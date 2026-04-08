Επιφυλάξεις για άμεσες μειώσεις τιμών στα καύσιμα στην εγχώρια αγορά μετά την εκεχειρία

Με επιφύλαξη προσεγγίζουν οι αρμόδιοι φορείς την πορεία των τιμών καυσίμων στην Κύπρο, μέσω δηλώσεων τους στο ΚΥΠΕ, παρά τη σημαντική πτώση που καταγράφεται στις διεθνείς τιμές πετρελαίου, στον απόηχο της προσωρινής εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Παγκυπρίου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Πρατηρίων Καυσίμων, Σάββας Προκοπίου, ενδέχεται να σημειωθούν μειώσεις στις τιμές των καυσίμων μέσα στις επόμενες 10-15 ημέρες, εφόσον διατηρηθεί η αποκλιμάκωση στις διεθνείς αγορές. Εκφράζοντας την εκτίμηση ότι ενδέχεται να σημειωθούν μειώσεις, ο κ. Προκοπίου ανέφερε ότι οι τιμές στην Κύπρο ακολουθούν συνήθως με καθυστέρηση τις διεθνείς εξελίξεις, σημειώνοντας ότι «όπως κλιμακωτά ήρθαν οι αυξήσεις, έτσι κλιμακωτά θα έρθουν και οι μειώσεις».

Την ίδια ώρα, πιο επιφυλακτική εμφανίζεται η πλευρά των εταιρειών εισαγωγής καυσίμων. Ο Εκτελεστικός Διευθύνων Σύμβουλος της Κυπριακής Εταιρείας πετρελαιοειδών Πετρολίνα, Ντίνος Λευκαρίτης, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να γίνει ασφαλής πρόβλεψη για την πορεία των τιμών. «Δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να κάνει πρόβλεψη για το τι μέλλει γενέσθαι αύριο το πρωί», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, μπορούν να ανατρέψουν τα δεδομένα από τη μια στιγμή στην άλλη.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, με τον Διευθυντή, Κωνσταντίνο Καραγιώργη, να δηλώνει στο ΚΥΠΕ ότι αναμένεται σταθεροποίηση των τιμών μετά τη μείωση που καταγράφεται διεθνώς. Ωστόσο, όπως είπε, είναι «πολύ πρώιμο» να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, καθώς όλα εξαρτώνται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Σε διεθνές επίπεδο, η ανακοίνωση εκεχειρίας από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για εβδομαδιαία κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, υπό τον όρο της άρσης του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ, φαίνεται να ενίσχυσε την αισιοδοξία στις αγορές ενέργειας. Ωστόσο, στην Κύπρο οι αρμόδιοι φορείς εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι, επισημαίνοντας ότι χρειάζεται να υπάρξει σταθερότητα στις διεθνείς ροές και πιο ξεκάθαρη εικόνα της κατάστασης στη Μέση Ανατολή προτού υπάρξει ουσιαστική ανακούφιση για τους καταναλωτές.

Πηγή: ΚΥΠΕ