Απογοήτευση ταξιδιωτικών πρακτόρων- Εκτός κυβερνητικής στήριξης ο κλάδος

Μεγάλη έκπληξη και απογοήτευση για το γεγονός ότι ο κλάδος των ταξιδιωτικών πρακτόρων δεν περιλήφθηκε στα σχέδια της Κυβέρνησης για στήριξη της οικονομίας, εξέφρασε ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Πάμπος Χαραλάμπους στο πλαίσιο των εγκαινίων της έκθεσης Travel Expo Cyprus ’26.

Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός, ο οποίος τόνισε ότι η Κύπρος παραμένει ψηλά στις προτεραιότητες των αεροπορικών εταιρειών, των οργανωτών ταξιδίων και, κυρίως, των ίδιων των ταξιδιωτών.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, που αναπόφευκτα επηρεάζουν τον τουρισμό της χώρας μας, έδωσε τη σαφή διαβεβαίωση ότι «η Κυβέρνηση συνεχίζει, με συνέπεια και στρατηγική προσέγγιση, να ενισχύει το κυπριακό τουριστικό προϊόν μέσω του αρμόδιου Υφυπουργείου Τουρισμού, στηρίζοντας δράσεις που ενδυναμώνουν την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια του τομέα».

Επισήμανε ότι η Κύπρος ήταν, είναι και θα παραμείνει ένας ασφαλής και ελκυστικός προορισμός, σημειώνοντας ότι η φετινή διοργάνωση, που φιλοξενείται στους χώρους της Κρατικής Έκθεσης στη Λευκωσία από τις 17 έως τις 19 Απριλίου, προσφέρει ολοκληρωμένη και ουσιαστική ενημέρωση για ταξιδιωτικούς προορισμούς, πακέτα διακοπών και οργανωμένες εκδρομές, τόσο στο εξωτερικό όσο και εντός Κύπρου. Παράλληλα, πρόσθεσε, μέσα από τη συμμετοχή διοργανωτών ταξιδίων, αεροπορικών εταιρειών, ξενοδοχείων και τουριστικών θερέτρων, καθώς και εκπροσώπων χωρών, όπως η Ελλάδα, η Πολωνία και άλλες αγορές, αναδεικνύεται ο δυναμικός και πολυδιάστατος χαρακτήρας της τουριστικής βιομηχανίας.

Άφησε αποτύπωμα η κρίση

Όπως αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου του ACTTA, ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Πάμπος Χαραλάμπους είπε ότι παρά τις δύσκολες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της γεωπολιτικής κρίσης, η φετινή διοργάνωση Travel Expo Cyprus 2026 είναι αρκετά αναβαθμισμένη, καθώς προσφέρει ολοκληρωμένη ενημέρωση για δημοφιλείς και ανερχόμενους προορισμούς, πλούσια γκάμα οργανωμένων εκδρομών και πακέτων διακοπών σε ελκυστικές τιμές, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες.

Εστιάζοντας στις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή πάνω στον τουρισμό της Κύπρου, επισήμανε ότι η γεωπολιτική κρίση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά της, επηρεάζοντας ιδιαίτερα την Κύπρο.

Όσον αφορά τον εξερχόμενο τουρισμό ανέφερε ότι τα ταξίδια Κυπρίων στο εξωτερικό ανήλθαν το 2025 στα 1,96 εκατομμύρια ταξίδια, αριθμός αυξημένος κατά 11,9% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Συνεχίζοντας είπε ότι η θετική τάση γενικά στον τουρισμό, συνεχίστηκε και τους δυο πρώτους μήνες του 2026, με τις προσδοκίες να είναι ιδιαίτερα αυξημένες λόγω της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης από την Κύπρο. Ωστόσο «ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή άλλαξε τα δεδομένα, αφού παρατηρήθηκαν ακυρώσεις σε υφιστάμενες και παγοποίηση νέων κρατήσεων, σε μια περίοδο στην οποία παραδοσιακά γίνονται οι περισσότερες κρατήσεις.

«Πέραν των άμεσων λειτουργικών αναταράξεων με το κλείσιμο εναέριων χώρων, τις χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων και την κλονισμένη ταξιδιωτική εμπιστοσύνη που ενδέχεται να επηρεάσει τις κρατήσεις ακόμη και μετά την αποκλιμάκωση, η διάρκεια των γεωπολιτικών αναταράξεων είναι ο πλέον καθοριστικός παράγοντας ώστε να αποφευχθεί ένα ντόμινο επιπτώσεων σε όλους τους κλάδους – και όχι μόνο στα ταξίδια» είπε.

Σημείωσε ότι η διάρκεια της έκρυθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή και μετά τον Απρίλιο, οπότε οι συνθήκες θα είναι πολύ πιο πιεστικές για την οικονομία και ειδικά για τον τουρισμό θα καθορίσει το αποτύπωμα στον τουρισμό. Εξέφρασε επίσης τον προβληματισμό του για τις εξελίξεις που προδιαγράφονται για τη φετινή τουριστική χρονιά και την ταξιδιωτική κίνηση τονίζοντας ότι «απαιτείται έγκαιρη και συντονισμένη δράση από την Πολιτεία. Μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων, ενεργή διατήρηση της εικόνας της Κύπρου ως ελκυστικού προορισμού, αποτελεσματική διαχείριση πιθανών διαταραχών στις μεταφορές και στο ενεργειακό κόστος, καθώς και συνεκτική διεθνής επικοινωνία». Τόνισε ότι μόνο με προνοητικό σχεδιασμό και θεσμική ετοιμότητα, ο κυπριακός τουρισμός θα μπορέσει να διατηρήσει τη δυναμική του και να ανταποκριθεί με επιτυχία στην τωρινή κατάσταση αλλά και στις προκλήσεις που ενδέχεται να φέρουν μελλοντικές κρίσεις.

Εξέφρασε παράλληλα «μεγάλη έκπληξη και απογοήτευση για το γεγονός ότι ο κλάδος μας δεν περιλήφθηκε στα σχέδια της Κυβέρνησης για στήριξη της οικονομίας από τις συνέπειες του πολέμου» προσθέτοντας ότι από την πλευρά τους κάνουν ό,τι είναι δυνατόν «να στηρίξουμε την προσπάθεια ενημέρωσης και αποκατάστασης της εικόνας της χώρας», είπε προσθέτοντας ότι «πιστεύουμε ότι η στήριξη των ίδιων τουριστικών γραφείων είναι επιβεβλημένη».

Αναφερόμενος στο μέλλον της Έκθεσης, εξέφρασε την ελπίδα ότι το 2027 θα είναι ακόμη καλύτερη χρονιά με νέες και καινοτόμες αλλαγές «καθώς όραμά μας είναι η μεταμόρφωση της έκθεσης σε μια περιφερειακή γιορτή του τουρισμού, που να αξιοποιεί τη στρατηγική θέση της χώρας μας, τόσο γεωγραφικά όσο και τουριστικά».

600.000 Κύπριοι κάθε χρόνο στην Ελλάδα είπε ο Έλληνας Πρέσβης

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, στον δικό του χαιρετισμό ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο Κωνσταντίνος Κόλλιας τόνισε ότι Κύπρος και Ελλάδα αποτελούν δύο χώρες με σημαντικό αποτύπωμα ως τουριστικοί προορισμοί στην Ευρώπη. Οι σχέσεις των δύο χωρών στον τουριστικό τομέα, πρόσθεσε, δεν είναι μόνο μια στρατηγική επιλογή, αλλά και απόδειξη των άριστων στενών σχέσεων των δύο χωρών. Αναφερόμενος στην ανάπτυξη του τουρισμού στις δύο χώρες, είπε ότι η Κύπρος το 2025 είχε 4,5 εκατ. τουρίστες και η Ελλάδα 30 εκατ.

Επισήμανε παράλληλα ότι πέραν των 600.000 Κυπρίων επισκέπτονται κάθε χρόνο την Ελλάδα, ενδεικτικό της στενότατης σχέσης των δύο χωρών.

Ο Έλληνα πρέσβης έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στη συνδεσιμότητα των δύο χωρών τόσο με αεροπορικές συνδέσεις, όσο και την ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ Λεμεσού και Πειραιά. Αφού εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη νέα τουριστική χρονιά για τις δύο χώρες, επισήμανε ότι Κύπρος και Ελλάδα παραμένουν ασφαλείς προορισμοί και προσφέρουν υψηλού επιπέδου τουριστικές υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι η έκθεση θα λειτουργήσει από τις 17-19 Απριλίου στον χώρο της Κρατικής Έκθεσης Κύπρου.

Οι ώρες επισκέψεων στην έκθεση είναι, 16:00-22:00 για τις 17 και 18 Απριλίου και 15:00-21:00 για τις 19 Απριλίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ