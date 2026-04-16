Στο ακουστικό οι κοινωνικοί εταίροι για χρέος και επενδυτική πολιτική ΤΚΑ

Την πρότασή της για τη διαχείριση του χρέους του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την επενδυτική πολιτική του Ταμείου αναμένεται να παρουσιάσει η Κυβέρνηση τη Δευτέρα 20 Απριλίου στους κοινωνικούς εταίρους.

Το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, που συζητά τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, με στόχο, σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αυτή να κατατεθεί ενώπιον της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων τον Ιούνιο, θα συνεδριάσει εκ νέου την ερχόμενη Δευτέρα.

Πέραν από τη διαχείριση του χρέους του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την επενδυτική πολιτική, που προτίθεται να παρουσιάσει η Κυβέρνηση, η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, επισήμανε στο ΚΥΠΕ ότι οι συντεχνίες αναμένουν, ακόμη, απαντήσεις για πολλά άλλα θέματα.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τον πρώτο πυλώνα, είπε ότι ένα θέμα το οποίο ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει είναι τα κριτήρια για τις «επιδοτούμενες εισφορές», για σκοπούς φροντίδας παιδιών, αναπήρων και ηλικιωμένων. «Δεν ξέρουμε τα κριτήρια κάτω από τα οποία θα δίνονται», ανέφερε.

Σημείωσε ότι για τις συντεχνίες τα κριτήρια είναι σημαντικά, ιδιαίτερα για γυναίκες, που λαμβάνουν σήμερα κοινωνική σύνταξη. «Ένα από τα στοιχεία της μεταρρύθμισης είναι ότι η κοινωνική σύνταξη με τη σημερινή της μορφή θα καταργηθεί», ανέφερε. «Για να μπορέσουμε να είμαστε σίγουροι ότι το νέο σύστημα δεν θα είναι εις βάρος, ιδιαίτερα γυναικών, που λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων δεν μπορούν να δουλέψουν, πρέπει να ξέρουμε τα κριτήρια».

Επιπλέον, πρόσθεσε ότι ένα άλλο στοιχείο που ακόμη εκκρεμεί, είναι το κάτω από ποια κριτήρια θα εφαρμόζεται στο νέο σύστημα το σχέδιο ενίσχυσης των χαμηλοσυνταξιούχων. «Και με το νέο σύστημα θα έχουμε συνταξιούχους κάτω από το όριο της φτώχειας, γι’ αυτό είναι κι αυτή σημαντική παράμετρος, για να ξέρουμε ότι δεν θα φέρουμε κόσμο σε δυσμενέστερη κατάσταση από εκείνη που είναι σήμερα».

Όσον αφορά τον δεύτερο πυλώνα, που περιλαμβάνει τα Ταμεία Προνοίας, η κ. Χαραλάμπους είπε ότι δεν συζητήθηκαν διεξοδικά οι παράμετροι, ώστε να υπάρχει διαμορφωμένο ένα πλαίσιο συναντίληψης. «Όταν για παράδειγμα μιλάμε για επέκταση του Ταμείου Προνοίας, έχουμε την ίδια αντίληψη και οι εργοδότες, και η κυβέρνηση και εμείς;», διερωτήθηκε.

Ερωτηθείσα κατά πόσο έχει δοθεί το χρονοδιάγραμμα όσον αφορά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης για τα Ταμεία Προνοίας, η ΓΓ της ΠΕΟ απάντησε αρνητικά, σημειώνοντας ότι έγινε μία συνεδρίαση στην οποία ο Έφορος Ταμείων Προνοίας παρουσίασε πέντε άξονες ως παράμετρους της μεταρρύθμισης. Πάνω σε εκείνους τους άξονες θα συνέλθει η Τεχνική Επιτροπή για να συζητήσει τον κάθε άξονα και η κάθε πλευρά να πει τις θέσεις της. «Εξ όσων γνωρίζω, μέχρι τώρα δεν έχει συγκληθεί αυτή η Τεχνική Επιτροπή».

Κληθείσα να απαντήσει αν είναι εφικτό το χρονοδιάγραμμα που έθεσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, για κατάθεση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης τον Ιούνιο στη νέα Βουλή, η κ. Χαραλάμπους είπε ότι «εμείς για να μπορούμε να έχουμε απάντηση και ολοκληρωμένη εκτίμηση για αυτό που μας παρουσιάζεται, αν απαντά στους βασικούς άξονες πολιτικής που εμείς βάζουμε κάτω από τον τίτλο ‘μεταρρύθμιση’, πρέπει να έχουμε απαντήσεις επί όλων των ζητημάτων».

Πηγή: ΚΥΠΕ