Ονούφριος Κουλλά: Η τοξικότητα δεν υπηρετεί την πατρίδα - Η χώρα δεν μπορεί να αντέξει νέες κρίσεις

«Η τοξικότητα, ο λαϊκισμός και οι προσωπικές επιθέσεις δεν προσφέρουν καλή υπηρεσία στην πατρίδα μας», δηλώνει ο εκπρόσωπος Τύπου και Βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ονούφριος Κουλλά, με παρέμβαση του για την πορεία της χώρας.

Ο κ. Κουλλά θέτει στο επίκεντρο την ανάγκη αλλαγής του πολιτικού κλίματος, ασκώντας κριτική στις πρακτικές που, όπως υποστηρίζει, υπονομεύουν τον διάλογο και απομακρύνουν τη συζήτηση από την ουσία. Αντιπαραβάλλει μια προσέγγιση που βασίζεται στον καθορισμό σαφών στόχων και προτεραιοτήτων για την επόμενη μέρα.

Στο πλαίσιο αυτό, αναδεικνύει ως βασικούς άξονες πολιτικής την άμυνα και ασφάλεια, τη διαχείριση του κυκλοφοριακού και του στεγαστικού, καθώς και τη στήριξη της μεσαίας τάξης και ευάλωτων ομάδων. Ειδική αναφορά γίνεται στην οικογένεια, τους φοιτητές, την επιχειρηματικότητα, τους χαμηλοσυνταξιούχους, τους πρόσφυγες και τα άτομα με αναπηρίες.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ, επισημαίνει την ανάγκη διατήρησης της οικονομικής σταθερότητας και ενίσχυσης ενός πλαισίου πολιτικής νηφαλιότητας και υπευθυνότητας, με έμφαση στον τεκμηριωμένο διάλογο. Όπως προειδοποιεί, η χώρα δεν μπορεί να αντέξει νέες κρίσεις και αναταράξεις.

Κλείνοντας ο κ. Κουλλά, θέτει το πολιτικό δίλημμα ενώπιον των πολιτών, καλώντας τους να αποφασίσουν αν «θα πάμε υπεύθυνα μπροστά ή πίσω στις φορολογίες, τις αποκοπές, την ανεργία και το κλείσιμο επιχειρήσεων;»