Δημόσιο: Διευκρινίσεις για χρόνο προσέλευσης και αποχώρησης υπαλλήλων

Διευκρινίσεις για το χρόνο προσέλευσης και αποχώρησης των δημοσίων υπαλλήλων από την εργασία τους, δίνει με εγκύκλιό της η Διευθύντρια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, Έλενα Οικονομίδου-Αζίνα.

Όπως σημειώνει, για τους υπαλλήλους που λαμβάνουν μισή ημέρα άδεια ανάπαυσης και απασχολούνται με το ευέλικτο ωράριο 7:00 π.μ. – 9:00 π.μ. και 2:30 μ.μ. – 4:30 μ.μ.:

α) Όταν η άδεια ανάπαυσης αφορά το δεύτερο μισό της ημέρας η προσέλευση θα πρέπει να γίνεται μεταξύ 7:00 π.μ. – 9:00 π.μ., ενώ όταν η άδεια ανάπαυσης αφορά το πρώτο μισό της ημέρας η προσέλευση θα πρέπει να γίνεται μεταξύ 10:45 π.μ. – 12:45 μ.μ.

β) Ο πλεονασματικός χρόνος που μπορεί να δημιουργείται δεν ξεπερνά τις 2 ώρες.

Όπως τονίζεται, τόσο στην περίπτωση των υπαλλήλων που απασχολούνται με ευέλικτο ωράριο, όσο και στην περίπτωση των υπαλλήλων που απασχολούνται με σταθερό ωράριο και λαμβάνουν μισή ημέρα άδεια ανάπαυσης, ολιγόλεπτες αποκλίσεις στην ώρα προσέλευσης ή αποχώρησης μπορούν να εγκρίνονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις με ειδική άδεια του οικείου Προϊστάμενου Τμήματος.