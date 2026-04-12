ΕΚΤ: Αυξάνεται η κατοχή κρυπτονομισμάτων, περιορισμένες οι πληρωμές

Παρότι η κατοχή κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων παρουσιάζει αυξητική τάση, η χρήση τους ως μέσο πληρωμής παραμένει περιορισμένη, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), βασισμένη σε δείγμα 39.507 ενηλίκων από 17 χώρες της ζώνης του ευρώ.

Η ανάλυση εστιάζει στη διαφοροποίηση μεταξύ των ατόμων που κατέχουν κρυπτονομίσματα και εκείνων που τα χρησιμοποιούν για καθημερινές πληρωμές, καθώς και στη σχέση αυτών των επιλογών με τη χρήση παραδοσιακών μετρητών στο πλαίσιο της ευρωζώνης.

Η μελέτη βασίζεται σε μεγάλο διακρατικό δείγμα ενηλίκων, με στόχο την αποτύπωση των προτιμήσεων πληρωμών και των χρηματοοικονομικών συμπεριφορών σε διαφορετικές χώρες της ζώνης του ευρώ.

Η μελέτη της ΕΚΤ καταγράφει ότι τα κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία και τα μετρητά συνυπάρχουν στα χαρτοφυλάκια των νοικοκυριών στην ευρωζώνη, με διαφοροποιημένους ρόλους.

Τα μετρητά διατηρούν ρόλο κυρίως για συναλλαγές και προληπτική κατοχή, ενώ τα κρυπτονομίσματα εμφανίζονται κυρίως ως περιουσιακά στοιχεία με επενδυτικό χαρακτήρα, έχοντας περιορισμένη χρήση στις καθημερινές πληρωμές.

Διακρίνεται επίσης ότι οι χρήστες κρυπτονομισμάτων για πληρωμές αποτελούν ειδική και μικρότερη κατηγορία, με χαρακτηριστικά που διαφοροποιούνται τόσο από τους απλούς κατόχους όσο και από τον γενικό πληθυσμό, ως προς τις προτιμήσεις τους για ιδιωτικότητα και λειτουργικότητα πληρωμών.

Διαφοροποίηση μεταξύ κατόχων και χρηστών κρυπτονομισμάτων

Τα αποτελέσματα καταγράφουν ότι οι κάτοχοι κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων αποτελούν ομάδα με συγκεκριμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Πρόκειται κυρίως για νεότερα άτομα, με υψηλότερη εκπροσώπηση ανδρών και μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό.

Η ομάδα αυτή παρουσιάζει μεικτές προτιμήσεις ως προς τα μέσα πληρωμών. Από τη μία πλευρά, αποδίδεται αξία στην ιδιωτικότητα, χαρακτηριστικό που συνδέεται με τη χρήση μετρητών. Από την άλλη, καταγράφεται ενδιαφέρον για την ταχύτητα των συναλλαγών, στοιχείο που συνδέεται με τις πληρωμές μέσω καρτών και ψηφιακών συστημάτων.

Αντίθετα, το υποσύνολο των ατόμων που χρησιμοποιεί κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία για πληρωμές είναι μικρότερο σε μέγεθος και εμφανίζει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η ομάδα αυτή προσεγγίζει περισσότερο ένα προφίλ προσανατολισμένο στα μετρητά, καθώς δίνει έμφαση στην ιδιωτικότητα και στην ευκολία χρήσης, επιδιώκοντας την αναπαραγωγή βασικών χαρακτηριστικών των μετρητών σε ψηφιακή μορφή.

Η ανάλυση εξετάζει επίσης τη σχέση μεταξύ κατοχής κρυπτονομισμάτων και χρήσης μετρητών. Πιο συγκεκριμένα, η κατοχή κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων συνδέεται με την κατοχή μετρητών για προληπτικούς λόγους.

Ωστόσο, η σχέση αυτή διαφοροποιείται όταν λαμβάνονται υπόψη παράγοντες ενδογένειας και συνθήκες οικονομικής αβεβαιότητας. Με τη χρήση μεταβλητών που σχετίζονται με μεταβολές στη συμπεριφορά πληρωμών κατά την περίοδο της πανδημίας, η εκτιμώμενη σχέση εμφανίζει διαφοροποιημένα αποτελέσματα, τα οποία υποδεικνύουν μεταβολές στη σχέση μεταξύ των δύο μορφών περιουσιακών στοιχείων υπό συνθήκες πίεσης.

Χάσμα μεταξύ κατοχής και χρήσης στις πληρωμές

Τα αποτελέσματα της ΕΚΤ καταγράφουν σημαντική απόκλιση μεταξύ κατοχής κρυπτονομισμάτων και χρήσης τους στις λιανικές πληρωμές. Παρότι η κατοχή παρουσιάζει αυξητική τάση, η χρήση τους ως μέσο πληρωμής παραμένει περιορισμένη.

Το φαινόμενο αυτό συνδέεται με τη διμερή φύση των αγορών πληρωμών, όπου η δυνατότητα χρήσης ενός μέσου εξαρτάται από την αποδοχή του. Παράλληλα, αναφέρονται και συμπεριφορικοί παράγοντες που διαφοροποιούν την επιλογή χρήσης έναντι της απλής κατοχής.

Πηγή: ΚΥΠΕ