Ρύθμιση χωρίς δεδομένα και κατάλληλη μεθοδολογία στις τιμές των καυσίμων εμπεριέχει ρίσκο

*Δρ. Παναγιώτη Αγησιλάου

Οι πρόσφατες εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, που τροφοδοτούνται από τις γεωπολιτικές εντάσεις και τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο την πιθανότητα ρύθμισης των τιμών.

Το ζήτημα αυτό αποτελεί πρωτίστως αντικείμενο οικονομικής ανάλυσης και θεσμικής οργάνωσης. Συγκεκριμένα, αφορά τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων υπό τις οποίες δικαιολογείται η ρύθμιση της αγοράς, καθώς και την ανάπτυξη κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων για την αξιόπιστη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ανταγωνισμού.

Η οικονομική θεωρία αναγνωρίζει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να προκύψουν συνθήκες που δικαιολογούν τη ρυθμιστική παρέμβαση, όπως όταν μια αγορά χαρακτηρίζεται από περιορισμένο ανταγωνισμό, χαμηλή διαφάνεια ή έντονες διακυμάνσεις τιμών. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζεται ότι τέτοιες παρεμβάσεις ενέχουν σημαντικούς κινδύνους.

Ένα πρώτο ζήτημα είναι το φαινόμενο της λεγόμενης «ρυθμιστικής σύλληψης» (regulatory capture). Πρόκειται για την περίπτωση όπου η ρυθμιστική αρχή επηρεάζεται — άμεσα ή έμμεσα — από τα συμφέροντα των επιχειρήσεων που καλείται να ρυθμίσει. Το φαινόμενο αυτό αναδείχθηκε ήδη από τη δεκαετία του 1970 από τον νομπελίστα οικονομολόγο George Stigler, ο οποίος επισήμανε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η ρύθμιση μπορεί να καταλήξει να εξυπηρετεί περισσότερο τους ρυθμιζόμενους παρά τους καταναλωτές.

Ένα δεύτερο ζήτημα αφορά τα κίνητρα των επιχειρήσεων. Όταν οι αρχές παρεμβαίνουν άμεσα στον καθορισμό των τιμών, ενδέχεται να περιορίζονται τα κίνητρα για επενδύσεις και βελτίωση της αποδοτικότητας. Όπως επισημαίνεται στη βιβλιογραφία των οικονομικών της ρύθμισης, ιδιαίτερα στην έρευνα των Jean-Jacques Laffont και Jean Tirole, οι ρυθμιστικές αρχές αντιμετωπίζουν συχνά σημαντική πληροφοριακή ασυμμετρία σε σχέση με τις επιχειρήσεις. Με απλά λόγια, οι επιχειρήσεις γνωρίζουν πολύ καλύτερα το πραγματικό τους κόστος από ότι ο ρυθμιστής. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές μπορεί να καθοριστούν σε επίπεδα που δεν αντανακλούν το πραγματικό κόστος, είτε πολύ χαμηλά, αποθαρρύνοντας τις επενδύσεις, είτε πολύ υψηλά, επιτρέποντας υπερκέρδη, καθιστώντας τη ρύθμιση εγγενώς ατελή.

Ένα τρίτο ζήτημα αφορά τις πιθανές στρεβλώσεις στην αγορά. Η επιβολή ανώτατων τιμών μπορεί να οδηγήσει σε ανισορροπίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, ακόμη και σε ελλείψεις προϊόντων. Το ζήτημα αυτό είναι εντονότερο σε αγορές που χαρακτηρίζονται από έντονες διακυμάνσεις τιμών, όπως τα καύσιμα.

Η επιβολή ενός αυστηρού και άκαμπτου ανώτατου ορίου τιμών δεν επιτρέπει την έγκαιρη προσαρμογή στις διεθνείς διακυμάνσεις των τιμών εισαγωγής, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να μην μπορούν να μετακυλίσουν την αύξηση του κόστους στις τιμές. Ως εκ τούτου, η τιμή εισαγωγής μπορεί να είναι υψηλότερη από τη ρυθμιζόμενη λιανική ή χονδρική τιμή, καθιστώντας την εμπορική δραστηριότητα μη βιώσιμη και αποθαρρύνοντας τις εισαγωγές. Ο κίνδυνος αυτός δεν είναι θεωρητικός. Παρόμοιες παρεμβάσεις στην Κύπρο το 2010 ανέδειξαν τις πρακτικές προκλήσεις των ανώτατων τιμών στη λιανική αγορά, με ενδείξεις πιέσεων στις συνθήκες προσφοράς μετά την εφαρμογή τους.

Τα πιο πάνω συνδέονται άμεσα με την ευρύτερη αντίληψη για τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά καυσίμων. Συχνά διατυπώνεται η άποψη ότι οι τιμές αυξάνονται ταχύτερα όταν αυξάνονται τα διεθνή κόστη, αλλά μειώνονται πιο αργά όταν αυτά υποχωρούν — ένα φαινόμενο που είναι γνωστό στη βιβλιογραφία ως “rocket and feather pricing”.

Ωστόσο, η ύπαρξη αυτού του φαινομένου στην κυπριακή αγορά δεν έχει μέχρι σήμερα τεκμηριωθεί εμπειρικά. Κλαδική έρευνα που διενήργησε η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού για την αγορά πετρελαιοειδών, καλύπτοντας την περίοδο 2008–2014, δεν διαπίστωσε συστηματική ασύμμετρη προσαρμογή των τιμών σε σχέση με τις διεθνείς τιμές ή το κόστος εισαγωγής.

Παρά ταύτα, τα δεδομένα της συγκεκριμένης μελέτης απέχουν πλέον περισσότερο από μία δεκαετία. Έκτοτε, έχουν μεταβληθεί ουσιωδώς τόσο οι διεθνείς συνθήκες στον τομέα της ενέργειας όσο και η δομή και λειτουργία της αγοράς στην Κύπρο.

Παρότι από το 2024 βρίσκεται σε εξέλιξη νέα κλαδική έρευνα της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού για την αγορά καυσίμων κίνησης, από το σχετικό δελτίο Τύπου δεν προκύπτει ότι εξετάζεται ειδικά το ζήτημα της ασύμμετρης μετάδοσης των μεταβολών στο κόστος εισαγωγής στις τελικές τιμές.

Το γεγονός αυτό αναδεικνύει ένα ευρύτερο μεθοδολογικό ζήτημα: για να είναι αποτελεσματική οποιαδήποτε παρέμβαση στις τιμές, πρέπει να στηρίζεται όχι μόνο σε αξιόπιστα δεδομένα, αλλά και σε κατάλληλη μεθοδολογία ανάλυσης της αγοράς. Ένα σύστημα εποπτείας που βασίζεται αποκλειστικά σε δεδομένα κόστους ενδέχεται να αποδειχθεί ανεπαρκές, καθώς δεν επιτρέπει την πλήρη κατανόηση των μηχανισμών διαμόρφωσης των τιμών, ιδίως ως προς το κατά πόσον οι αυξήσεις τιμών αντανακλούν πραγματικές αυξήσεις κόστους ή διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους.

Η ανάπτυξη σύγχρονων εργαλείων παρακολούθησης της αγοράς και η αξιοποίηση κατάλληλων μεθόδων οικονομικής ανάλυσης μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά την ποιότητα της ρύθμισης. Σε αγορές με έντονες διακυμάνσεις και εξάρτηση από διεθνείς παράγοντες, το ζητούμενο δεν είναι απλώς η συγκράτηση των τιμών, αλλά η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της αγοράς.

Χωρίς αξιόπιστα δεδομένα και κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία ανάλυσης, η παρέμβαση κινδυνεύει να είναι πρόωρη ή ανεπαρκώς τεκμηριωμένη, οδηγώντας, παρά τις καλές προθέσεις, σε δυσμενείς ή ακόμη και αντίθετες επιδράσεις από τις επιδιωκόμενες.

*Διευθυντή | Trojan Economics