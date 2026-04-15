Με κέρδη πάνω από 3% έκλεισε το ΧΑΚ την Τετάρτη

Με σημαντικά κέρδη έκλεισε την πρώτη συνεδρία μετά τις διακοπές για το Πάσχα το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την Τετάρτη. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 284,08 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 3,28%.

Άνοδο σημείωσε και ο Δείκτης FTSE/CySE 20 κλείνοντας στις 165,65 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη σε ποσοστό 1,55%. Ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε στις €270.526,97.

Από τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά έκλεισε με σημαντική άνοδο 4,27%. Οι Επενδυτικές Εταιρείες κατέγραψαν κέρδη 1,44%. Από την άλλη, η Εναλλακτική Αγορά έκλεισε με απώλειες 0,54%, και τα Ξενοδοχεία με πτώση 1,08%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €218.380,12 (τιμή κλεισίματος €9,305 - άνοδος 5,14%), της Eurobank με €16.417,50 (τιμή κλεισίματος €4,03 - άνοδος 6,92%), της Atlantic Insurance με €12.380 (τιμή κλεισίματος €2,48 - άνοδος 1,64%), της Demetra με €10.771,11 (τιμή κλεισίματος €1,39 - άνοδος 1,46%) και της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €5.020 (τιμή κλεισίματος €1,255 - πτώση 3,46%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, εννιά κινήθηκαν ανοδικά, δύο πτωτικά και δύο παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 110.

Πηγή: ΚΥΠΕ