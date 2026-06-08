Έκανε τα μαθηματικά του ο Φειδίας: Γιατί επέλεξαν Αννίτα Δημητρίου για την Προεδρία της Βουλής

Τη θέση ότι η Αννίτα Δημητρίου θα εκλεγόταν ούτως ή άλλως Πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε σε βίντεο ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας και ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, υπερασπιζόμενος την απόφαση του κόμματός του να τη στηρίξει στην εκλογική διαδικασία.

Όπως ανέφερε, το πραγματικό δίλημμα για την Άμεση Δημοκρατία δεν ήταν αν θα εκλεγόταν η κ. Δημητρίου, αλλά αν το κόμμα θα αξιοποιούσε τη θέση του ως ρυθμιστικός παράγοντας στις διαβουλεύσεις για την Προεδρία της Βουλής. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρχε το ενδεχόμενο στήριξης υποψηφιότητας του ΔΗΚΟ από την Άμεση Δημοκρατία και το ΕΛΑΜ, ενώ υποστήριξε ότι είχε λάβει σχετική διαβεβαίωση και από τον πρόεδρο του ΕΛΑΜ, Χρίστο Χρίστου.

Ο κ. Παναγιώτου ανέφερε ακόμη ότι πραγματοποιήθηκαν επαφές τόσο με την Αννίτα Δημητρίου όσο και με τον Νικόλα Παπαδόπουλο, κατά τις οποίες η Άμεση Δημοκρατία παρουσίασε τις πολιτικές θέσεις που επιθυμούσε να προωθηθούν. Υποστήριξε ότι η ηγεσία του ΔΗΚΟ είχε συμφωνήσει για βίντεο και τα αιτήματα, πράγμα που έκανε το ΔΗΣΥ να «χέσει πάνω του» και να αποδεχθεί τελικά όλες τις προτάσεις που τέθηκαν στο τραπέζι γιατί «έχεσαν πάνω τους» ότι θα έχαναν την προεδρία.

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ότι ο ΔΗΣΥ αναδείχθηκε πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές, οδήγησε το κόμμα του στην απόφαση να στηρίξει την κ. Δημητρίου.

Απάντηση στην κριτική

Απαντώντας στην κριτική που δέχεται η Άμεση Δημοκρατία, ο ευρωβουλευτής αναγνώρισε ότι υπάρχουν αμφισβητήσεις για το κατά πόσο οι προτάσεις που ανακοινώθηκαν μπορούν να υλοποιηθούν ή είναι συνταγματικά εφικτές. Ωστόσο, υποστήριξε ότι η συνεργασία με τον ΔΗΣΥ δημιουργεί τη δυνατότητα άσκησης πίεσης προς την κυβέρνηση, ιδιαίτερα κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού, ώστε να προωθηθούν οι συγκεκριμένες πολιτικές.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η στήριξη προς την Αννίτα Δημητρίου δεν συνιστά «λευκή επιταγή», ούτε αποτελεί ένδειξη ευρύτερης πολιτικής σύμπλευσης ή προεκλογικής συνεργασίας ενόψει των προεδρικών εκλογών. Όπως είπε, η Άμεση Δημοκρατία θα συνεχίσει να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις δεσμεύσεις που, κατά τον ίδιο, ανέλαβε ο ΔΗΣΥ, διατηρώντας τον υπόλογο για την υλοποίησή τους.

Τι λέει ο Δημοκρατικός Συναγερμός για την "απρόσμενη" συνεργασία

Ο ΔΗΣΥ τονίζει μεταξύ άλλων, ότι η συνεννόηση με το κίνημα του Φειδία Παναγιώτου περιορίστηκε αποκλειστικά σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, τα οποία, όπως αναφέρει, αποτελούν πάγιες θέσεις και προτεραιότητές του. Στο επίκεντρο βρίσκονται το στεγαστικό, η στήριξη της οικογένειας και η αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας, καθώς και η ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων και των μεσαίων συντάξεων. Την ίδια ώρα, η Πινδάρου υποστηρίζει ότι η συμφωνία έγινε με πλήρη διαφάνεια και χωρίς οποιαδήποτε σύνδεση με τις προεδρικές εκλογές, ενώ δεν παραλείπει να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο μέτωπο της ακρίβειας και του αυξημένου κόστους ζωής.

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