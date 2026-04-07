Στα €576 εκατ. τα νέα δάνεια το δίμηνο 2026- Αύξηση 9,7% στα νοικοκυριά, μείωση 2% στις επιχειρήσεις

Στα €576 εκατ. ανήλθαν τα νέα δάνεια που παραχώρησαν οι κυπριακές τράπεζες το δίμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας που ανακοινώθηκαν την Δευτέρα, καταγράφοντας μικρή αύξηση 3% και φθάνοντας σε νέο ρεκόρ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε ο «Π», τα καθαρά νέα προς νοικοκυριά (εκτός των αναδιαρθρώσεων) κατέγραψαν άνοδο ενώ αντίθετα, τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις μικρή μείωση.

Συγκεκριμένα, τα καθαρά νέα δάνεια προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις (εκτός αναδιαρθρώσεων), ανήλθαν σε €576 εκατ. από €559 εκατ. το δίμηνο του 2025. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από το 2015 που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Παρά το νέο ρεκόρ, ο ρυθμός αύξησης των νέων δανείων παρουσιάζει επιβράδυνση. Το δίμηνο του 2025 η ετήσια αύξηση ήταν 14,5%.

Τα καθαρά νέα δάνεια περιλαμβάνουν τις νέες συμβάσεις δανείων.

Τα νέα δάνεια προς νοικοκυριά ανήλθαν σε €263 εκατ. από €240 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο διμήνου από το 2022.

Τα νέα στεγαστικά δάνεια έφθασαν τα €210,8 εκατ. από €180,4 εκατ. το δίμηνο του 2025.

Αναφορικά με τα νέα καταναλωτικά δάνεια, μειώθηκαν σε €39 εκατ. από €44,4 εκατ. πέρσι

Επιχειρηματικά

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, τα νέα δάνεια μειώθηκαν στα €313 εκατ. από €320 εκατ. πέρσι. Τα νέα δάνεια μέχρι €1 εκατ. αυξήθηκαν στα €87,7 εκατ. από €71,9 εκατ. πέρσι ενώ τα επιχειρηματικά δάνεια άνω των €1 εκατ. μειώθηκαν στα €225,4 εκατ. από €247,6 εκατ.

Αναφορικά με τις αναδιαρθρώσεις στα νοικοκυριά μειώθηκαν στα €85,7 εκατ. από €122 εκατ. πέρσι και στις επιχειρήσεις στα €269,3 εκατ. από €274,7 εκατ.

Φεβρουάριος

Όσον αφορά τον Φεβρουάριο του 2026, τα καθαρά νέα δάνεια παρουσίασαν αύξηση και έφτασαν στα €328,7 εκατ., (από σύνολο €435,1 εκατ. νέων δανείων) σε σύγκριση με €247,3 εκατ. (από σύνολο €495,9 εκατ. νέων δανείων) τον προηγούμενο μήνα.

Τα καθαρά νέα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν στα €20,1 εκατ. (από σύνολο €21,1 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €18,9 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €20,1 εκατ. νέων δανείων).

Τα καθαρά νέα δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασαν αύξηση στα €115,1 εκατ. (από σύνολο €151,6 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €95,7 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €138,1 εκατ. νέων δανείων).

Τα καθαρά νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ. σημείωσαν αύξηση στα €47,5 εκατ. (από σύνολο €60,4 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €40,1 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €53,1 εκατ. νέων δανείων).

Τα καθαρά νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατ. κατέγραψαν αύξηση στα €137,3 εκατ. (από σύνολο €191,6 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €88,1 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €277,2 εκατ. νέων δανείων).