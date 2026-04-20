Σύνδεσμος Καταναλωτών: «Χάσμα στις τιμές των προϊόντων – Το ίδιο προϊόν έως και 100% ακριβότερο από υπεραγορά σε υπεραγορά»

Από 15 Απριλίου 2026 άρχισαν να παρατηρούνται αισθητές αυξήσεις σε προϊόντα που περιλαμβάνονται στο e-kalathi, σύμφωνα με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών, ο οποίος σημειώνει ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των υπεραγορών που συμμετέχουν στο e-kalathi, δεν υπάρχει οξύς ανταγωνισμός.

Σε ανακοίνωση, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών αναφέρει ότι επεξεργάστηκε και αξιολόγησε τα όσα καταγράφονταν στις 19 Απριλίου στο e-kalathi και κατέληξε σε συμπεράσματα σε σύγκριση με τα όσα καταγράφηκαν τον Ιούλιο του 2025. Σημειώνει ότι το e-kalathi τέθηκε για δημόσια χρήση από τις 12 Ιουνίου 2025.

«Από την καταγραφή των τιμών σε 42 τυχαία προϊόντα από όλες τις κατηγορίες προϊόντων που περιλαμβάνονται στο e-kalathi, το μέσο ποσοστό διαφοράς της ακριβότερης τιμής του προϊόντος σε σύγκριση με τη φθηνότερη είναι 62%, ποσοστό που θεωρείται πολύ υψηλό για βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης», αναφέρει ο Σύνδεσμος. Σημειώνεται επίσης ότι σε έξι από τα 42 προϊόντα, το ποσοστό της διαφοράς ήταν μεγαλύτερο του 100%. «Με τα δεδομένα αυτά, δεν μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι υπάρχει οξύς ανταγωνισμός, τουλάχιστο στα 42 τυχαία προϊόντα που περιλήφθηκαν στην έρευνα του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών», σημειώνει.

Αντίθετα, αναφέρει, στο φρέσκο παστεριωμένο γάλα το μέσο ποσοστό διαφοράς σ’ όλες τις υπεραγορές παγκύπρια είναι μόνο 18%, ενώ στις τρεις μεγαλύτερες υπεραγορές το ποσοστό της διαφοράς στις τιμές «είναι μηδενικό».

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, τον Ιούλιο 2025 «το χαμηλότερο κόστος σε 267 κοινά προϊόντα το είχε η υπεραγορά Σκλαβενίτης με 926,52 ευρώ και ακολουθούσε η υπεραγορά Αθηαινίτης με κόστος 979,49 ευρώ». Στις 19.4.2026, σε 230 κοινά προϊόντα, σημειώνει, «η υπεραγορά Αθηαινίτης παρουσιάζεται με το χαμηλότερο κόστος 860,36 ευρώ και ακολουθεί η υπεραγορά Σκλαβενίτης με 875,67 ευρώ».

«Σημαντική διαφοροποίηση παρουσίασε και η υπεραγορά Άλφα Μέγα η οποία τον Ιούλιο 2025 παρουσίαζε ποσοστό διαφοράς από την υπεραγορά Σκλαβενίτης 13% και σήμερα η διαφορά μειώθηκε στο 5%», αναφέρει.

Σημειώνει, ακόμη, ότι εντοπίστηκε «σημαντική διαφοροποίηση» στην κατάταξη μεταξύ των δυο υπεραγορών με το χαμηλότερο κόστος σε 230 κοινά προϊόντα, ενώ διαπιστώθηκε οξύς ανταγωνισμός μόνο σε μικρό αριθμό υπεραγορών σε κοινά προϊόντα που περιλαμβάνονται στο e-kalathi. Στη συντριπτική πλειοψηφία των υπεραγορών που συμμετέχουν στο e-kalathi δεν υπάρχει οξύς ανταγωνισμός, αναφέρεται.

Σημειώνεται ότι υπάρχει «πολύ μεγάλη απόκλιση τιμών» μεταξύ της χαμηλότερης και της ψηλότερης τιμής που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνά και το 100% και ότι από τις 15 Απριλίου 2026 άρχισαν να παρατηρούνται «αισθητές αυξήσεις» σε προϊόντα που περιλαμβάνονται στο e-kalathi.

Τονίζεται ότι τα πιο πάνω συμπεράσματα βασίστηκαν και τεκμηριώθηκαν αποκλειστικά από τις τιμές που καταγράφονται στο e-kalathi.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών δηλώνει ότι θα παρακολουθεί την διαμόρφωση των τιμών στο e-kalathi και θα συνεχίσει με διαφάνεια να δημοσιοποιεί τα συμπεράσματά του που θα προέρχονται από την επεξεργασία και αξιολόγηση των τιμών σε αυτό.

