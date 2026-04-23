Τιμητική εκδήλωση για Τορναρίτη και Ευσταθίου στο Στρασβούργο

Το ανακοινωθέν της Βουλής

Σε μια σεμνή και ιδιαίτερα συγκινητική τελετή που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στην οικία του Μονίμου Αντιπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο, ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) και Αντιπρόεδρος της Συνέλευσης κ. Νίκος Τορναρίτης καθώς και το μέλος της αντιπροσωπίας κ. Κωστής Ευσταθίου τιμήθηκαν για τη συνολική προσφορά τους στην ΚΣΣΕ, εν όψει της επικείμενης ολοκλήρωσης της θητείας τους.

Η Γενική Γραμματέας της Συνέλευσης κ. Δέσποινα Χατζηβασιλείου εξήρε το έργο και την πορεία των δύο κύπριων βουλευτών και τους ευχαρίστησε για το πολυσχιδές έργο και την ενεργή δράση τους, όσον αφορά στην προάσπιση των βασικών αρχών και αξιών του Οργανισμού.

Στη δική της ομιλία, η επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπίας, κ. Ντόρα Μπακογιάννη, αναφέρθηκε στην πολύτιμη συνεισφορά των κ.κ Τορναρίτη και Ευστάθιου στο έργο της Συνέλευσης αλλά και στην αγαστή συνεργασία που ανέπτυξαν με τα μέλη της ελληνικής αντιπροσωπίας, ενισχύοντας με κάθε τρόπο τους στενούς δεσμούς φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου και συμβάλλοντας στην προώθηση κρίσιμων ζητημάτων.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ) στο Συμβούλιο της Ευρώπης, κ. Γιώργος Γιάγκου ευχαρίστησε με τη σειρά του τους κ.κ. Τορναρίτη και Ευσταθίου για την προσφορά τους, σημειώνοντας ότι η ενεργή παρουσία τους στο χώρο του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει αναμφίβολα ενισχύσει την κρατική υπόσταση της Κύπρου, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τα απτά αποτελέσματα και οφέλη που προκύπτουν από την συμμετοχή της Κύπρου στον πανευρωπαϊκό αυτό Οργανισμό.

Στην αντιφώνησή του, ο κ. Τορναρίτης, εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς τη Γραμματεία της ΚΣΣΕ και τα μέλη της ελληνικής αντιπροσωπίας, τονίζοντας ότι επιτελέστηκε σημαντικό έργο υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του οικουμενικού ελληνισμού.

Από πλευράς του, ο κ. Ευσταθίου ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια, επισημαίνοντας ότι, παρά το μικρό της μέγεθος, η κυπριακή αντιπροσωπία έχει αξιοποιήσει την κοινοβουλευτική διπλωματία για να φέρει εις πέρας ένα σημαντικό έργο για την περαιτέρω θωράκιση των δημοκρατικών θεσμών, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν τα μέλη των μονίμων αντιπροσωπιών Ελλάδας και Κύπρου στο Συμβούλιο της Ευρώπης και ο Δικαστής εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, κ. Νίκος Αιμιλίου.