«Προσγείωση» 15% στην αεροπορική κίνηση τον Μάρτιο λόγω του πολέμου

Μεγάλη μείωση της αεροπορικής κίνησης στα κυπριακά αεροδρόμια το Μάρτιο που φθάνει το 15,3%, δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της Hermes Airports, με την κρίση της Μέσης Ανατολής να επηρεάζει αισθητά τη ροή τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο, σπάζοντας τα απανωτά ρεκόρ που κατέγραφε η χώρα.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία της Hermes Airports, τον Μάρτιο του 2026 η επιβατική κίνηση στους κυπριακούς αιθέρες υποχώρησε στις 599,2 χιλ. από 707,2 χιλ. τον Μάρτιο του 2025.

Στο αεροδρόμιο Λάρνακας, η επιβατική κίνηση μειώθηκε στις 415,7 χιλ. από 501,6 χιλ. πέρσι με πτώση17,1% και στο αεροδρόμιο Πάφου στις 183,5 χιλ. από 205,6 χιλ. (-10,7%).

Το τρίμηνο του 2026, η αεροπορική κίνηση ανέρχεται σε 1,8 εκατ. εκ των οποίων το 1,3 εκατ. αφορά το αεροδρόμιο Λάρνακας και 537,3 χιλ. το αεροδρόμιο Πάφου.

Αύξηση 16% στη χειμερινή αεροπορική κίνηση

Σημειώνεται ότι όπως δήλωσε πρόσφατα στο ΚΥΠΕ η Μαρία Κουρούπη, Director Αεροπορικής Ανάπτυξης, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Hermes Airports, η χειμερινή αεροπορική κίνηση στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, σημειώνει αύξηση της τάξης του 16% σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες της προηγούμενης περιόδου, δηλαδή Νοέμβριο – Ιανουάριο.