Eurostat: Υψηλή απασχόληση νέων στην Κύπρο

Υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης νέων σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καταγράφονται στην Κύπρο.

Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 20–29 ετών στην Κύπρο, ανήλθε στο 72,3% το 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Eurostat.

Για το ίδιο έτος, το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων νέων ηλικίας 20–29 ετών στην Κύπρο διαμορφώθηκε στο 3,8%, ενώ ο συνολικός αριθμός αυτοαπασχολούμενων στην ηλικιακή ομάδα 20–64 ετών ανήλθε σε 41.400 άτομα.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2025 περίπου 2,06 εκατομμύρια άτομα ηλικίας 20–29 ετών ήταν αυτοαπασχολούμενα, αντιπροσωπεύοντας το 7,9% του συνόλου των αυτοαπασχολούμενων ηλικίας 20–64 ετών. Σύμφωνα με την Eurostat, τα στοιχεία δείχνουν ότι η αυτοαπασχόληση στους νέους παραμένει σημαντικό αλλά μειοψηφικό κομμάτι της συνολικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ΕΕ.

Μεταξύ των κρατών μελών, τα υψηλότερα ποσοστά νέων επιχειρηματιών μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων καταγράφηκαν στη Σλοβακία με 12,2%, στη Μάλτα με 10,5% και στη Ρουμανία με 10,3%. Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στην Ιρλανδία με 5,1%, στη Βουλγαρία με 5,3% και στην Ισπανία με 5,9%.

Όσον αφορά τη συνολική απασχόληση των νέων, το ποσοστό στην ΕΕ διαμορφώθηκε στο 65,6% το 2025, αυξημένο κατά 6,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2015.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης για την ηλικιακή ομάδα 20–29 ετών καταγράφηκαν στην Ολλανδία με 84,0%, στη Μάλτα με 82,1% και στη Γερμανία με 77,0%. Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ιταλία με 47,6%, στη Ρουμανία με 52,0% και στη Βουλγαρία με 52,7%.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία δημοσιεύονται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δημιουργικότητας και Καινοτομίας στις 21 Απριλίου, η οποία αναδεικνύει τον ρόλο της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Πηγή: ΚΥΠΕ

