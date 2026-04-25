Ο Κουλλά προκαλεί τον Οδυσσέα σε ανοικτή συζήτηση: «Τι φοβάσαι;» - Συνεχίζεται η διαδικτυακή κόντρα

Σε ανοικτή συζήτηση για όλα τα θέματα επιμένει να καλεί τον επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ Οδυσσέα Μιχαηλίδη ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά.

Σε νέα δήλωση στην πλατφόρμα Χ ο κ. Κουλλά ανέφερε τα εξής: «Αγαπητέ Οδυσσέα, σε προκάλεσα σε ανοικτή συζήτηση, για ΟΛΑ, ως 2 πρώην τεχνοκράτες, να σου δώσω ότι απαντήσεις θέλεις, να απαντήσεις και σε εσύ σε ΟΛΑ, αλλά κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Γιατί; Τι φοβάσαι; Διάλογο θα κάνουμε. Γιατί το αποφεύγεις;».

Από χθες, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ και ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ έχουν ανοίξει μια δημόσια συζήτηση μέσω αναρτήσεων και ανακοινώσεων.