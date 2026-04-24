Πολύ νωρίς για άρση κυρώσεων Ιράν, είπαν από τη Λευκωσία Κόστα - φον ντερ Λάιεν

Είναι πολύ νωρίς για συζήτηση σχετικά με την άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν, σημείωσε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ, Αντόνιο Κόστα, απαντώντας σε ερώτηση επί του θέματος, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Λευκωσία, την Παρασκευή, μετά την Άτυπη Σύνοδο των αρχηγών κρατών της ΕΕ. Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξήγησε ότι η άρση των κυρώσεων θα μπορούσε να προκύψει μόνο ως αποτέλεσμα μιας αλλαγής στους λόγους που οδήγησαν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στην επιβολή των κυρώσεων.

«Πιστεύουμε ότι η άρση των κυρώσεων θα πρέπει να εξαρτάται από την επαλήθευση της αποκλιμάκωσης, ιδίως από την πρόοδο της διεθνούς προσπάθειας για τον περιορισμό της πυρηνικής απειλής, και από την αλλαγή στην καταστολή του ίδιου του λαού του Ιράν», εξήγησε η Πρόεδρος της Επιτροπής, σημειώνοντας ότι αυτοί ήταν και οι λόγοι για την επιβολή των κυρώσεων εξαρχής.

Από την πλευρά του, ο Αντόνιο Κόστα παρέπεμψε στη συνάντησή του το περασμένο καλοκαίρι, με τον Ιρανό Πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν στη Νέα Υόρκη. «Προσπαθήσαμε μέχρι την τελευταία στιγμή να αποφύγουμε την επαναφορά των κυρώσεων», είπε, «δυστυχώς, όμως, το Ιράν δεν έκανε ό,τι χρειαζόταν για να διασφαλίσει στη διεθνή κοινότητα ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικά όπλα».

Σημείωσε, εξάλλου, ότι προβληματισμό γεννά και η φύση του καθεστώτος στο Ιράν, καθώς και η βία εναντίον του λαού του. «Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για τις κυρώσεις, αλλά φυσικά ευχόμαστε η εκεχειρία να διαρκέσει και να ανοίξει ο χώρος για διπλωματία, και η διπλωματία να αντιμετωπίσει τα βασικά ζητήματα», συνέχισε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι τα βασικά ζητήματα δεν είναι μόνο το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά επίσης το ζήτημα των βαλλιστικών πυραύλων και ο τερματισμός της υποστήριξης των εταίρων τους στην περιοχή «οι οποίοι αποσταθεροποιούν την περιοχή και απειλούν και την Ευρώπη», όπως είπε ο κ. Κόστα.

Στην αρχική του δήλωση, εξάλλου, ο κ. Κόστα χαρακτήρισε ως «θετικές εξελίξεις» τις πρόσφατες συμφωνίες για εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, καθώς και μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου. «Τώρα όλα τα μέρη πρέπει να εμπλακούν με καλή πίστη για την επίτευξη ειρήνης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μέρος της σύγκρουσης, αλλά θα είναι μέρος της λύσης», πρόσθεσε. «Η πραγματική ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου», τόνισε ο κ. Κόστα.

Όπως σημείωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι προτεραιότητες είναι η αποκατάσταση της ελευθερίας ναυσιπλοΐας στα στενά του Ορμούζ, η εργασία προς μια σταθερή και διαρκή κατάπαυση του πυρός.

Ο κ. Κόστα ανέφερε, ακόμα, ότι ένας συνασπισμός 50 και πλέον χωρών, υπό την ηγεσία της Γαλλίας, προετοιμάζει αμυντική αποστολή για την αποκατάσταση της ελευθερίας ναυσιπλοΐας στα στενά του Ορμούζ, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφέρθηκε επίσης στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, στη δήλωσή του, σημειώνοντας ότι κατά τις συνεδριάσεις της Συνόδου συζητήθηκε το το πώς η ΕΕ ανταποκρίνεται για την αποκλιμάκωση, για διαρκή ειρήνη και για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

«Οι εξελίξεις στην περιοχή μας μάς υπενθυμίζουν ότι σε έναν διασυνδεδεμένο κόσμο, δεν υπάρχει κρίση που να μην μας αφορά», είπε ο Πρόεδρος, ενώ πρόσθεσε πως η περιοχή της Μέσης Ανατολής είναι ζωτικής σημασίας για την ΕΕ, κάτι στο οποίο συμφώνησαν όλοι οι Σύνεδροι, όπως είπε.

Σημείωσε ότι η διαταραχή στις θαλάσσιες οδούς και στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας αποτελεί οικονομικό σοκ που επηρεάζει κάθε ευρωπαϊκό σπίτι και απέρριψε,στο πλαίσιο αυτό, «κάθε αφήγημα που αποσυνδέει την Ευρώπη από αυτές τις εξελίξεις, επειδή αυτή είναι η γειτονιά μας».

Αργότερα, απαντώντας στην ερώτηση σχετικά με τις κυρώσεις κατά του Ιράν, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι «δεν μπορούμε να επιτύχουμε αποκλιμάκωση στο Ιράν, στην περιοχή, χωρίς την ενεργό συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και πρόσθεσε ότι «ως Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε τα εργαλεία, έχουμε τα μέσα για να διασφαλίσουμε μια μόνιμη κλιμάκωση».

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της δήλωσής του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι «η Λευκωσία, η τελευταία διχασμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης, λειτουργεί ως καθρέφτης των μεγαλύτερων προκλήσεων, αλλά ταυτόχρονα και των πιο βαθιών επιτυχιών της» και πρόσθεσε ότι «η ζωή σε συνθήκες κατοχής τροφοδοτεί την βαθιά ριζωμένη πεποίθησή μας για το εγχείρημα της ΕΕ και την περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση».

Τόνισε, επίσης, ότι «περισσότερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και μια πιο στρατηγικά αυτόνομη, ανεξάρτητη Ένωση» βρίσκεται στην καρδιά της Κυπριακής Προεδρίας και συμπυκνώνεται στο σύνθημά για μια πιο αυτόνομη ένωση, ανοιχτή στον κόσμο.

Πηγή: ΚΥΠΕ