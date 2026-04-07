Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Δημόσιο: Διευκρινίσεις για χρόνο προσέλευσης και αποχώρησης υπαλλήλων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Διευκρινίσεις για το χρόνο προσέλευσης και αποχώρησης των δημοσίων υπαλλήλων από την εργασία τους, δίνει με εγκύκλιό της η Διευθύντρια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, Έλενα Οικονομίδου-Αζίνα.

Όπως σημειώνει, για τους υπαλλήλους που λαμβάνουν μισή ημέρα άδεια ανάπαυσης και απασχολούνται με το ευέλικτο ωράριο 7:00 π.μ. – 9:00 π.μ. και 2:30 μ.μ. – 4:30 μ.μ.:

α) Όταν η άδεια ανάπαυσης αφορά το δεύτερο μισό της ημέρας η προσέλευση θα πρέπει να γίνεται μεταξύ 7:00 π.μ. – 9:00 π.μ., ενώ όταν η άδεια ανάπαυσης αφορά το πρώτο μισό της ημέρας η προσέλευση θα πρέπει να γίνεται μεταξύ 10:45 π.μ. – 12:45 μ.μ.

β) Ο πλεονασματικός χρόνος που μπορεί να δημιουργείται δεν ξεπερνά τις 2 ώρες.

Όπως τονίζεται, τόσο στην περίπτωση των υπαλλήλων που απασχολούνται με ευέλικτο ωράριο, όσο και στην περίπτωση των υπαλλήλων που απασχολούνται με σταθερό ωράριο και λαμβάνουν μισή ημέρα άδεια ανάπαυσης, ολιγόλεπτες αποκλίσεις στην ώρα προσέλευσης ή αποχώρησης μπορούν να εγκρίνονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις με ειδική άδεια του οικείου Προϊστάμενου Τμήματος.

Tags

Δημόσια υπηρεσίαΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙΕΡΓΑΣΙΑΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣΔΗΜΟΣΙΟαπασχόληση

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα