Μετά την Amazon και η μητρική της Google θα επενδύσει στην Anthropic μέχρι και $40 δισ.

Μέχρι και 40 δισεκατομμύρια δολάρια θα επενδύσει στην Anthropic, η Alphabet, μητρική εταιρεία της Google, όπως αναφέρει την Παρασκευή το Bloomberg News, καθώς ο τεχνολογικός κολοσσός εμβαθύνει τη συνεργασία του με την νεοσύστατη εταιρεία, η οποία είναι επίσης αντίπαλός της στον παγκόσμιο αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Google έχει δεσμεύσει 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά για μια αξία αποτίμησης της Anthropic, ύψους 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προστίθεται στο δημοσίευμα.

Αναφέρει επίσης ότι η εταιρεία θα επενδύσει επιπλέον 30 δισ. δολάρια εάν η Anthropic επιτύχει τους στόχους απόδοσης και υποστηρίξει μια σημαντική επέκταση της υπολογιστικής ικανότητας της.

Η Anthropic και η Google δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.

Το δημοσίευμα έρχεται λίγες μέρες αφότου η Anthropic ανακοίνωσε ότι ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon θα επενδύσει έως και 25 δισ. δολάρια στην εταιρεία, υπογραμμίζοντας το ενισχυμένο ενδιαφέρον για υποστήριξη του δημιουργού του Claude.

Η Anthropic έχει σημειώσει απότομη αύξηση στη ζήτηση φέτος, με τα ετήσια έσοδα της εταιρείας να ξεπερνούν τα 30 δισ. δολάρια τον τρέχον μήνα, από περίπου 9 δισ. δολάρια στο τέλος του 2025, καθώς η εστίαση της εταιρείας στην εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της έχει προσφέρει μια μεγάλη πελατειακή βάση.

Η νεοσύστατη επιχείρηση συγκέντρωσε 30 δισ. δολάρια στο πλαίσιο ενός γύρου χρηματοδότησης τον περασμένο Φεβρουάριο, ο οποίος αύξησε την αποτίμηση της στα 380 δισ. δολάρια μετά την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης, εν μέσω τεράστιου επενδυτικού ενδιαφέροντος.

ΚΥΠΕ

