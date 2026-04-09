DBRS: Χαμηλή η έκθεση τραπεζών ΕΕ στη Μέση Ανατολή, καμπανάκι για έμμεσες πιέσεις

Όπως εκτιμά ο οίκος, η σύγκρουση αυξάνει την πιθανότητα έμμεσων πιέσεων μέσω υψηλότερου πληθωρισμού, αυστηρότερων χρηματοοικονομικών συνθηκών και βραδύτερης ανάπτυξης

Η άμεση έκθεση των τραπεζών της ΕΕ στη Μέση Ανατολή παραμένει περιορισμένη και μικρή σε σχέση με το σύνολο του ενεργητικού τους, επισημαίνει σε σημείωμά του ο οίκος αξιολόγησης DBRS.

Όπως αναφέρει οι κίνδυνοι από τη σύγκρουση είναι πιο πιθανό να προκύψουν μέσω έμμεσων μακροοικονομικών χρηματοοικονομικών καναλιών, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής πίεσης σε εγχώριους εταιρικούς δανειολήπτες που εκτίθενται στην περιοχή, παρά σε άμεση πιστωτική έκθεση.

«Η άμεση έκθεση των ευρωπαϊκών τραπεζών σε αντισυμβαλλόμενους της Μέσης Ανατολής παραμένει αμελητέα, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 0,5% του συνολικού ενεργητικού του τραπεζικού τομέα», δήλωσε ο Borja Barragán, Βοηθός Αντιπρόεδρος, Αξιολογήσεις Ευρωπαϊκών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων. «Ωστόσο, η σύγκρουση αυξάνει την πιθανότητα έμμεσων πιέσεων μέσω υψηλότερου πληθωρισμού, αυστηρότερων χρηματοοικονομικών συνθηκών και βραδύτερης ανάπτυξης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ποιότητα του ενεργητικού παρά τα αντισταθμιστικά οφέλη κερδών από τα υψηλότερα επιτόκια».

