Κέρδη κατέγραψε το ΧΑΚ την Τρίτη

Κέρδη κατέγραψε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 265,26 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 1,49%.

Ο δείκτης FTSE/CySE 20 διαμορφώθηκε στις 158,09 μονάδες με κέρδη 0,94%. Ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε στις €448.651,09.

Από τους επιμέρους δείκτες, άνοδο κατέγραψαν η Κύρια και η Εναλλακτική Αγορά σε ποσοστό 1,56% και 0,83% αντίστοιχα. Αντίθετα, οι Επενδυτικές Εταιρείες κατέγραψαν πτώση σε ποσοστό 1,07%, ενώ τα Ξενοδοχεία δεν σημείωσαν μεταβολή.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €199.021,29 (τιμή €8,59 – άνοδος 2,26%), της Logicom με €81.773,40 (τιμή €2,66 – άνοδος 2,31%), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €64.146,60 (τιμή κλεισίματος €4,40 - χωρίς μεταβολή), της Atlantic Insurance με €63.097,42 (τιμή κλεισίματος €2,44 - άνοδος 7,96%) και της Δήμητρα Επενδυτική με €17.231,25 (τιμή κλεισίματος €1,36 - πτώση 1,09%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, εννιά κινήθηκαν ανοδικά, τέσσερις πτωτικά και τρεις παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 154.

Πηγή: ΚΥΠΕ

