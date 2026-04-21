Μαρίνος Μουσιούττας: Τέλος ο δανεισμός από το ΤΚΑ

Η πολιτική πρόταση της κυβέρνησης να τερματιστεί η χρήση των πλεονασμάτων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) από το κράτος και να τερματιστεί η συσσώρευση χρέους, σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή στη δημοσιονομική διαχείριση της χώρας. Από εδώ και πέρα, κάθε κυβέρνηση θα πρέπει να σχεδιάζει τον προϋπολογισμό της, χωρίς να υπολογίζει σε αυτά τα κεφάλαια, ως έμμεση πηγή χρηματοδότησης.

Πρακτικά, η κάθε κυβέρνηση θα πρέπει να αναζητεί ισοδύναμα μέτρα, να περιορίζει δαπάνες ή να σχεδιάζει έσοδα με μεγαλύτερη ακρίβεια, αφού τα πλεονάσματα του ΤΚΑ θα προστατεύονται για τον ίδιο τον σκοπό του Ταμείου.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, μετά τη χθεσινή συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, το οποίο συζήτησε την επενδυτική πολιτική του και θέματα των Ταμείων Προνοίας, έκανε γνωστό, ότι θα τερματιστεί ο δανεισμός του κράτους από το ΤΚΑ, που σήμερα ανέρχεται στα 12 δισ. ευρώ. Στις 4 Μαΐου, το Υπουργείο Εργασίας θα παρέχει στους κοινωνικούς εταίρους απαντήσεις σε ερωτήματα για τον πρώτο πυλώνα και θα παρουσιάσει την επενδυτική πολιτική για το ΤΚΑ.

Σύμφωνα με τον κ. Μουσιούττα αναζητείται φόρμουλα για τη σταδιακή επιστροφή των ποσών στο ΤΚΑ. Σε ό,τι αφορά τα πλεονάσματα, θα διοχετεύονται σε λογαριασμό του Ταμείου και δεν θα διοχετεύονται πλέον μέσω του Υπουργείου Οικονομικών για την κάλυψη αναγκών του κράτους.

Η εξέλιξη αυτή θα αναγκάζει την εκάστοτε κυβέρνηση να λειτουργεί με πιο αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία, καθώς χάνει ένα άτυπο αλλά σημαντικό εργαλείο κάλυψης αναγκών.

Το επόμενο θέμα που προκύπτει είναι και ποιος θα διαχειρίζεται τα πλεονάσματα. Σήμερα, εξήγησε ο υπουργός Εργασίας, η διαχείριση των χρημάτων του Ταμείο γίνεται από το Υπουργείο Οικονομικών. Με την πρόταση, το Υπουργείο Οικονομικών δεν θα διαχειρίζεται τα πλεονάσματα του Ταμείου και «θα μας τα στέλνει εμάς, να τα διαχειριστούμε». Τα πλεονάσματα του ΤΚΑ και η δόση για την εξόφληση του χρέους του κράτους προς το Ταμείο «θα μπαίνουν σε λογαριασμό του ΤΚΑ».

«Πρέπει να δούμε ποια θα είναι αυτή η Αρχή, η οποία θα διαχειρίζεται αυτά τα ποσά». Το χρέος ανέρχεται σε 12 δισ. ευρώ και αν συνεχιζόταν η υφιστάμενη πρακτική, σε βάθος 50 χρόνων το πλεόνασμα θα έφτανε τα 50 με 60 δις. ευρώ.

Είναι ένα τεράστιο ποσό και «οφείλουμε να τα διαχειριζόμαστε με τον καλύτερο τρόπο και να τα διαφυλάσσουμε ως κόρη οφθαλμού», τόνισε ο κ. Μουσιούττας. Σήμερα το 95% των χρημάτων του ΤΚΑ είναι επενδυμένα σε κρατικά ομόλογα που είναι ασφαλής επένδυση και το 5% στις κυπριακές τράπεζες.

Ταμεία Προνοίας

Σε ό,τι αφορά τον δεύτερο πυλώνα, τα Ταμεία Προνοίας, θα συσταθεί τεχνική επιτροπή, η οποία μετά από διαβούλευση θα υποβάλει εισηγήσεις. Το πιο κρίσιμο ερώτημα είναι αν θα καταστεί υποχρεωτική η εισφορά σε ταμείο προνοίας ή αν θα είναι εθελοντικές.

«Είναι ένα κρίσιμο ερώτημα και θέλουμε να ακούσουμε τις απόψεις και τα επιχειρήματα των δύο πλευρών (συντεχνιών και εργοδοτών)», υπογράμμισε.

Υπάρχει διαφορά απόψεων και πρόσθεσε, ότι «με τη συζήτηση μπορούμε να βρούμε τα κοινά σημεία, τα οποία θα σμικρύνουν τη διαφορά για να μπορεί να επέλθει η ταύτιση απόψεων, την οποία θέλουμε, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε».

Προς εξέταση είναι, ακόμη, ο χρόνος ανάληψης του φιλοδωρήματος, η χορήγηση δανείων στα μέλη των Ταμείων και ο τρόπος καταβολής των ποσών (εφάπαξ, σύνταξη ή συνδυασμός των δύο).

«Θέλουμε να ακούσουμε τα επιχειρήματα όλων των πλευρών, τα συν και τα πλην που υπάρχουν σε κάθε επιλογή, ούτως ώστε να διαμορφώσουμε μια καλύτερη και πιο συναινετική επιλογή», είπε ο υπουργός Εργασίας.