Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Με κέρδη πάνω από 3% έκλεισε το ΧΑΚ την Τετάρτη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 284,08 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 3,28%

Με σημαντικά κέρδη έκλεισε την πρώτη συνεδρία μετά τις διακοπές για το Πάσχα το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την Τετάρτη. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 284,08 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 3,28%.

Άνοδο σημείωσε και ο Δείκτης FTSE/CySE 20 κλείνοντας στις 165,65 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη σε ποσοστό 1,55%. Ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε στις €270.526,97.

Από τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά έκλεισε με σημαντική άνοδο 4,27%. Οι Επενδυτικές Εταιρείες κατέγραψαν κέρδη 1,44%. Από την άλλη, η Εναλλακτική Αγορά έκλεισε με απώλειες 0,54%, και τα Ξενοδοχεία με πτώση 1,08%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €218.380,12 (τιμή κλεισίματος €9,305 - άνοδος 5,14%), της Eurobank με €16.417,50 (τιμή κλεισίματος €4,03 - άνοδος 6,92%), της Atlantic Insurance με €12.380 (τιμή κλεισίματος €2,48 - άνοδος 1,64%), της Demetra με €10.771,11 (τιμή κλεισίματος €1,39 - άνοδος 1,46%) και της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €5.020 (τιμή κλεισίματος €1,255 - πτώση 3,46%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, εννιά κινήθηκαν ανοδικά, δύο πτωτικά και δύο παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 110.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΧΑΚΧρηματιστήριο

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα