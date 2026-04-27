Νέα υποψηφιότητα στη Λάρνακα ανακοίνωσε το Σήκου Πάνω

Νέα υποψήφια ανακοίνωσε το Σήκου Πάνω, για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές 2026.

Όπως γνωστοποίησε σε ανάρτηση του στο Χ, ο επικεφαλής του νεοσύστατου κόμματος, Χριστόφορος Τορναρίτης, πρόκειται για την Άννα Χομένκο, η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς της επιχειρηματικότητας και του διεθνούς δικαίου σε Κύπρο και Ντουμπάι.

Ο κ. Τορναρίτης περιγράφει την κ. Χομένκο ως μια «δυναμική προσωπικότητα που ξεχωρίζει για το ήθος, την εργατικότητα και τη λάμψη της».

Η Άννα Χομένκο κατέρχεται στην επαρχία Λάρνακας.