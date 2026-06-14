Διεθνής Τύπος: Οι πιθανότητες συμφωνίας στο Ιρανικό - Εκεχειρία με το δάχτυλο στη σκανδάλη

Η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ακυρώσει τα προγραμματισμένα νέα πλήγματα κατά του Ιράν και η εξαγγελία του περί επικείμενης συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν κυριάρχησαν στην ειδησεογραφία της εβδομάδας, μετά τη νέα ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ισραήλ που σημάδεψε την εβδομάδα. Ο διεθνής Τύπος εξετάζει κατά πόσο η Ουάσιγκτον μπορεί να συγκρατήσει την κλιμάκωση και να διασώσει τις προσπάθειες για μια ευρύτερη περιφερειακή διευθέτηση. Την ίδια ώρα, η κρίση στον Λίβανο εμφανίζεται ως ο καταλύτης μιας αλυσίδας εξελίξεων που συνδέει τη Βηρυτό, τη Γάζα, την Τεχεράνη και το Τελ Αβίβ, ενώ η εύθραυστη εκεχειρία των τελευταίων μηνών αποδεικνύεται περισσότερο μηχανισμός προσωρινής αναστολής παρά ουσιαστικής επίλυσης των διαφορών.

Ο Τύπος της Μέσης Ανατολής φωτίζει τις διαφορετικές στρατηγικές αναγνώσεις της κρίσης. Από τη μία πλευρά, η Τεχεράνη παρουσιάζει την επιβίωσή της έπειτα από εκατό ημέρες πολέμου ως πολιτική νίκη και εξετάζει τα επόμενα βήματά της μεταξύ αποκλιμάκωσης και ενίσχυσης της αποτρεπτικής της ισχύος. Από την άλλη, ισραηλινοί αναλυτές θεωρούν ότι το βασικό διακύβευμα είναι η διατήρηση της αξιοπιστίας της ισραηλινής αποτροπής, ακόμη και αν αυτό προκαλεί τριβές με την αμερικανική στρατηγική.

Παράλληλα, νέα στοιχεία για τη διεθνή ένταση των συγκρούσεων δείχνουν ότι η Ουκρανία, το Σουδάν και η Γάζα συμπυκνώνουν τη διαρκώς αυξανόμενη θνητότητα των σύγχρονων πολέμων. Ο Τύπος της Ασίας προβάλλει κυρίως την ανησυχία για την ευθραυστότητα της εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις μιας νέας ανάφλεξης στην παγκόσμια οικονομία, την ενεργειακή ασφάλεια και τις θαλάσσιες μεταφορές. Την ίδια ώρα, ο ρωσικός και ο ουκρανικός Τύπος στρέφουν εκ νέου την προσοχή τους στον ρόλο της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς οι διπλωματικές διεργασίες και οι στρατιωτικές εξελίξεις συνεχίζουν να διαμορφώνουν το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο δυτικός Τύπος

Η The Washington Post, σε δημοσίευμα με τίτλο «Ο Τραμπ δηλώνει ότι ακύρωσε τα σχέδια πληγμάτων κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία είναι κοντά», που δημοσιεύθηκε στις 12 Ιουνίου και υπογράφουν οι Victoria Craw, Siham Shamalakh και Dan Diamond, καταγράφει την αιφνιδιαστική μεταστροφή του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος ανακοίνωσε την ακύρωση των προγραμματισμένων για το ίδιο βράδυ πληγμάτων, επικαλούμενος πρόοδο προς μια ειρηνευτική συμφωνία με την Τεχεράνη. Η εφημερίδα εντάσσει την απόφαση σε ένα πολύμηνο, επαναλαμβανόμενο μοτίβο απειλών που ακολουθούνται από υπαναχωρήσεις. Σημειώνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε και την απειλή κατάληψης «στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον» του νησιού Χαργκ, του σημαντικότερου τερματικού εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν, λίγες μόλις ώρες αφότου είχε προαναγγείλει «πολύ σκληρά» νέα πλήγματα. Η μεταστροφή ήρθε έπειτα από νέες ιρανικές επιθέσεις σε πέντε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, οι οποίες είχαν αναζωπυρώσει τους φόβους επιστροφής σε γενικευμένο πόλεμο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι οι συνομιλίες έφθασαν «στο ανώτατο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας» και εγκρίθηκαν, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ έως την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Η εφημερίδα υπενθυμίζει ότι η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει συμφωνία, ενώ το Στενό του Ορμούζ παραμένει κλειστό. Το συμπέρασμα είναι ότι η αποκλιμάκωση παραμένει εύθραυστη, όσο οι προεδρικές εξαγγελίες δεν μετατρέπονται σε επιβεβαιωμένες δεσμεύσεις.

Οι Luke Harding και Pippa Crerar, σε συνέντευξη με τίτλο «“Είναι απομονωμένοι… είναι μόνοι”: ο Ζελένσκι για τη Ρωσία, τα ψέματα του Πούτιν και την αντεπίθεση», που δημοσιεύθηκε στη The Guardian στις 9 Ιουνίου, παρουσιάζουν έναν Ουκρανό Πρόεδρο πιο αισιόδοξο για την πορεία του πολέμου. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστηρίζει ότι, αν και δεν μπορεί να ειπωθεί πως η Ρωσία χάνει τον πόλεμο, χάνει καθημερινά την πρωτοβουλία των κινήσεων. Επικαλείται ουκρανικά πλήγματα με drones στην Αγία Πετρούπολη, στην κατεχόμενη Κριμαία και σε κρίσιμες ρωσικές υποδομές, καθώς και την επιβράδυνση της ρωσικής προέλασης στο ανατολικό μέτωπο. Την ίδια ώρα, προειδοποιεί ότι η Μόσχα συνεχίζει να τρομοκρατεί αμάχους με μαζικές επιθέσεις πυραύλων και drones, ενώ η Ουκρανία χρειάζεται επειγόντως συστήματα Patriot. Ο Ζελένσκι κατηγορεί τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι ψεύδεται συστηματικά και «παίζει παιχνίδια» με τον Λευκό Οίκο, ενώ εκτιμά ότι η Ρωσία χάνει επιρροή στην Ευρώπη και παραμένει ολοένα πιο απομονωμένη. Προτείνει, τέλος, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, υποστηρίζοντας ότι η Ουκρανία μπορεί να προσφέρει στη Δύση πολύτιμη εμπειρία στον πόλεμο των drones και στην αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών.

Η Le Monde, σε δημοσίευμα με τίτλο «Η επανάληψη των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν προκαλεί φόβους νέας περιφερειακής ανάφλεξης», που δημοσιεύθηκε στις 8 Ιουνίου, περιγράφει την ταχεία υλοποίηση απειλών που ανταλλάσσονταν επί ημέρες μεταξύ Τεχεράνης και Τελ Αβίβ. Η εφημερίδα σημειώνει ότι το Ιράν είχε προειδοποιήσει πως η συνέχιση των ισραηλινών πληγμάτων στη Βηρυτό θα προκαλούσε άμεση απάντηση στο ισραηλινό έδαφος, ενώ το Ισραήλ είχε προαναγγείλει ότι νέες επιθέσεις στον βορρά θα οδηγούσαν σε πλήγματα κατά της Βηρυτού. Η εκτόξευση έντεκα βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν, οι οποίοι αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ακολουθήθηκε από ισραηλινά πλήγματα στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, μεταξύ άλλων στην Τεχεράνη, στο Καράτζ, στο Ισφαχάν και στην Ταυρίδα. Το Παρίσι εστιάζει στη στρατηγική άρνηση της Τεχεράνης να αποσυνδεθούν το ιρανικό και το λιβανικό μέτωπο. Η σύγκρουση, σύμφωνα με την εφημερίδα, αποδεικνύει ότι η εκεχειρία της 8ης Απριλίου παραμένει μηχανισμός αναστολής και όχι επίλυσης.

«Conflict Trends: Κορυφώνονται οι εμφύλιοι πόλεμοι και οι διεθνείς συγκρούσεις» είναι ο τίτλος δημοσιεύματος της Natalie Muller στη Deutsche Welle, που δημοσιεύθηκε στις 9 Ιουνίου. Το κείμενο μεταφέρει τα βασικά ευρήματα νέας έκθεσης του Peace Research Institute Oslo. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το 2025 καταγράφηκαν 65 συγκρούσεις με συμμετοχή τουλάχιστον ενός κράτους, αριθμός-ρεκόρ από το 1946, ενώ οι μάχες μεταξύ κρατών διπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2024. Η DW αναδεικνύει ότι οι πόλεμοι έχουν γίνει πιο περίπλοκοι, με περισσότερους δρώντες και πολλαπλά ταυτόχρονα μέτωπα. Ενδεικτικά, το Ισραήλ εμπλέκεται σε συγκρούσεις στη Γάζα, στη Συρία, στον Λίβανο, στο Ιράν και στην Υεμένη. Το 2025 ήταν η τρίτη φονικότερη χρονιά μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, με περίπου 245.000 νεκρούς από μάχες, κυρίως λόγω των πολέμων στην Ουκρανία, στο Σουδάν και στη Γάζα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην απότομη αύξηση των θυμάτων από άμεσες επιθέσεις κατά αμάχων, από 14.200 σε 76.500. Η εικόνα που προκύπτει είναι εκείνη ενός κόσμου χωρίς «διάλειμμα» από διαδοχικές συγκρούσεις υψηλής έντασης.

Ο Τύπος της Μέσης Ανατολής

Ο Mahjoob Zweiri, σε παρέμβασή του που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Al Jazeera στις 7 Ιουνίου με τίτλο «Το Ιράν μετά από 100 ημέρες πολέμου: ο θρίαμβος της επιβίωσης», εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η Τεχεράνη αξιολογεί τα πρώτα εκατό εικοσιτετράωρα της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι θεωρεί ως βασικό κριτήριο επιτυχίας όχι τις στρατιωτικές επιδόσεις αλλά τη διατήρηση του πολιτικού συστήματος. Παρά τις απώλειες άνω των 3.400 πολιτών, τις δολοφονίες υψηλόβαθμων στελεχών, τις ζημιές στο πυρηνικό πρόγραμμα και τη φθορά των περιφερειακών συμμάχων της, η Ισλαμική Δημοκρατία εκτιμά ότι απέτρεψε τον στόχο της ανατροπής του καθεστώτος. Ο αρθρογράφος υπογραμμίζει ότι η αδυναμία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους να επαναλειτουργήσουν τα Στενά του Ορμούζ ενίσχυσε την ιρανική πεποίθηση ότι εξακολουθεί να διαθέτει στρατηγικά εργαλεία πίεσης. Παράλληλα, η στήριξη από τη Ρωσία και την Κίνα επιτρέπει στην Τεχεράνη να παρουσιάζει τον πόλεμο ως μέρος μιας ευρύτερης αντιπαράθεσης για τη διεθνή τάξη. Κατά τον Zweiri, το σημαντικότερο ερώτημα αφορά το κατά πόσο η ηγεσία θα επιλέξει αποκλιμάκωση και εσωτερική ανασυγκρότηση ή θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μόνο μια πυρηνική αποτρεπτική ικανότητα μπορεί να διασφαλίσει την επιβίωσή της στο μέλλον.

Στο άρθρο γνώμης με τίτλο «Η μάχη για την αποτροπή μπορεί να καθορίσει το μέλλον της ασφάλειας του Ισραήλ», που δημοσιεύθηκε στις 9 Ιουνίου στην The Jerusalem Post, ο Yoni Michanie υποστηρίζει ότι η πραγματική διακύβευση της τρέχουσας αντιπαράθεσης μεταξύ Ισραήλ, Ιράν και Χεζμπολάχ δεν είναι μόνο οι στρατιωτικές επιχειρήσεις αλλά η αξιοπιστία της ισραηλινής αποτροπής. Κατά τον αρθρογράφο, η ασφάλεια του Ισραήλ στηρίχθηκε διαχρονικά στην πεποίθηση των αντιπάλων του ότι κάθε επίθεση θα επιφέρει άμεσο και δυσανάλογο κόστος. Η απόφαση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να αγνοήσει τις εκκλήσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για αυτοσυγκράτηση παρουσιάζεται ως προσπάθεια διαφύλαξης αυτής της στρατηγικής αρχής. Ο Michanie θεωρεί ότι η Τεχεράνη επιχειρεί να εκμεταλλευθεί τις εμφανείς διαφορές μεταξύ Ουάσιγκτον και Ιερουσαλήμ, δοκιμάζοντας τα όρια της ισραηλινής αντίδρασης μέσω πυραυλικών επιθέσεων και της στήριξης προς τη Χεζμπολάχ. Προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε εικόνα εξάρτησης των ισραηλινών αποφάσεων από αμερικανικές πολιτικές σκοπιμότητες θα μπορούσε να υπονομεύσει δεκαετίες αποτρεπτικής αξιοπιστίας. Καταλήγει ότι το Ισραήλ οφείλει να απαντήσει με τρόπο που θα αποκαταστήσει την αντίληψη περί υψηλού κόστους για κάθε μελλοντική πρόκληση, ακόμη και αν αυτό περιπλέξει τις διπλωματικές επιδιώξεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή.

Ο Τύπος της Ασίας

Η The Japan Times, σε δημοσίευμα με τίτλο «Ιράν και Ισραήλ δεσμεύονται να τερματίσουν επιθέσεις που απείλησαν τις συνομιλίες», (ημερομηνία πρόσβασης 11 Ιουνίου), προβάλλει την εύθραυστη αποκλιμάκωση μετά την πιο επικίνδυνη ανταλλαγή πυρών από την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή. Το δημοσίευμα σημειώνει ότι ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε πως η χώρα του δεν εγκατέλειψε ούτε το πεδίο της μάχης ούτε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, διατύπωση που αποτυπώνει την προσπάθεια της Τεχεράνης να συνδυάσει αποτροπή και διπλωματία. Για την ιαπωνική εφημερίδα, το κρίσιμο σημείο είναι ότι οι επιθέσεις απείλησαν συνομιλίες που συνδέονται με τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και με την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στον Κόλπο. Η ανάγνωση από την Ασία είναι περισσότερο συστημική: τυχόν κατάρρευση των συνομιλιών θα είχε άμεσες επιπτώσεις στην ενέργεια, στις αλυσίδες εφοδιασμού και στην ασφάλεια θαλάσσιων διαδρομών από τις οποίες εξαρτώνται οι ασιατικές οικονομίες. Η προσωρινή παύση, επομένως, παρουσιάζεται ως αναγκαία αλλά ανεπαρκής, αφού και οι δύο πλευρές διατηρούν απειλές για νέα αντίποινα.

Η China Daily, σε ρεπορτάζ με τίτλο «Ιράν και Ισραήλ σηματοδοτούν παύση αμοιβαίων πληγμάτων, ενώ παραμένει ο κίνδυνος νέων μαχών», που δημοσιεύθηκε στις 8 Ιουνίου, εστιάζει στη διατήρηση του κινδύνου γενικευμένου πολέμου παρά τις δηλώσεις αποκλιμάκωσης. Το κινεζικό δημοσίευμα καταγράφει ότι το Ιράν ανακοίνωσε παύση επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, προειδοποιώντας όμως για πιο «συντριπτικά» μέτρα αν συνεχιστεί η «επιθετικότητα», ενώ το Ισραήλ δήλωσε ότι σταματά προσωρινά τα πλήγματα στο Ιράν αλλά διατηρεί το δικαίωμα απάντησης. Η κινεζική προσέγγιση δίνει έμφαση στην ανάγκη αποφυγής νέας περιφερειακής ανάφλεξης και στην προτεραιότητα της σταθερότητας των διεθνών εμπορικών και ενεργειακών ροών. Σε αντίθεση με δυτικά δημοσιεύματα, που αναλύουν περισσότερο τις τριβές Τραμπ–Νετανιάχου, η China Daily παρουσιάζει την κρίση μέσα από το πρίσμα της διαχείρισης κινδύνου και της ανάγκης άμεσης αυτοσυγκράτησης. Η βασική υπόμνηση είναι ότι μια παύση πυρών δεν ισοδυναμεί με βιώσιμη διευθέτηση, όσο τα μέτωπα του Λιβάνου, του Ιράν, της Γάζας και της Ερυθράς Θάλασσας παραμένουν αλληλένδετα.

Ο Τύπος της Ρωσίας και Ουκρανίας

Ο Sergey Strokan, σε ανάλυση με τίτλο «Πού τρέχεις, ευρωπαϊκή τρόικα; Οι ηγέτες Βρετανίας, Γερμανίας και Γαλλίας προετοιμάζουν το Κίεβο για ενίσχυση πληγμάτων κατά της Ρωσίας», που δημοσιεύθηκε στην Kommersant (ημερομηνία πρόσβασης: 12 Ιουνίου), παρουσιάζει τις ευρωπαϊκές κινήσεις ως κλιμάκωση γύρω από την Ουκρανία. Το ρωσικό δημοσίευμα εντάσσει τις πρωτοβουλίες Λονδίνου, Βερολίνου και Παρισιού σε μια γραμμή μεγαλύτερης εμπλοκής, υποστηρίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν περιορίζονται πλέον στη στήριξη της άμυνας αλλά προετοιμάζουν πολιτικά το Κίεβο για βαθύτερα πλήγματα κατά ρωσικών στόχων. Η Kommersant δίνει ιδιαίτερη σημασία στις δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων για τον ρόλο της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις και στην προετοιμασία νέου πακέτου κυρώσεων, παρουσιάζοντάς τες ως ενδείξεις ότι η Ευρώπη επιδιώκει να ανακτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο. Η οπτική του άρθρου είναι κριτική: οι κινήσεις εμφανίζονται ως ασυνεπείς και επικίνδυνες, αφού, κατά τη ρωσική ανάγνωση, συνδυάζουν ρητορική ειρήνης με στρατιωτική ενίσχυση. Έτσι, το ουκρανικό μέτωπο παρουσιάζεται ως πεδίο όπου η ευρωπαϊκή αυτονομία μετατρέπεται σε παράγοντα περαιτέρω έντασης.

Η Sonya Bandouil, σε δημοσίευμα με τίτλο «Ο Ζελένσκι συζητά τις προθέσεις της Μόσχας και τις ειρηνευτικές προσπάθειες σε “θετική” επικοινωνία με απεσταλμένους των ΗΠΑ» (Kyiv Independent, ημερομηνία πρόσβασης: 12 Ιουνίου), δίνει έμφαση στη διπλωματική διάσταση μετά από εβδομάδες στρατιωτικής πίεσης. Η εφημερίδα αναφέρει ότι ο Ουκρανός πρόεδρος είχε «πολύ θετική» συνομιλία με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, με αντικείμενο τις προθέσεις της Μόσχας, τις προσπάθειες ειρήνευσης, ανθρωπιστικά ζητήματα, ανταλλαγές αιχμαλώτων και εγγυήσεις ασφαλείας. Η ανάγνωση του Κιέβου είναι ότι η διπλωματία μπορεί να επανεκκινηθεί μόνο αν συνδυαστεί με σαφή πίεση προς τη Ρωσία και με αξιόπιστες εγγυήσεις για την Ουκρανία. Το δημοσίευμα εμφανίζει την αμερικανική μεσολάβηση ως απαραίτητη, αλλά όχι επαρκή, καθώς η Μόσχα εξακολουθεί να εγείρει εδαφικές απαιτήσεις και να απορρίπτει ουσιαστική κατάπαυση του πυρός. Σε αντίθεση με τη ρωσική αφήγηση περί ευρωπαϊκής κλιμάκωσης, η ουκρανική εστίαση είναι στην ανάγκη να μετατραπεί η στρατιωτική αντοχή σε διαπραγματευτικό πλεονέκτημα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ