Ανδρέας Αθανασιάδης στον «Π»: Σταθερά αναπτυξιακή η πορεία ασφαλιστικών, δεν επηρεάζει η γεωπολιτική κρίση

Σταθερά αναπτυξιακή είναι η πορεία των εργασιών των ασφαλιστικών εταιρειών τους πρώτους μήνες του 2026, με τη γεωπολιτική κρίση να μην επηρεάζει προς το παρόν τον τομέα.

Ο γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, Ανδρέας Αθανασιάδης, δήλωσε στον «Π» ότι «η ασφαλιστική βιομηχανία συνεχίζει τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία και τους πρώτους μήνες του 2026, με τις αναταράξεις της γεωπολιτικής κρίσης να μην επηρεάζουν προς το παρόν τον τομέα».

Κύρια πρόκληση αυτή τη στιγμή, επισημαίνει, είναι οι αυξημένες εποπτικές απαιτήσεις και η ενσωμάτωση των εργασιών των εταιρειών που εξαγοράστηκαν. «Περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο με τη λειτουργία τριών μεγάλων τραπεζικών ομίλων με τις αντίστοιχες ασφαλιστικές», επεσήμανε.

Επένδυση τραπεζών

Σημειώνεται ότι οι κυπριακές τράπεζες επενδύουν στον ασφαλιστικό τομέα στην προσπάθειά τoυς να αυξήσουν τα μη επιτοκιακά τους έσοδα. Οι ασφαλιστικές δραστηριότητες προσφέρουν σταθερά και επαναλαμβανόμενα έσοδα, μειώνοντας την εξάρτηση από τα επιτοκιακά κέρδη, ενώ το bancassurance επιτρέπει τη διασταυρούμενη πώληση προϊόντων σε υφιστάμενη πελατειακή βάση. Παράλληλα, η ψηφιακή διανομή και η αυξανόμενη ζήτηση για ιδιωτική ασφάλιση υγείας δημιουργούν νέες προοπτικές ανάπτυξης.

Τον Ιούλιο του 2025, η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής (Κύπρου), με τίμημα €29,3 εκατ.

Η Eurobank, μετά την εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας προχώρησε στην απόκτηση των κυπριακών δραστηριοτήτων της CNP Assurances και στην ενοποίηση όλων των εργασιών της, υπό το ενιαίο σχήμα Eurobank Limited.

Τον Δεκέμβριο του 2025, η Alpha Bank κατέληξε σε συμφωνία με τη Universal Life Insurance Public Company Ltd και την Altius Insurance Ltd. Με τη συμφωνία η Alpha Bank καθίσταται ένας από τους τρεις μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους στην Κύπρο.

Ειδικότερα, η Alpha Bank έχει συμφωνήσει με τους μετόχους της Altius Insurance Ltd για την απόκτηση του συνόλου του μετοχικού της κεφαλαίου. Παράλληλα, έχει συμφωνήσει με την πλειοψηφία των μετόχων της Universal Life Insurance Public Company Ltd για τη συγχώνευση της Universal και της Altius σε μία ενιαία συνδυασμένη ασφαλιστική εταιρεία και τους βασικούς όρους και προϋποθέσεις, βάσει των οποίων η εταιρεία του Ομίλου Alpha Bank θα αποκτήσει πλειοψηφική συμμετοχή στην Ενιαία Εταιρεία, με αποτέλεσμα ο Όμιλος Alpha Bank να κατέχει πλειοψηφικό ποσοστό σε αυτή.

Η συμφωνία περιλαμβάνει σύναψη μακροπρόθεσμης στρατηγικής συνεργασίας με τον βασικό μέτοχο της Universal, τον Όμιλο Photos Photiades, με στόχο την από κοινού υλοποίηση των ασφαλιστικών αναπτυξιακών στόχων των μερών στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Όξυνση ανταγωνισμού

Την όξυνση του ανταγωνισμού στον ασφαλιστικό κλάδο μετά και τις εξαγορές ασφαλιστικών ομίλων από την Eurobank, Τράπεζα Κύπρου, αλλά και τον αυστριακό όμιλο Grawe, κατέδειξαν τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου, το σύνολο των μεικτών ασφαλίστρων στον κλάδο ζωής σημείωσε ετήσια αύξηση 6% το 2025 φθάνοντας στα €867 εκατ. έναντι €818,3 εκατ. το 2024. Οι αριθμοί για τον κλάδο ζωής περιλαμβάνουν τα στοιχεία για τον κλάδο ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας.

Το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς έχει η Eurolife, θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου (29,7%) με ασφάλιστρα €257,6 εκατ. έναντι 29,9% που είχε το 2024 (€244,4 εκατ.).

Δεύτερο μερίδιο αγοράς στον κλάδο ζωής έχει η ERB Cyprialife (πρώην CNP Cyprialife) με μερίδιο 28,6% από 27,5% πέρσι. Τα ασφάλιστρα της από €224,6 εκατ. έφθασαν τα €247,7 εκατ. Η CNP Cyprialife μετονομάστηκε επίσημα σε ERB Cyprialife τον Ιούλιο του 2025.

Τρίτο μεγαλύτερο μερίδιο έχει η Universal Life (15% από 14,8%) με ασφάλιστρα €130,1 εκατ. Σημειώνεται ότι στις 19 Δεκεμβρίου ανακοινώθηκε η στρατηγική συμφωνία της Alpha Bank με Universal Life - Altius Insurance.

Την πεντάδα με τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς συμπληρώνουν η Metlife (8,9%) και η Ancoria (7,6%).

Το μερίδιο της Altius αυξήθηκε στο 3,8% από 3,5% ενώ της Grawe (πρώην Prime Insurance) στο 4,2% από 4%. Σημειώνεται ότι η πρώην Prime Insurance εξαγοράστηκε από τον αυστριακό ασφαλιστικό Όμιλο Grazer Wechselseitige Versicherung AG (GRAWE) και στις 2 Οκτωβρίου ανακοίνωσε τη μετονομασία της σε GRAWE Cyprus.

Γενικός κλάδος

Όσον αφορά το γενικό κλάδο, τα συνολικά ασφάλιστρα, (μη συμπεριλαμβανομένων ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας από εταιρείες ζωής), αυξήθηκαν κατά 8,2% στα €544,7 εκατ. από €503,6 εκατ.

Ο τομέας της ασφάλισης οχημάτων σημείωσε αύξηση 11%. Τα ασφάλιστρα από τον τομέα ανήλθαν στα €265,1 εκατ. έναντι €238,9 εκατ.

Τα ασφάλιστρα του κλάδου πυρός παρουσίασαν αύξηση 7,1% φθάνοντας στα €155 εκατ. από €144,7 εκατ. το 2024.

Όσον αφορά τα μερίδια αγοράς, το μεγαλύτερο έχει η ERB Asfalistiki με 22,4% από 22,9% και ακολουθούν οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου με 13,5% από 13,6%. Toν Ιούλιο του 2025 η CNP Asfalistiki, μετονομάστηκε σε ERB Asfalistiki.

Μερίδιο αγοράς 10,9% έχει η Trust και ακολουθεί η AIG με 6,9%.

Περαιτέρω ανακατατάξεις αναμένονται στους επόμενους μήνες μετά και την τελευταία στρατηγική συμφωνία της Alpha Bank με Universal Life - Altius Insurance.