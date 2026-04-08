Λιανικό εμπόριο: Έπεσε στο 5% η αύξηση τζίρου τον Φεβρουάριο

Όπως διαφαίνεται από τα στοιχεία, η αύξηση στον τζίρο του λιανικού εμπορίου στην Κύπρο ανήλθε στο 5% τον Φεβρουάριο του 2026 από 8,9% τον Ιανουάριο

Επιβράδυνση παρουσίασε τον Φεβρουάριο η αύξηση στον τζίρο του λιανικού εμπορίου στην Κύπρο, σύμφωνα με στατιστικά δεδομένα που δημοσίευσε η Eurostat.

Όπως διαφαίνεται από τα στοιχεία, η αύξηση στον τζίρο του λιανικού εμπορίου στην Κύπρο ανήλθε στο 5% τον Φεβρουάριο του 2026 από 8,9% τον Ιανουάριο.

Επιβράδυνση παρατηρείται και στην ΕΕ.  Ο τζίρος του λιανικού εμπορίου στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 1,7% έναντι 2,4% τον προηγούμενο μήνα και στην ευρωζώνη επίσης στο 1,7% από 2,1%.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις στον συνολικό όγκο λιανικού εμπορίου καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (+11,9%), τη Μάλτα (+11,4%) και τη Βουλγαρία (+7,3%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (-6,8%), τη Σλοβενία (-3,5%) και τη Σλοβακία (-2,4%).

Οι μεγαλύτερες μηνιαίες μειώσεις στον συνολικό όγκο λιανικού εμπορίου καταγράφηκαν στη Λιθουανία (-2,5%), την Πολωνία (-2,4%) και τη Σλοβενία (-2,0%). Οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στη Μάλτα (+2,0%), τη Βουλγαρία (+1,0%) και στην Κύπρο και την Πορτογαλία (και οι δύο +0,8%).

