Ινστιτούτο Γλαύκος Κληρίδης: Επί τάπητος ο ρόλος νέας Βουλής στην οικονομική πορεία της χώρας

Η σχέση μεταξύ οικονομίας και θεσμικής σταθερότητας, καθώς και ο ρόλος που θα διαδραματίσει η νέα Βουλή στη διαμόρφωση της οικονομικής πορείας της χώρας, βρέθηκαν στο επίκεντρο ανοικτής συζήτησης με τίτλο «Η Οικονομία και η Νέα Βουλή», η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 με πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι της πολιτικής και της οικονομικής ζωής του τόπου, οι οποίοι αντάλλαξαν απόψεις για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται ενόψει της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, αλλά και για το πώς οι αποφάσεις της Βουλής μπορούν να επηρεάσουν το επενδυτικό περιβάλλον, την ανάπτυξη και τη διεθνή εικόνα της κυπριακής οικονομίας.

Στην τοποθέτησή της, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, υπογράμμισε τη σημασία της αποτελεσματικής λειτουργίας του κοινοβουλίου ως βασικού παράγοντα σταθερότητας για τη χώρα. Όπως ανέφερε, «χρειαζόμαστε μια Βουλή που να αποτελεί πυλώνα σταθερότητας για τον τόπο. Μια Βουλή που να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά, να λαμβάνει αποφάσεις και να στηρίζει την προοπτική της χώρας».

Σημείωσε ότι η Βουλή αποτελεί τον βασικό θεσμό μέσω του οποίου το κράτος νομοθετεί και προχωρά σε μεταρρυθμίσεις, επισημαίνοντας ότι μια Βουλή που λειτουργεί σωστά ενισχύει την αξιοπιστία της χώρας, ενώ αντίθετα μια Βουλή που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο της στέλνει αρνητικά μηνύματα προς το εξωτερικό.

Παράλληλα, προειδοποίησε για τον κίνδυνο του λαϊκισμού στη δημόσια συζήτηση και στη λειτουργία του κοινοβουλίου, επισημαίνοντας ότι οι εύκολες, επιφανειακές ή ανεύθυνες αποφάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε εκτροχιασμό την οικονομία.

Στην τοποθέτησή του, ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης, Χάρης Γεωργιάδης, αναφέρθηκε στη σημασία της θεσμικής σταθερότητας για την οικονομική πορεία της χώρας, επισημαίνοντας ότι η λειτουργία της Βουλής αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης στην οικονομία. Όπως σημείωσε, η εμπειρία της οικονομικής κρίσης ανέδειξε πόσο σημαντικό είναι οι πολιτικές αποφάσεις να λαμβάνονται με υπευθυνότητα και με γνώμονα τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα.

Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι συχνά εκφράζεται ανησυχία από ανθρώπους της πραγματικής οικονομίας — επιχειρηματίες, επαγγελματίες και τεχνοκράτες — για το κατά πόσο η Βουλή μπορεί να λειτουργήσει ως παράγοντας σταθερότητας και όχι ως πηγή αβεβαιότητας. Όπως ανέφερε, ιδιαίτερα ενόψει εκλογικών αναμετρήσεων, υπάρχει ο κίνδυνος η δημαγωγία και η ανευθυνότητα να υπερισχύσουν της σοβαρότητας και της υπεύθυνης πολιτικής στάσης.

Παράλληλα, τόνισε ότι η υπεύθυνη πολιτική στάση δεν πρέπει να θεωρείται πολιτικά επιζήμια, σημειώνοντας ότι οι πολίτες έχουν αποδείξει ότι στηρίζουν πολιτικές δυνάμεις που είναι διατεθειμένες να αντιμετωπίσουν δυσκολίες και να διατηρήσουν τη χώρα σε πορεία σταθερότητας.

Μιλώντας στο πλαίσιο συζήτησης στρογγυλής τραπέζης, ο πρόεδρος του Invest Cyprus, Ευγένιος Ευγενίου, αναφέρθηκε στη σημασία της πολιτικής σταθερότητας και της προβλεψιμότητας για την πορεία της κυπριακής οικονομίας, τονίζοντας ότι οι δύο αυτοί παράγοντες αποτελούν καθοριστικά στοιχεία για την προσέλκυση και διατήρηση ξένων επενδύσεων.

Επικαλούμενος πρόσφατη μελέτη του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανέφερε ότι οι νέες ξένες επενδύσεις συνέβαλαν σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας τα τελευταία χρόνια, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση συνθηκών σχεδόν πλήρους απασχόλησης.

Όπως σημείωσε, όταν οι ξένοι επενδυτές αξιολογούν μια χώρα, ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που λαμβάνουν υπόψη είναι το πολιτικό ρίσκο — τόσο σε γεωπολιτικό όσο και σε εγχώριο επίπεδο. Πρόσθεσε ότι η μέχρι σήμερα πορεία της Κύπρου έχει πείσει ότι ο εγχώριος πολιτικός κίνδυνος ήταν χαμηλός, διαμορφώνοντας ένα νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο προβλέψιμο και φιλικό προς την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις και η διατήρηση αυτού του πλαισίου αποτελεί μία από τις βασικές προκλήσεις για την επόμενη Βουλή.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), Οδυσσέας Χριστοδούλου, αναφέρθηκε στη σημασία της θεσμικής σταθερότητας για τη λειτουργία της οικονομίας, τονίζοντας ότι η νέα Βουλή οφείλει να λειτουργεί ως παράγοντας σταθερότητας αλλά και με συνέπεια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνέπεια στη χάραξη πολιτικής δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ η σταθερότητα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η σύγχρονη οικονομία λειτουργεί πλέον σε ένα έντονα διεθνοποιημένο περιβάλλον, όπου οι εθνικές οικονομίες συνδέονται στενά μεταξύ τους. Όπως τόνισε, η παγκοσμιοποίηση και η αυξανόμενη επιρροή μεγάλων επιχειρηματικών σχημάτων στη διαμόρφωση των οικονομικών αποφάσεων καθιστούν ακόμη πιο αναγκαία τη συνετή και προσεκτική διαχείριση των διαφόρων νομοθετημάτων που φτάνουν στη Βουλή.

Πηγή: ΚΥΠΕ