Σύνοδος Κορυφής: Στην Κύπρο σήμερα ηγέτες Αιγύπτου, Λιβάνου, Συρίας, Ιορδανίας

Η ηγεσία της ΕΕ επικεντρώνει τη δεύτερη ημέρα της Ατυπης Συνόδου Κορυφής στην Κύπρο, που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία, σε ζητήματα στρατηγικής σημασίας για την Ένωση, με βασικούς άξονες το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στην Κύπρο θα βρεθούν σήμερα οι ηγέτες Αιγύπτου, Λιβάνου, Συρίας, Ιορδανίας και ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Η

Με την κρίση στη Μέση Ανατολή να παραμένει ενεργή, η συμμετοχή περιφερειακών ηγετών στη σύνοδο θα επιτρέψει την απευθείας ανταλλαγή απόψεων για τις εξελίξεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις συγκρούσεις και τις προοπτικές αποκλιμάκωσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται ζητήματα ασφάλειας, ενεργειακής συνεργασίας και διαχείρισης κρίσεων, με τους ηγέτες να αναζητούν κοινά σημεία σύγκλισης σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο περιβάλλον.

Η παρουσία των περιφερειακών παικτών που γειτνιάζουν άμεσα με την ΕΕ αναδεικνύει την προσπάθεια της Ένωσης να διαμορφώσει μια πιο συνεκτική πολιτική προς τη Νότια Γειτονία.

Η Κυπριακή Προεδρία επιδιώκει να κεφαλαιοποιήσει τη γεωπολιτική θέση της Κύπρου, προβάλλοντας μια ατζέντα που συνδέει την περιφερειακή ασφάλεια με την οικονομική συνεργασία.

Σύμφωνα με διπλωματικές εκτιμήσεις, μέσα από τη σύνοδο της 24ης Απριλίου επιδιώκεται όχι μόνο η ανταλλαγή απόψεων, αλλά και ο συντονισμός πολιτικών μηνυμάτων, με στόχο τη διαμόρφωση ενός πιο συνεκτικού και μακροπρόθεσμου πλαισίου σχέσεων της Ένωσης με τις χώρες της περιοχής. Η πρωτοβουλία εναρμονίζεται με τις προτεραιότητες της κυπριακής Προεδρίας, που εστιάζει στην ενίσχυση της παρουσίας της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Στο αμιγώς ευρωπαϊκό σκέλος της ατζέντας, οι ηγέτες της ΕΕ συνεχίζουν τη συζήτηση για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, με στόχο έναν στρατηγικό διάλογο γύρω από το μέγεθος του προϋπολογισμού, τις πηγές χρηματοδότησης και την ισορροπία μεταξύ ίδιων πόρων, εθνικών συνεισφορών και δανεισμού. Πρόκειται για τη δεύτερη συζήτηση σε επίπεδο ηγετών, η οποία φιλοδοξεί να δώσει σαφέστερο προσανατολισμό στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις.

Υπό την κυπριακή Προεδρία, η τεχνική επεξεργασία των επιμέρους φακέλων προχωρά σταδιακά, με τις συζητήσεις να μεταφέρονται πλέον σε πιο πολιτικό επίπεδο. Στόχος είναι η κατάρτιση, έως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου, ενός αναθεωρημένου διαπραγματευτικού πλαισίου με ενδεικτικούς αριθμούς, ώστε τα κράτη-μέλη να έχουν σαφή εικόνα των προοπτικών και των συμβιβασμών που θα απαιτηθούν.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της συνόδου στο «Φιλοξένια» προγραμματίζεται επίσης η τελετή υπογραφής του οδικού χάρτη «Μία Ευρώπη, Μία Αγορά» από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκ μέρους των 27 κρατών-μελών, την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο οδικός χάρτης στοχεύει στη μείωση του κατακερματισμού της ενιαίας αγοράς, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης, καθώς και στη θωράκιση της οικονομικής της ασφάλειας. Προβλέπει 42 δράσεις, νομοθετικές και πολιτικές πρωτοβουλίες, γύρω από πέντε στρατηγικούς πυλώνες προτεραιότητας.