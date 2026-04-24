Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

ΗΠΑ: Eλπίδα ότι θα επιτευχθεί πρόοδος στις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο γαμπρός του, ο Τζάρεντ Κούσνερ, θα αναχωρήσουν το πρωί του Σαββάτου για το Πακιστάν, όπου θα έχουν συνομιλίες με το Ιράν, είπε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Σύμφωνα με τη Λέβιτ, το Ιράν ήταν εκείνο που ζήτησε μια απευθείας συνάντηση.

Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς «θα βρίσκεται σε ετοιμότητα» στις ΗΠΑ, συνέχισε η Λέβιτ.

«Όλοι θα είναι σε ετοιμότητα για να αναχωρήσουν για το Πακιστάν, αν χρειαστεί αλλά πρώτα ο Στιβ και ο Τζάρεντ θα πάνε εκεί και θα αναφέρουν στον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και την υπόλοιπη ομάδα», είπε στην εκπομπή "America Reports".

Οι ΗΠΑ έχουν δει "πρόοδο" τις τελευταίες ημέρες από την ιρανική πλευρά και ελπίζουν ότι θα επιτευχθεί ακόμη μεγαλύτερη στις συνομιλίες του Σαββατοκύριακου, πρόσθεσε.

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί αναμενόταν στο Ισλαμαμπάντ απόψε με στόχο να συζητήσει προτάσεις για την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ.

ΚΥΠΕ

Tags

ΙΡΑΝΗΠΑΤΕΧΕΡΑΝΗΠΑΚΙΣΤΑΝΠΟΛΕΜΟΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα