αξίας του ακινήτου σε επαναλαμβανόμενους πλειστηριασμούς.

Πρόταση της ΔΗΠΑ εγκρίθηκε με 30 ψήφους υπέρ και 23 κατά και προβλέπει την προσωρινή αναστολή εκποιήσεων κύριας κατοικίας έως €350.000 μέχρι τον Αύγουστο.

Πρόταση των Ζαχαρία Κουλία και Χρίστου Ορφανίδη εγκρίθηκε με 31 ψήφους υπέρ, 16 κατά και 2 αποχές και υποχρεώνει τον πιστωτή να εξαντλεί πρώτα τα μέτρα κατά του πρωτοφειλέτη και των εξασφαλίσεων πριν στραφεί στους εγγυητές.

Συζήτηση στην Ολομέλεια

Η συζήτηση στην Ολομέλεια διεξήχθη σε έντονο πολιτικό κλίμα, με αντιπαραθέσεις για τις ευθύνες της οικονομικής κρίσης και τη συνταγματικότητα ορισμένων προτάσεων. Κατά την έναρξή της, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, ζήτησε από τους Βουλευτές να δηλώσουν τυχόν προσωπικά συμφέροντα σε σχέση με τις τράπεζες, πρόταση που έτυχε ευρείας αποδοχής χωρίς, ωστόσο, να καταγραφεί οποιαδήποτε σχετική δήλωση.

Η ανεξάρτητη Βουλευτής, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, υποστήριξε ότι η Βουλή καθυστέρησε υπερβολικά να ασχοληθεί με το ζήτημα των εκποιήσεων, κάνοντας λόγο για μια διαχρονική αδικία εις βάρος των πολιτών. Έθεσε το ερώτημα κατά πόσο ένα κράτος δικαίου μπορεί να τιμωρεί άτομα που δεν έλαβαν δάνειο, αλλά βρέθηκαν εκτεθειμένα ως εγγυητές. Επεσήμανε ότι πρόκειται για κραυγαλέα κοινωνική αδικία, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου τα δάνεια έχουν πωληθεί σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων σε χαμηλές τιμές, ενώ από τους εγγυητές εξακολουθεί να απαιτείται το σύνολο της οφειλής. Τόνισε ότι διακυβεύεται η αξιοπιστία του κράτους έναντι των πολιτών και κάλεσε σε υπερψήφιση των προτάσεων που αφορούν την προστασία των εγγυητών, ζητώντας να τεθεί στο επίκεντρο «ο άνθρωπος πίσω από τους αριθμούς».

Ο μεμονωμένος σοσιαλιστής Βουλευτής, Κωστής Ευσταθίου, υπογράμμισε ότι οι εκποιήσεις έχουν μετατραπεί σε εμπόρευμα, με τα δάνεια να πωλούνται σε χαμηλές τιμές προς όφελος των ταμείων, χωρίς να παρέχεται αντίστοιχη δυνατότητα στους οφειλέτες να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους υπό ανάλογους όρους. Κατήγγειλε ότι τράπεζες και εταιρείες καθορίζουν μονομερώς τις οφειλές και δεν επιτρέπουν επαναδιαπραγμάτευση, οδηγώντας σε εκποιήσεις. Τόνισε την ανάγκη πρόσβασης των πολιτών στα δικαστήρια, ώστε να μπορούν να αμφισβητήσουν τις διαδικασίες εκποίησης, ιδιαίτερα όταν απορρίπτεται αίτημα αναδιάρθρωσης, σημειώνοντας ότι προς αυτή την κατεύθυνση κατέθεσε προτάσεις νόμου σε συνεργασία με τον κ. Μυριάνθους.

Ο Πρόεδρος των Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, ανέφερε ότι το υφιστάμενο πλαίσιο εκποιήσεων έχει υποστεί αλλεπάλληλες τροποποιήσεις και θα έπρεπε να καταργηθεί και να επανασχεδιαστεί από την αρχή. Επέκρινε τις μεγάλες καθυστερήσεις στη δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι υποθέσεις εκδικάζονται έπειτα από 8-10 χρόνια, ενώ αναφέρθηκε σε προηγούμενες αποφάσεις της Βουλής το 2018 που μετέφερε το βάρος στον δανειολήπτη. Παράλληλα, επικαλέστηκε στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με τα οποία εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων αγόρασαν δάνεια περίπου στο 19% της αξίας τους, κατηγορώντας τις ότι αξιοποίησαν το πλαίσιο εκποιήσεων για κερδοσκοπία. Ανέφερε, επίσης, ότι έχουν πωληθεί 146 κύριες κατοικίες συνολικής αξίας 30 εκατ. ευρώ, δηλαδή μέσης αξίας 205 χιλιάδων ευρώ η κάθε μία. Σε ό,τι αφορά τα υπό συζήτηση νομοσχέδια δήλωσε ότι θα καταψηφίσει το πρώτο, υποβαθμίζουν τον ρόλο της Χρηματοοικονομικής Επιτρόπου, ενώ θα υπερψηφίσει το δεύτερο. Παρουσίασε, τέλος, προτάσεις που κατέθεσε από κοινού με το ΑΚΕΛ για ενίσχυση του πλαισίου αφερεγγυότητας και για τη δεσμευτικότητα των αποφάσεων του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, εκφράζοντας επιφυλάξεις και για πρόταση που αφορά αναστολή εκποιήσεων για 12 μήνες, θεωρώντας ότι οδηγεί σε παρατεταμένη αβεβαιότητα.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ – Συνεργασία, Αλέκος Τρυφωνίδης, χαρακτήρισε τις εκποιήσεις ως ένα ιδιαίτερα σοβαρό οικονομικό και κοινωνικό ζήτημα, σημειώνοντας ότι οι προτάσεις που βρίσκονται ενώπιον της Ολομέλειας επιχειρούν να καλύψουν κενά και αδυναμίες του υφιστάμενου πλαισίου. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε πρόταση της ΔΗΠΑ για αναστολή των εκποιήσεων μέχρι το τέλος Αυγούστου για κύριες κατοικίες αξίας έως 350.000 ευρώ, καθώς και στην ανάγκη οι αποφάσεις της Χρηματοοικονομικής Επιτρόπου να καταστούν δεσμευτικές και τελεσίδικες. Σημείωσε ότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει ανταποκριθεί εν μέρει μέσω κυβερνητικών νομοσχεδίων, τα οποία η ΔΗΠΑ θα υπερψηφίσει, παρά τις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν από τη Χρηματοοικονομική Επίτροπο για ενδεχόμενο καταστρατήγησης του ρόλου της και μετατροπής του θεσμού σε «προθάλαμο» των δικαστηρίων. Πρόσθεσε ότι το κόμμα θα παρακολουθεί την εφαρμογή των ρυθμίσεων, ενώ αναφέρθηκε και σε τροπολογία για αύξηση του ορίου δεσμευτικότητας των αποφάσεων της Επιτρόπου από 20.000 σε 50.000 ευρώ. Χαιρέτισε, επίσης, την πρόθεση επαναφοράς του σχεδίου «ενοίκιο έναντι δόσης», ζητώντας όμως αναπροσαρμογή του ορίου αξίας κατοικίας ώστε να αντανακλά τις αυξημένες τιμές της αγοράς.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, ανέφερε ότι, έστω και με καθυστέρηση, καταβάλλονται προσπάθειες για διόρθωση στρεβλώσεων που –όπως είπε– προέκυψαν από τις εξουσίες που δόθηκαν στις τράπεζες το 2014, με εξαίρεση τη στάση της ΕΔΕΚ. Υπενθύμισε ότι ήδη από το 2015 το κόμμα του είχε καταθέσει προτάσεις για βελτίωση του πλαισίου αφερεγγυότητας, οι οποίες δεν έγιναν αποδεκτές, σημειώνοντας ότι δύο από αυτές επανέρχονται προς συζήτηση έντεκα χρόνια αργότερα. Αναφέρθηκε και στην πρόταση για σύσταση ειδικού δικαστηρίου, η οποία, όπως είπε, δεν προχώρησε παρά τη δέσμευση της προηγούμενης κυβέρνησης έναντι της ΕΔΕΚ.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ, Ηλίας Μυριάνθους, ανέφερε ότι η Βουλή δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων ώστε να ανακόψει την «ασυδοσία» των τραπεζών, παρά τα στοιχεία που είχαν παρουσιαστεί από τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο και άλλους φορείς για παράνομες πρακτικές. Υποστήριξε ότι το ισχύον πλαίσιο στέρησε από τους δανειολήπτες το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη και τόνισε ότι η ΕΔΕΚ, από το 2015, επιχείρησε –σε συνεργασία με άλλους βουλευτές– να καταθέσει προτάσεις νόμου για ενίσχυση αυτού του δικαιώματος. Όπως ανέφερε, οι προτάσεις της ΕΔΕΚ στοχεύουν κυρίως στη δυνατότητα αναστολής της εκποίησης μέσω δικαστικής προσφυγής, ιδίως σε περιπτώσεις αμφισβήτησης του ύψους της οφειλής ή της νομιμότητας της υποθήκης.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου, ανέφερε ότι το κόμμα του από την αρχή αντιτάχθηκε στα «υπερόπλα» που, όπως είπε, δόθηκαν σε τράπεζες και εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων από ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ, καταψηφίζοντας σχετικές νομοθεσίες που, κατά την άποψή του, αφαίρεσαν δικαιώματα από τους δανειολήπτες. Υποστήριξε ότι το ΕΛΑΜ συνέβαλε στην πράξη στη διάσωση κατοικιών, και δήλωσε ότι στηρίζει κάθε πρόταση υπέρ των δανειοληπτών ανεξαρτήτως πολιτικής προέλευσης. Άσκησε σφοδρή κριτική τόσο στο ΑΚΕΛ όσο και στον ΔΗΣΥ για τη διαχείριση της οικονομίας, κάνοντας λόγο για πολιτικές που οδήγησαν σε καταστροφή και συγκέντρωση πλούτου. Κάλεσε την Ολομέλεια να στηρίξει την πρόταση του ΕΛΑΜ για άμεση απονομή δικαιοσύνης σε περιπτώσεις καταχρηστικών ρητρών και παράνομων χρεώσεων, ώστε, όπως είπε, να μην επιβαρύνονται οι πολίτες με τόκους μέχρι την τελεσιδικία των υποθέσεων. Αναφέρθηκε, επίσης, σε τροπολογία του κόμματος που προβλέπει «δίκαιη αναδιάρθρωση» μέσω του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, τοποθέτησε την απαρχή της κρίσης στο 2010, αποδίδοντας πολιτικές ευθύνες στην τότε διακυβέρνηση και στους χειρισμούς που οδήγησαν, όπως είπε, στην οικονομική κατάρρευση και τις αποφάσεις του Eurogroup. Υποστήριξε ότι σήμερα υπάρχει δυνατότητα στήριξης των δανειοληπτών μέσω προτάσεων του ΔΗΚΟ, εκφράζοντας ταυτόχρονα έντονο προβληματισμό για πρόταση του ΑΚΕΛ που προβλέπει αναστολή εκποιήσεων όσο εκκρεμεί δικαστική διαδικασία. Τη χαρακτήρισε «διπλά αντισυνταγματική», υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να οδηγήσει σε επαναλαμβανόμενη αμφισβήτηση δικαστικών αποφάσεων και, τελικά, σε ακύρωση της ίδιας της ρύθμισης. Αντ’ αυτού, παρουσίασε εναλλακτική πρόταση του ΔΗΚΟ, σύμφωνα με την οποία ο δικαστής θα μπορεί να εκδίδει διάταγμα αναστολής της εκποίησης για 12 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης, ώστε να προστατεύονται οι καλόπιστοι δανειολήπτες χωρίς να ενθαρρύνονται καταχρήσεις.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, αντέτεινε ότι η ευθύνη για την οικονομική κρίση βαραίνει κυρίως το τραπεζικό σύστημα, επικαλούμενος σχετικές εκθέσεις ευρωπαϊκών θεσμών. Κατηγόρησε το ΔΗΚΟ ότι λειτουργεί ως «θεματοφύλακας των τραπεζών». Παρέθεσε στοιχεία για εκατοντάδες ακίνητα που βρίσκονται σε διαδικασία πλειστηριασμού, εκ των οποίων σημαντικό ποσοστό αφορά κατοικίες. Τόνισε ότι έχει έρθει η ώρα προστασίας των συνεπών δανειοληπτών, σημείώνοντας ότι βασική φιλοσοφία των προτάσεων του ΑΚΕΛ είναι η αναστολή εκποιήσεων σε περιπτώσεις όπου εκκρεμεί δικαστική εξέταση για καταχρηστικές ρήτρες. Υποστήριξε ότι υπάρχει άνιση πρόσβαση στα επενδυτικά ταμεία και έθεσε το δίλημμα «κοινωνία ή τράπεζες», δηλώνοντας ότι το ΑΚΕΛ τάσσεται υπέρ της κοινωνίας.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλά, απέρριψε τις θέσεις του ΑΚΕΛ, κάνοντας λόγο για αντιφάσεις και λαϊκισμό. Υποστήριξε ότι τέτοιες συζητήσεις επανέρχονται πριν από εκλογές, στο πλαίσιο «ανεύθυνων πολιτικών», και κατηγόρησε το ΕΛΑΜ ότι υιοθετεί παρόμοια ρητορική με το ΑΚΕΛ. Τόνισε ότι το τραπεζικό σύστημα αφορά όχι μόνο προβληματικούς δανειολήπτες, αλλά και συνεπείς πολίτες, καταθέτες, εγγυητές και νέους δανειολήπτες, καθώς και τη συνολική οικονομική σταθερότητα. Επεσήμανε ότι απαιτούνται στοχευμένες πολιτικές και όχι οριζόντιες παρεμβάσεις, αναφερόμενος σε υφιστάμενα σχέδια όπως το «Εστία» και το «ενοίκιο έναντι δόσης». Δήλωσε ότι ο ΔΗΣΥ θα στηρίξει τα κυβερνητικά νομοσχέδια και συγκεκριμένες προτάσεις που ενισχύουν την προστασία των εγγυητών και θέτουν όρια στις εκποιήσεις, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η προσφυγή στα δικαστήρια δεν εγγυάται δικαίωση και ενδέχεται να επιβαρύνει περαιτέρω τους δανειολήπτες.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ζαχαρίας Κουλίας, έθεσε το ζήτημα της άνισης μεταχείρισης, διερωτώμενος γιατί, ενώ έγινε «κούρεμα» καταθέσεων, δεν εφαρμόστηκε αντίστοιχη προσέγγιση και για τα δάνεια. Υποστήριξε ότι η επαναφορά του πλαισίου προ του 2018 αποτελεί μια ορθή και λογική κατεύθυνση.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Λίνος Παπαγιάννης, προειδοποίησε ότι η ταυτόχρονη ψήφιση πολλών προτάσεων ενδέχεται να δημιουργήσει νομικές συγκρούσεις μεταξύ των νομοθεσιών, αυξάνοντας τον κίνδυνο αναπομπών λόγω αντισυνταγματικότητας.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, υποστήριξε ότι η πρόταση του ΔΗΚΟ λειτουργεί ως άλλοθι για την καταψήφιση της πρότασης του ΑΚΕΛ, η οποία, όπως είπε, διασφαλίζει πραγματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Τόνισε ότι η βασική επιδίωξη είναι να εξετάζεται κατά προτεραιότητα από τα δικαστήρια η ύπαρξη καταχρηστικών ρητρών ή αμφισβητήσεων οφειλών και, σε τέτοιες περιπτώσεις, να αναστέλλεται η εκποίηση. Απέρριψε τους ισχυρισμούς περί αντισυνταγματικότητας, υποστηρίζοντας ότι η πρόταση έχει επαρκές νομικό υπόβαθρο.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Σύκας, εξέφρασε προβληματισμό για το κατά πόσον οι υπό συζήτηση προτάσεις διασφαλίζουν τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και δεν αυξάνουν το κόστος δανεισμού. Διερωτήθηκε αν προστατεύεται επαρκώς η νομιμότητα μέσω της δικαιοσύνης και σημείωσε ότι ανέμενε από την κυβέρνηση μια πιο συνεκτική και συναινετική πρόταση. Εκτίμησε ότι, ανεξαρτήτως των αποφάσεων της Ολομέλειας, το πρόβλημα δεν θα επιλυθεί άμεσα.

Ο ανεξάρτητος Βουλευτής, Ανδρέας Θεμιστοκλέους, προειδοποίησε ότι η Βουλή κινδυνεύει να δεχθεί την κριτική της κοινωνίας για τις αποφάσεις της. Αναφέρθηκε στις ευθύνες τόσο της εκτελεστικής όσο και της νομοθετικής εξουσίας για τις εξελίξεις μετά το 2012-2013, σημειώνοντας ότι η αφαίρεση του δικαιώματος δικαστικής αναστολής εκποιήσεων το 2018 αποτέλεσε σοβαρό λάθος. Ανέφερε ότι χιλιάδες δανειολήπτες έχουν χάσει τη δυνατότητα αποπληρωμής, ενώ δεκάδες χιλιάδες εγγυητές επιβαρύνονται δυσανάλογα. Έκανε λόγο για ανάγκη άμεσης προστασίας των ιδιοκτητών κύριας κατοικίας που βρίσκονται σε κίνδυνο εκποίησης, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η υπερσυσσώρευση νομοθεσιών μπορεί να οδηγήσει σε μαζικές αναπομπές από τον Πρόεδρο.

Η Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, εξέφρασε απογοήτευση για το επίπεδο της συζήτησης, κάνοντας λόγο για συνθήματα και τοξικότητα. Τόνισε ότι στόχος πρέπει να είναι μια ισορροπημένη λύση που να προστατεύει τόσο τους ευάλωτους και καλόπιστους δανειολήπτες όσο και τη σταθερότητα της οικονομίας. Υπερασπίστηκε την πρόταση του ΔΗΚΟ ως υπεύθυνη και λειτουργική, σημειώνοντας ότι περιλαμβάνει δικαστική εποπτεία και δυνατότητα ανανέωσης της αναστολής εκποίησης, ενώ αποτρέπει καταχρήσεις από στρατηγικούς κακοπληρωτές. Διευκρίνισε επίσης ότι τα δικαστικά έξοδα μπορούν να επιβαρύνουν την τράπεζα, εφόσον κριθεί κακοπιστία.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, έκανε λόγο για «τεράστια μετακίνηση πλούτου» από τους πολίτες προς τα επενδυτικά ταμεία, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν έλαβε ουσιαστικά μέτρα και ότι επιχείρησε να ανατρέψει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης. Υποστήριξε ότι τόσο η κυβερνητική όσο και η πρόταση του ΔΗΚΟ υπονομεύουν τις προτάσεις του ΑΚΕΛ, αφήνοντας αιχμές και προς άλλες πολιτικές δυνάμεις.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Παύλος Μυλωνάς, έθεσε ζήτημα ως προς το κατά πόσον οι αποφάσεις λαμβάνονται πραγματικά προς όφελος των δανειοληπτών ή όποιονδήποτε άλλων.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης, υποστήριξε ότι διαχρονικά ορισμένες πολιτικές δυνάμεις στηρίζουν την «ασυδοσία των τραπεζών», κάνοντας λόγο για υπερκέρδη εις βάρος της κοινωνίας. Έθεσε το δίλημμα μεταξύ στήριξης της κοινωνίας ή των τραπεζών, τονίζοντας ότι η ψήφιση των προτάσεων αφορά την αποκατάσταση βασικών συνταγματικών δικαιωμάτων.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χάρης Γεωργιάδης, αντέκρουσε την κριτική του ΑΚΕΛ, υπενθυμίζοντας τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν πριν από το 2013 και τις ευθύνες για την οικονομική κατάρρευση. Υποστήριξε ότι η λογική «χαλαρών» διαδικασιών δανεισμού και ανάκτησης οδήγησε στην κρίση, προειδοποιώντας για επανάληψη των ίδιων λαθών. Αναφέρθηκε στη δημιουργία θεσμών και εργαλείων από την προηγούμενη Κυβέρνηση, όπως ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος και τα σχέδια στήριξης, τονίζοντας ότι οι προτάσεις πρέπει να είναι ρεαλιστικές και να μην υπονομεύουν τη σταθερότητα.

Τέλος, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, σημείωσε ότι, παρά τις προσπάθειες νομοθετικών ρυθμίσεων, το βασικό πρόβλημα παραμένει για χιλιάδες δανειολήπτες που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους. Υπογράμμισε την ανάγκη συνολικής λύσης μέσω συμφωνιών με τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων, καθώς και δημιουργίας ταμείου στήριξης, προειδοποιώντας ότι χωρίς τέτοιες παρεμβάσεις πολλοί πολίτες και εγγυητές θα χάσουν τις κατοικίες τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ