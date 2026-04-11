Αναμένουν αυξήσεις στο κατασκευαστικό κόστος και τιμές ακινήτων λόγω του πολέμου

Αντιμέτωπη με αυξανόμενες πιέσεις στο κόστος αγοράς και ενοικίασης ακινήτων βρίσκεται η Κύπρος με τις τιμές να κινούνται ανοδικά, ενώ περαιτέρω αυξήσεις εκτιμάται να επιφέρει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή . Φορείς της αγοράς επισημαίνουν στον «Π» ότι η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει την εξωγενή ζήτηση για ακίνητα με πιθανές νέες αυξήσεις στο κατασκευαστικό κόστος και τις τιμές ακινήτων, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής η αγορά να επηρεάζεται σε βαθμό που να εμπνέει ανησυχία. Οι τιμές Στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η Στατιστική Υπηρεσία και η Eurostat κατέδειξαν επιτάχυνση της αύξησης στις τιμές των ακινήτων στην Κύπρο. Το τέταρτο τρίμηνο του 2025 οι τιμές αυξήθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση ένα...